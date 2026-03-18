日本フレスコボール協会（JFBA）、3月28日(土)『ビーチクリーン大作戦 in 宮古島 吉野海岸』でフレスコボール無料体験会を実施することを発表。
一般社団法人日本フレスコボール協会が、宮古島・吉野海岸で開催される『ビーチクリーン大作戦』において、フレスコボール無料体験会の提供を開始すると発表しました。本イベントは、ビーチの美化活動とスポーツ体験を組み合わせた取り組みです。
宮古島東部に位置する吉野海岸は、シュノーケリングスポットとして広く知られていますが、海開き前には漂着ごみが深刻な状況となっています。この事態を改善するため、地元企業を中心とした実行委員会が発足し、今回の清掃活動が企画されたと説明しています。
フレスコボールは、向かい合う2人が協力してラリーを続けるブラジル発祥の採点競技です。今回のイベントを通して、地域環境の保全とスポーツを通じたコミュニケーションの促進が期待されます。
イベント情報
・イベント名： ビーチクリーン大作戦 in 宮古島 吉野海岸
・日時： 2026年3月28日(土) 11時～15時頃（お好きな時間に参加可能）
・場所： 宮古島・吉野海岸
・参加費： 無料
・関連URL：
https://bizpageplus.livedoor.com/frescoball_assosiasion
・主な特徴：
・フレスコボールの無料体験会を実施。
・参加者への飲み物1本無料配布。
・清掃活動に参加した子ども向けにお菓子のつかみ取りを用意。
・事前の申し込みが不要で、誰でも気軽に参加できる形式。
※この記事はライブドア社のAIライターにより自動生成されたものです。オリジナル記事はこちら。