デバイスから“建物運用OS部材”へ--2032年207.9億米ドル市場に進化するKNX製品
KNX製品とは、照明、HVAC、ブラインド、セキュリティ、エネルギー管理など建物機能を、単一の国際標準バスプロトコルで相互接続し、異なるメーカー機器同士でも相互運用を可能にするインテリジェント建築オートメーション機器群である。スイッチ・センサ・アクチュエータ・ゲートウェイ・ルームコントローラ・電力計測・監視ソフトまでを含み、価値は「互換性」「拡張性」「長期運用性」に集約される。導入後の改修や用途変更にも強く、建物を資産として最適運用するためのデジタル基盤として位置付けられる。
オープン標準が資産価値を引き上げる
LP Informationの調査レポート「世界KNX製品市場の成長予測2026～2032」（https://www.lpinformation.jp/reports/578837/knx-products）によると、2026年から2032年の予測期間中のCAGRが11.19%で、2032年までにグローバルKNX製品市場規模は207.9億米ドルに達すると予測されている。世界的な発展特徴は、スマートホームの流行ではなく、建物の省エネ・快適性・運用効率を同時に要求する潮流が需要を押し上げている点にある。電力価格と脱炭素圧力がエネルギー管理の必需化を促し、照明・空調・遮蔽の統合制御がROIの中心になる。次に、改修市場での採用が伸びやすい。新築は景気循環の影響を受ける一方、既存ビルの省エネ改修は規制・補助・テナント要求で継続し、配線系統を活かしながら段階導入できるKNXの強みが効く。さらに、BMSやIoTとの連携が購買決定を変える。装置単体の優劣より、上位の監視・最適化、遠隔保守、サイバー要件、データ連携まで含む統合能力が差別化点となり、製品は「デバイス」から「建物運用のOS部材」へ進化する。
図. KNX製品世界総市場規模
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343250/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343250/images/bodyimage2】
図. 世界のKNX製品市場におけるトップ18企業のランキングと市場シェア（2025年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
地域とトッププレイヤーの勝ち筋
LP Informationのトップ企業研究センターによると、KNX製品の世界的な主要製造業者には、Schneider Electric、ABB、SIEMENS、Hager (Berker)、Legrand、Somfy、JUNG、GIRA、HDL、STEINELなどが含まれている。2025年、世界のトップ5企業は売上の観点から約26.0%の市場シェアを持っていた。地域別では2025年に北米2,858.86百万米ドル、欧州3,806.63百万米ドル、アジア太平洋1,979.21百万米ドルとされ、2032年には北米5,988.09百万米ドル、欧州8,173.33百万米ドル、アジア太平洋4,407.90百万米ドルへ拡大が見込まれる。この数値配置が示す含意は、欧州が最大市場として規格・施工・流通のエコシステムを握り、製品互換と改修需要の厚みで安定成長しやすい点である。北米は規模が大きく伸びも堅調で、ビル運用のデータ化と遠隔管理の要請が強く、統合ソフトやサービスを含めた提案力が収益を左右する。アジア太平洋は成長率が相対的に高く、都市化・高級住宅・商業施設の増加とともに、価格競争と高機能化が同時進行しやすい。企業別には、Schneider・ABB・Siemensのような総合プレイヤーが分電・制御・監視まで一体提案で採用を固め、HagerやLegrand、JUNG、GIRAなどは意匠・操作性・住宅接点で強みを発揮し、Somfyは遮蔽・開口部の自動化で存在感を持つ。市場は標準化の上に差別化が乗る構造であり、ハードの性能だけでなく、施工性、設定・保守、上位連携が競争力を固定する。
