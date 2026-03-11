港区・浜松町でスタート。共働き家庭の「送迎問題」を解決するバレエ×英語の新教育サービス

株式会社LaBALL

株式会社LaBALL（所在地：東京都港区、代表取締役：岡脇柚太加）が運営するみなとシティバレエスクールは、共働き家庭のニーズに応える新たな習い事モデルとして、株式会社ルフレ（所在地：神奈川県鎌倉市、代表取締役：工藤雅弘）との連携により、バレエと英語を同一施設内で受講できる教育サービスを開始いたします。本サービスでは、バレエレッスンの受講後にそのまま英会話レッスンを行うことができ、移動の手間を省くことが可能です。さらに、複数レッスンを組み合わせることで、一定時間子どもを安心して預けられる環境を提供し、共働き家庭の支援を目指します。本プログラムは水曜日・金曜日のクラスからスタートし、順次展開を予定しています。

背景国際都市・港区で高まる教育ニーズ

東京都港区は、多くの外国人が暮らす国際都市であり、国際的な教育環境への関心が高い地域です。

共働き世帯は現在、日本の全世帯の約7割を占めており、子どもの習い事における送迎負担が保護者の大きな課題となっています。

近年、子どもの習い事において、バレエなどの芸術教育と英語などの語学教育を組み合わせるニーズが高まっています。しかし、複数の習い事を受講する場合、各教室への送迎が必要で、保護者の時間的負担が増加することが課題となっています。

本プログラムは、ビジネス街として多くの共働き世帯が働く港区・浜松町エリアでスタートします。仕事と子育ての両立を支える新しい習い事モデルとして展開してまいります。

プログラム概要

2歳～5歳クラス

15:30～16:20 バレエ

16:30～17:20 英語

約2時間の連続プログラム

6歳～8歳クラス

16:30～17:30 バレエ

17:40～19:10 英語

約2時間40分の連続プログラム

サービスの特徴

1. バレエと英語を同じ施設で受講

2. 芸術教育と語学教育の同時提供

3. 長時間のお預かりが可能

4. 保護者の送迎負担を軽減

レッスンの様子

今後の展望

バレエの様子英語授業の様子

今後は、バレエと英語を組み合わせた教育プログラムの拡充や、国際的な文化教育イベントの開催などを通じて、芸術教育と国際教育を融合した新しい教育環境の提供を進めてまいります。

無料体験レッスンのお申込

https://zdaofuxv.gensparkspace.com/

スクール概要みなとシティバレエスクール

運営会社：株式会社LaBALL

所在地：東京都港区浜松町二丁目13番5号

事業内容：バレエ教育事業 / バレエ団運営 / 文化教育事業

https://laball.jp(https://laball.jp)

ルフレ（英会話スクール）

英語教育を通じて子どもたちの国際的なコミュニケーション力を育てる英会話スクール

https://reflet.site/(https://reflet.site/)

本件に関するお問い合わせ

株式会社LaBALL

みなとシティバレエスクール

https://laball.jp(https://laball.jp)

info@laball.jp

070-6949-6814

担当：後藤

