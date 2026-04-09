スプリンガーはこの日、救援陣から適時二塁打を放った(C)Getty Imagesドジャースの大谷翔平は現地4月8日、敵地でのブルージェイズ戦に「1番・投手」で先発出場。【動画】トロントで岡本和真とメジャー初対決！大谷翔平が三振を奪うシーン今季2度目の先発マウンドに3回二死二塁から4番のヘスス・サンチェスに適時二塁打を浴び1点を失うものの粘り強く投げ、6回4安打1失点2奪三振と試合を作った。メジャー初対戦となった岡本和