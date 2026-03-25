国際バカロレア(IB)専門塾・家庭教師「IB アカデミー」が公式ウェブサイトを正式公開

株式会社Linksenpai

株式会社 Linksenpai（所在地：東京都渋谷区、代表取締役：吉田志織）が運営する国際バカロレア (IB)専門のオンライン家庭教師サービス「IB アカデミー」は、2026 年 3 月、公式ウェブサイト （https://www.ib-academy.jp/）を正式公開いたしました。

新ウェブサイトでは、PYP・MYP・IBDP の各プログラムに対応したコース情報、IB 卒業生講師のプ ロフィール、受講生の声など、IB 生と保護者が必要とする情報を体系的に整備しています。

■ 背景・目的

日本国内の IB スクール在籍生は年々増加傾向にある一方、日本語で専門的なサポートを受けられる 環境は依然として限られています。IB アカデミーは 2024年 7月の設立以来、IB 卒業生によるオンラ イン指導を通じて多くの生徒を支援してまいりました。

今回のウェブサイト正式公開により、潜在的なご利用者様が「どのようなサポートが受けられるか」を直感的に把握できる情報基盤を整備し、より多くの IB 生とそのご家族にサービスを届けること を目的としています。

■ 新ウェブサイトの主な特徴

- コース別ページの充実：IBDP・MYP・PYP・都立国際 IB 受験・IB 認定校受験の 5 コースをそれ ぞれ詳細に紹介- IB 卒業生講師の紹介：実際に IB を経験した講師のプロフィールを掲載し、安心感と信頼性を提供- 受講生・保護者の声：指導を受けた生徒・保護者のリアルな声を掲載- 無料個別相談への導線：公式 LINE を通じた無料相談窓口を整備し、気軽に相談できる環境を実現- IB 教育お役立ちブログ：受験情報・学習ノウハウを発信する専門ブログを設置

■ 代表取締役・吉田志織のコメント

「私たちは、ただの『IB 対策塾』ではありません。IB は過酷ですが、乗り越えた先にしか見 えない景色があります。だからこそ、いま IB で苦しんでいる生徒がいたら、本気で助けたい と思っています。今回のウェブサイト公開を通じて、一人でも多くの IB 生とそのご家族に、 信頼できる伴走者として私たちの存在を知っていただければ幸いです。」

株式会社 Linksenpai 代表取締役 吉田志織

■ IB 教育お役立ちブログ

IB アカデミーでは、IB 生・保護者が必要とする情報を幅広く発信する「IB 教育お役立ちブログ」を ウェブサイト上に設置しています。IB を熟知したスタッフが、受験情報から日々の学習ノウハウまで、 実践的なコンテンツを随時更新しています。

主なコンテンツ例

- IB 認定校、高校の特徴、入試対策ガイド（立命館宇治、法政国際、都立国際など）- 国内大学の IB 入試解説（慶應義塾大学など）- IBDP の各科目対策- IA・EE・TOK の取り組み方- IB生、保護者からよくある悩みへの回答- 海外大学進学に向けた IB スコア活用術

■ サービス概要

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/154962/table/6_1_60efe84210c10987ede2104e52a5daa9.jpg?v=202603250651 ]

■ 会社概要

「挑戦する人」と「先輩」をつなげ、世界中の人生を変化で彩る

「海外大学に進学したい」「海外で働きたい」「起業したい」

そんな、我が道を切り拓き、自分の人生を自ら変え創造していく人たちの人生の転換点を作るようなサービスを作ってまいります。きっかけと出会いを提供し、より多くの人の人生にインパクト・変化を与えられるようなサービスを、世界規模でつくります。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/154962/table/6_2_39ed2316f22466b2296195bdf8b63ebf.jpg?v=202603250651 ]