呼吸医療の革新：世界の喘息治療薬市場、2035年までに411.8億米ドルへ拡大見込み ― 呼吸器疾患負担の増大を背景に成長

呼吸医療の革新：世界の喘息治療薬市場、2035年までに411.8億米ドルへ拡大見込み ― 呼吸器疾患負担の増大を背景に成長