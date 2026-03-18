一般社団法人日本フレスコボール協会が、宮古島・吉野海岸で開催される『ビーチクリーン大作戦』において、フレスコボール無料体験会の提供を開始すると発表しました。本イベントは、ビーチの美化活動とスポーツ体験を組み合わせた取り組みです。







宮古島東部に位置する吉野海岸は、シュノーケリングスポットとして広く知られていますが、海開き前には漂着ごみが深刻な状況となっています。この事態を改善するため、地元企業を中心とした実行委員会が発足し、今回の清掃活動が企画されたと説明しています。





同協会はこれまで沖縄県を普及強化の拠点とし、海の豊かさを守る活動にも注力してきました。今回の参画は、清掃活動にとどまらず、「思いやりのスポーツ」と呼ばれるフレスコボールを通じて、新たな海の楽しさを参加者に提供することを目的としているとのことです。





フレスコボールは、向かい合う2人が協力してラリーを続けるブラジル発祥の採点競技です。今回のイベントを通して、地域環境の保全とスポーツを通じたコミュニケーションの促進が期待されます。









イベント情報

・イベント名： ビーチクリーン大作戦 in 宮古島 吉野海岸

・日時： 2026年3月28日(土) 11時～15時頃（お好きな時間に参加可能）

・場所： 宮古島・吉野海岸

・参加費： 無料

・関連URL：

https://bizpageplus.livedoor.com/frescoball_assosiasion

・主な特徴：

・フレスコボールの無料体験会を実施。

・参加者への飲み物1本無料配布。

・清掃活動に参加した子ども向けにお菓子のつかみ取りを用意。

・事前の申し込みが不要で、誰でも気軽に参加できる形式。





※この記事はライブドア社のAIライターにより自動生成されたものです。オリジナル記事はこちら。