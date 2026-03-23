インペリアル・エンタープライズ株式会社（所在地：東京都荒川区、代表取締役社長：原 良郎）は、「刀剣乱舞ONLINE 金沢加賀蒔絵 懐中時計」全4種（三日月宗近／歌仙兼定／大倶利伽羅／白山吉光）を、PREMICOオンラインショップで販売開始いたしました。









日本各地の伝統工芸品とコラボしたキャラクターグッズを多数手がけるPREMICO（プレミコ）から、PCブラウザ・スマホアプリゲーム「刀剣乱舞ONLINE」に登場する刀剣男士をイメージした金沢加賀蒔絵 懐中時計の新作が登場しました。





第三弾のラインナップは、三日月宗近、歌仙兼定、大倶利伽羅、白山吉光の全4種。





金沢加賀蒔絵は、石川県の伝統工芸。優美な貴族文化に、力強い武家文化が加わった加賀ならではの美意識が光る漆工芸です。その伝統の技を受け継ぐ加賀の漆芸作家が手掛ける、彩り鮮やかな懐中時計です。





懐中時計は、その美しさにふさわしい、刀剣男士紋の箔押しを施した特製展示ケース入り。

それぞれの懐中時計に合わせた特注カラーの組紐と、持ち歩きに便利な巾着袋が付属します。





2026年3月23日（月）より、PREMICOオンラインショップにて販売開始いたしました。

商品特設ページ：https://iei.jp/touken-makie/









【三日月宗近】

紺青色の漆で描かれた紗綾形文様と、月明かりのように輝く銀砂子。銀色に煌めく桜の花は、伝統が息づく蒔絵ならではの美しさ。刀身に見立てた秒針が優雅に時を告げる、携えて良し、眺めて良しの逸品です。









特製展示ケース入り。外側はシックな黒で、三日月宗近の刀剣男士紋の箔押しが施されています。





ケースの内装は三日月宗近をイメージしたカラー。金色の箔押しであしらわれた桜吹雪が華やぎを添えています。懐中時計に合わせた特注カラーの組紐と、刀剣男士紋入りの巾着袋が付属します。





【歌仙兼定】

薄紫色の漆の上で咲く、牡丹の花。傍らには細川桜が寄り添い、花影を重ねます。さりげなくのぞく紅色は、外套の裏地を思わせる鮮やかな彩り。刀身を模した秒針が趣深く時を刻みます。









特製展示ケース入り。外側はシックな黒で、歌仙兼定の刀剣男士紋の箔押しが施されています。





ケースの内装は歌仙兼定をイメージしたカラー。金色の箔押しであしらわれた桜吹雪が華やぎを添えています。懐中時計に合わせた特注カラーの組紐と、刀剣男士紋入りの巾着袋が付属します。





【大倶利伽羅】

思案顔の白萩は、伊達政宗ゆかりの花。赤胴色の漆で描かれた倶利伽羅竜は、邪を焼き祓う力の象徴です。頂にはダイヤモンドの輝き。戦闘服を思わせる漆黒の佇まいに光を添え、孤高の美しさを引き立てます。









特製展示ケース入り。外側はシックな黒で、大倶利伽羅の刀剣男士紋の箔押しが施されています。





ケースの内装は大倶利伽羅をイメージしたカラー。金色の箔押しであしらわれた桜吹雪が華やぎを添えています。懐中時計に合わせた特注カラーの組紐と、刀剣男士紋入りの巾着袋が付属します。





【白山吉光】

銀蒔絵で整然と並ぶ花菱文様。梅の花が見え隠れする文字盤の頂には、瓜の花が愛らしく咲き誇ります。白灰色の漆で映されたのは、お供に寄り添う白狐の姿。時針は剣に見立てた特別仕様。









特製展示ケース入り。外側はシックな黒で、白山吉光の刀剣男士紋の箔押しが施されています。





ケースの内装は白山吉光をイメージしたカラー。金色の箔押しであしらわれた桜吹雪が華やぎを添えています。懐中時計に合わせた特注カラーの組紐と、刀剣男士紋入りの巾着袋が付属します。





加賀百万石の美が息づく艶やかな彩りと刀剣男士の雅やかな共演を、お手元でお楽しみください。













■商品情報

商品名：刀剣乱舞ONLINE 金沢加賀蒔絵 懐中時計

種類 ：全4種（三日月宗近／歌仙兼定／大倶利伽羅／白山吉光）

価格 ：各39,800円（税込43,780円）

発売日：2026年3月23日（月）

発売元：インペリアル・エンタープライズ株式会社 PREMICO（プレミコ）

URL ：https://iei.jp/touken-makie/





(C)2015 EXNOA LLC/NITRO PLUS





■商品仕様

【懐中時計】

材質 ：本体＝ステンレススチール（三日月宗近・歌仙兼定・大倶利伽羅＝ステンレススチールにIPメッキ／白山吉光＝ステンレススチール） 裏蓋＝ステンレススチール 文字盤＝真鍮に漆（蒔絵加工）、ダイヤモンド1石（約0.005ct） 風防＝ミネラルガラス

サイズ（約）：直径42.5×縦60×厚さ13.8mm

重さ（約）： 50g

ムーブメント：クオーツ（平均月差±20秒以内）

生産国：日本





【付属品】

材質 ：組紐・巾着袋＝レーヨン 展示ケース＝MDF、ウレタン、レーヨン

サイズ（約）：組紐＝14cm 巾着袋＝縦13×横9cm 展示ケース＝縦17×横12×厚さ3.9cm

生産国：日本





※掲載している写真は開発中のものです。実際の商品とは多少異なる場合があります。





■刀剣乱舞ONLINEとは

DMM GAMESとニトロプラスがタッグを組み制作したPCブラウザ・スマホアプリゲームです。プレイヤーは、審神者（さにわ）と呼ばれる主（あるじ）となり、歴史に名だたる名刀が戦士の姿となった“刀剣男士”達を集めながら、白刃隊（はくじんたい）を結成・強化し敵と戦っていきます。彼らの人気はさることながら、史実を基にしたストーリーや、実在する名刀への関心を集めるなど、様々な方面で話題となっています。

日本刀に関する書籍や刀を展示している資料館等にファンが訪れるなど、ゲームの枠に収まらない反響を呼んでいます。





■加賀蒔絵について

石川県伝統の加賀蒔絵は、加賀藩三代目藩主・前田利常が美術工芸の復興に力を入れ、各地から職人を招いて技術を伝えたことがはじまりとされています。漆で描かれた絵柄に金粉や銀粉を蒔き、その量や粗さの調整、磨きの工程を何度も繰り返すことで、繊細で煌びやかな装飾や、立体感のある絵柄に仕上げていくのが特徴。優美な貴族文化に、力強い武家文化が加わった加賀ならではの美意識が光る漆工芸です。





■PREMICO（プレミコ）について

PREMICOは、“プレミアムな価値を持つ限定版コレクターズアイテム”をコンセプトに誕生したブランドです。アニメキャラクターやスポーツ選手などの公式アイテムを通じ、夢や感動といった目に見えない大切な宝物をお届け。ここでしか手に入らない商品を販売しています。





PREMICO オンラインショップ：https://iei.jp/premico/





■会社概要

会社名：インペリアル・エンタープライズ株式会社

所在地：東京都荒川区東日暮里5-7-18 コスモパークビル

代表者：代表取締役社長 原 良郎

設 立：昭和57年(1982年)9月1日

資本金：100,000千円

ＵＲＬ：http://iei.co.jp

事業内容：通信販売





■お問い合わせ先

＜商品内容等＞ フリーダイヤル：0120-989-808(9:30～17:00／土日祝休)

＜ご注文専用番号＞ フリーコール：0120-247-417(6:00～21:00／無休)

※本リリースに記載しております内容は、発表日現在の内容となります。予告なしに内容が変更される場合もございますので、予めご了承ください。

※製品の仕様は、改良のため一部予告なく変更される場合がございます。



