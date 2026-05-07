新日本プロレスの棚橋弘至社長が「１３キロ増」を告白した。７日までに自身のインスタグラムを更新し「道場で背中トレ。体重計に乗ってみた」とトレーニング中に体重を図ったという。「１．４から…１３キロ増。そんなに増えるものかしら」と体重増加に驚いたそうだ。鏡越しに撮影した写真をアップ。たしかに顔は少々ふっくらしているが、さすがのガタイの良さ！腕の筋肉も隆々だ。フォロワーからは「な、な、なんと１３ｋｇ