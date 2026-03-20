舞台『魔道祖師』遡芣編

東京：シアターＨ2026年3月20日(金・祝)～3月29日(日)京都：京都劇場2026年4月3日(金)～4月5日(日)舞台は2025年3月-4月、第1弾公演となる邂逅編（かいこうへん）を東京・京都にて上演。多くの注目を集め、迫力ある殺陣や映像・照明・舞台美術などを駆使した演出は舞台ならではの『魔道祖師』として話題を博した。そして2026年、第2弾公演の上演が決定。副題を遡芣編（そかいへん）と銘打ち、第1弾に続き、日本で『魔道祖師』のドラマ・アニメ・漫画を展開している株式会社ソニー・ミュージックソリューションズと、数々の舞台作品を手掛ける株式会社マーベラスが共同でお送りする。ライブエンタテインメントでしか体感できない魅力が詰まった舞台『魔道祖師』遡芣編をお楽しみに！

■キャストコメント

【魏無羨 役：金子隼也】昨年に引き続き、魏無羨として舞台『魔道祖師』遡芣編を皆様にお届けできることを嬉しく思います。今作も魏無羨として天真爛漫に駆け回りたいと思います。ひとつひとつの公演で丁寧に物語を紡いでいけるように一丸となって励みます。個人的なことにはなりますが、初舞台からちょうど一年経ち、またシアターHと京都劇場に立てることもとても楽しみです。

【藍忘機 役：廣瀬智紀】この『魔道祖師』という重厚な物語を舞台としてお届けする上で、「邂逅編」を続編に繋げることがひとつの大きな目標でもありました。こうして「遡芣編」を上演できることを嬉しく思います。今回から新たな登場人物も増え、物語もより深層に入っていきます。魏無羨と藍忘機の関係性はもちろんのこと、今回の作品の核となってくる義城のストーリーはもう見応えしかありません。楽しんでいただけたら幸いです。パワーアップした「ステそし」をカンパニー全員でお届けします！是非、劇場で受け取ってください。

【金凌 役：田村升吾】こうして舞台の第二弾が出来るのは間違いなく応援してくださる皆様がいてこそなので、かなりハードルも上がっていると思いますが、カンパニー全員で前作を超えられるものを作っていきたいなと思っています。金凌としては義城での物語なので、魏無羨をはじめ他のキャラクター達と前回よりは打ち解けていく姿が描かれていきます。我儘お嬢様がツンツンしながらも綻んでいく姿を丁寧に演じられたらいいなと思います。皆様にお会いできる事を楽しみにしています。

【藍思追 役：中川月碧】ついに舞台『魔道祖師』遡芣編が開幕します！今回、世界的に愛されているこの作品に、藍思追として出演させていただくことに喜びと共にとても大きなプレッシャーを感じました。稽古期間は沢山悩み、試行錯誤してきましたが、役や物語と向き合えた時間がとても大切で幸せだったなと思います。舞台上で少しでも多くの魅力をお届けできるよう、精一杯生き抜きますので、是非見届けてください！劇場でお待ちしています！

【藍景儀 役：土屋直武】引き続き景儀を演じられることを心から嬉しく思います。今作では、藍思追役の月碧と二人の関係性がよりどう見えるかをたくさん話し合いました。稽古を重ねるにつれて自然と目が合ったり僕らの距離もどんどん縮まっていきました。景儀の見所は、可愛さが滲み出ている部分や、藍家としての立ち振舞いと素直であるが故に出てしまう感情が見えるシーンかなと思います。新たなキャストを迎えパワーアップした舞台『魔道祖師』をお楽しみください！

【温寧 役：佐藤信長】たくさんの方に愛されているこの作品に参加するということで、より身が引き締まる思いでした。初めましての方も多い座組の中で、思ったよりも早く打ち解け、稽古を重ねるうちにセリフを交わさずとも心が通じる瞬間が何度もありました。その空気感やその瞬間瞬間に感じたことを大切にしながら、本番も楽しんでいきたいと思います。

【聶懐桑 役：持田悠生】今作への出演が決まった時とても嬉しく、そしてプレッシャーを感じました。前作から素敵な聶懐桑を演じてくださっていた安井さんの分もしっかりと届けないとなと思います！役作りとして意識してる訳ではないですが、たまに自分があたふたしている時に聶懐桑もこんな感じなのかなと垣間見える瞬間があります。今作は今後に繋がる大事なセリフを持っている聶懐桑なのでしっかりつながる芝居を心がけていきたいと思います。

【曉星塵 役：北村健人】「目は口ほどに物を言う」とは言いますが、目が見えないからこそ見えてくるものを、曉星塵と向き合い続ける日々でいくつも発見させていただきました。この物語を通して、視覚的にはもちろんそれ以上に、目には見えない想いや正義、繋がりなど、様々なものを一緒に見つけていただけたらと思います。

【宋嵐 役：田鶴翔吾】今回出演が決まってから、文化から学ぶ事を始めて色んなことを知ることができ、改めてこの作品に参加できたことを嬉しく思います。自分はこの国の剣術に初めて取り組んだので、是非その剣捌きを見てほしいですね。両刃の剣は構え、納剣などの所作が個人的に新鮮で、練習していく中で身体に馴染んでいくのが楽しかったです。そして暁星塵役の健人とはコミュニケーションも取れて、宋嵐として暁星塵との仲は自然と創れたと思います。なので彼に対する思いも、指先まで見てほしいなと思います。観劇される皆様には、この世界にどっぷり浸かっていただけるように努めてまいります。よろしくお願いします！

【薛洋 役：草地稜之】これまで挑戦したことがない役どころだったので、出演が決まった時は率直に嬉しい気持ちが大きかったです！ですが今はプレッシャーも感じています。稽古中何度も何度も気持ちが辛くなって苦しいですが（笑）、義城での生活の中で薛洋に芽生える感情をどのように表現するのかや、殺陣にも是非注目してください。この作品を愛してくださるファンの皆様と共に、僕も遡芣編を心から楽しんで全力で挑んでいきたいと思います。

【阿箐 役：朝倉ふゆな】沢山の方々に愛される『魔道祖師』という作品に関わらせていただけること、とても嬉しいです。阿箐は盲目のふりをしている女の子なので必要な演技を色々試しました。実際に目を瞑って演らせていただいたり、義城のメンバーに相談させていただきながらお稽古を重ねました。目の見えない芝居も注目していただけたら嬉しいです。開幕に向けて、大好きな義城のシーンを改めて大切に覚悟を持って挑みたい所存です。是非楽しみにしていてください。

■舞台写真

■Blu-ray情報

舞台『魔道祖師』 邂逅編・遡芣編 Blu-ray発売決定！

◆舞台『魔道祖師』邂逅編【発売日】2026 年 10 月 31 日(土)【価格】13,200 円(税抜価格 12,000 円)【仕様】Blu-ray 2枚組【発売元】舞台『魔道祖師』製作委員会 (株式会社ソニー・ミュージックソリューションズ、株式会社マーベラス)【販売元】株式会社ソニー・ミュージックソリューションズ【収録内容】 〇本編映像 ※2025 年 4 月 6 日(日)公演収録 ○特典映像 •舞台『魔道祖師』邂逅編 振り返りトーク番組ダイジェスト+未公開映像 •メイキング映像 •新規撮り下ろし特典映像【封入特典】カラーブックレット―――――――――――――――――――――――――【初回限定版】初回数量限定特別パッケージ ※初回限定版の在庫終了後は通常版に切り替わります。―――――――――――――――――――――――――【会場予約特典】※会場でご予約いただいた方が対象です。舞台『魔道祖師』邂逅編 キービジュアルポストカード【法人特典】〇Amazon.co.jp舞台『魔道祖師』邂逅編 ティザービジュアル・ビジュアルシートhttps://amzn.asia/d/08Ev4JdG

◆舞台『魔道祖師』遡芣編【発売日】2027 年 1 月 23 日(土)【価格】13,200 円(税抜価格 12,000 円)【仕様】Blu-ray 2枚組【発売元】舞台『魔道祖師』製作委員会 (株式会社ソニー・ミュージックソリューションズ、株式会社マーベラス)【販売元】株式会社ソニー・ミュージックソリューションズ【収録内容】 〇本編映像 ※2026 年 4 月 5 日(日)公演収録 ○特典映像 •メイキング映像【封入特典】カラーブックレット―――――――――――――――――――――――――【初回限定版】初回数量限定特別パッケージ※初回限定版の在庫終了後は通常版に切り替わります。―――――――――――――――――――――――――【会場予約特典】※会場でご予約いただいた方が対象です。舞台『魔道祖師』遡芣編 キービジュアルポストカード【法人特典】〇Amazon.co.jp舞台『魔道祖師』遡芣編 ティザービジュアル・ビジュアルシートhttps://amzn.asia/d/07RJG9k2

■配信情報

舞台『魔道祖師』遡芣編 4月5日(日)公演 ライブ配信決定！

4月5日(日)京都・千秋楽公演のライブ配信（アーカイブ配信付き）をZAIKOにて行うことが決定しました。◆4月5日(日) 千秋楽 昼公演（全景）京都劇場※全景：1台の固定カメラで舞台全体が見える映像配信日時：2026年4月5日(日)11:30～販売価格：\3,000 + 手数料◆4月5日(日) 千秋楽 夜公演（スイッチング）京都劇場※スイッチング：複数のカメラでシーンによって切り替える映像配信日時：2026年4月5日(日)17:00～販売価格：\4,000 + 手数料○販売期間2026年2月7日（土）12:00～4月5日（日）23:59まで〇視聴期間ライブ配信：公演上演開始～公演終了までアーカイブ配信：ライブ配信終了後、準備が整い次第開始～4月12日（日）23:59まで※ライブ配信終了後はアーカイブ配信のみの視聴になります。視聴期間をご確認いただきご購入の際はご注意ください。〇配信ページ：https://l-tike.zaiko.io/e/mdzsstage2

■イントロダクション

原作は、作家・墨香銅臭（モーシャントンシウ）により、中国のオンライン小説サイトにて2015年10月から2016年3月にかけて連載されたBLファンタジー小説『魔道祖師』。物語の舞台は、剣と法術を使う者が妖魔や邪鬼を退治する架空の古代中国。強い絆で結ばれた2人の激動の運命を描いた緻密で壮大なストーリーと魅力的なキャラクターが反響を呼び、海外でも小説が翻訳、出版された。ラジオドラマ、漫画、アニメ、実写ドラマなど様々なメディアミックスを展開し、映像作品はシリーズ累計150億回再生超。アジア各国で社会現象を巻き起こし、その人気はとどまることを知らず今では世界中で爆発的な人気を誇る。日本では、2020年3月に実写ドラマ版「陳情令」（字幕版）が放送され、アニメ「魔道祖師」（字幕版・吹替版）放送、ラジオドラマ配信、原作小説和訳出版、さらに2024年には日本版漫画の連載開始と、たびたび大きな話題となっている。舞台は2025年3月-4月、第1弾公演となる邂逅編（かいこうへん）を東京・京都にて上演。多くの注目を集め、迫力ある殺陣や映像・照明・舞台美術などを駆使した演出は舞台ならではの『魔道祖師』として話題を博した。そして2026年、第2弾公演の上演が決定。副題を遡芣編（そかいへん）と銘打ち、第1弾に続き、日本で『魔道祖師』のドラマ・アニメ・漫画を展開している株式会社ソニー・ミュージックソリューションズと、数々の舞台作品を手掛ける株式会社マーベラスが共同でお送りする。ライブエンタテインメントでしか体感できない魅力が詰まった舞台『魔道祖師』遡芣編をお楽しみに。

■公演概要

【 Staff 】原作：『魔道祖師』墨香銅臭脚本・演出：伊勢直弘 音楽：坂部 剛・田川めぐみメインイラストレーター：Gearous【 Cast 】魏無羨 役：金子隼也 藍忘機 役：廣瀬智紀江澄 役：和田琢磨（映像出演） 金凌 役：田村升吾藍思追 役：中川月碧 藍景儀 役：土屋直武温寧 役：佐藤信長 聶懐桑 役：持田悠生 曉星塵 役：北村健人 宋嵐 役：田鶴翔吾薛洋 役：草地稜之阿箐 役：朝倉ふゆなアンサンブルキャスト：伊藤智則、河合健太郎、瑚菊、坂本和基、白崎誠也、千枝義人、橋本征弥、光永ヒロト、宮粼聡美、山田隼人アンダーキャスト：大津朝陽

【 Schedule 】●東京公演2026年3月20日(金・祝)～3月29日(日) シアターＨ

●京都公演2026年4月3日(金)～4月5日(日) 京都劇場

【 Ticket 】前方指定席（1階前方5列以内） \16,000一般指定席 \13,500注釈付き指定席 \13,500立見券【京都公演のみ】(※) \12,000※ご購入後の席種や座席位置の変更、返金対応などは一切行えませんので、予めご了承の上ご購入ください※未就学児のご入場はご遠慮願います。 また、未成年者は必ず保護者の承諾を得てからチケットの購入とご来場をお願いいたします※注釈付き指定席は舞台・映像・演出の一部が見えづらい可能性のあるお席です。 お席によってはスピーカーが近く、音量が大きい場合がございます。予めご了承いただいたお客様のみご購入ください。※立見券は2階席後方エリアでの立見観劇となります。指定された立見位置以外でのご観劇は出来ません。 また、折りたたみ椅子等のお持ち込みはご遠慮ください。 当日の席種や位置の変更、返金対応など一切行えませんので、予めご了承いただいたお客様のみご購入ください。◆チケット一般発売（先着）https://l-tike.com/mdzs_stage2/◆当日券お座席のご用意ができる場合に限り、開演の1時間前から販売いたします。当日券をご希望のお客様が販売予定枚数を上回る場合には、抽選による販売とさせていただきます。

公演に関するお問い合わせマーベラス ユーザーサポート https://www.marv.jp/support/st/営業時間 10:00～17:00（土日祝日休業日を除く）※営業時間外にいただいたお問い合わせは翌営業日以降のご返信となりますチケットに関するお問い合わせローソンチケット https://faq.l-tike.com/

■公式HP&公式X（旧Twitter）アカウント

公式HP https://stage.mdzs.jp公式Ｘ @mdzs_stage推奨タグ #舞台魔道祖師 #ステそし