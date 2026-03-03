防災関連グッズの企画・製造・販売を行う「ふくしまの防災 HIH ヒカリネット」(株式会社ヒカリネット(所在地：福島県福島市、代表取締役社長：後藤 秀和))は、2026年3月4日から開催される「楽天スーパーSALE」に参加し、ソーラーパネルを搭載した防災セットなどを特別価格で提供します。





あの日、停電した暗闇の中で震えながら、残り数パーセントの携帯電話の電池残量を眺めていた絶望感。家族と連絡が取れない、避難情報が入らない、あんな不安を二度と誰にも味わわせたくない。その想いから「太陽光で命を繋ぐ」次世代の防災セットを開発しました。





本製品の発売を記念し、楽天スーパーSALE期間中、最大50％OFFの特別価格でご提供します。









■なぜ「ソーラーパネル」なのか？ 福島の経験が導いた答え





HIH 防災用ソーラーパネル





https://item.rakuten.co.jp/nayami-kaiketu/sp001/





災害直後、携帯電話の電池は数日で底をつきました。しかし、空を見上げれば太陽はそこにありました。

「防災用ソーラーパネル」は、コンセントがない環境でも太陽光さえあればスマホやタブレットを急速充電できる「持ち運べる発電所」になります。









■「発電できるリュック」で、避難の質を変える

ソーラーパネルを単体で持つだけでなく「移動しながらでも充電できる」利便性を追求したのが、「ソーラーパネル搭載の防災セット」です。リュックの前面にソーラーパネルを設置できるため、避難所への移動中や、物資の待機列に並んでいる最中も、太陽の光を電気に変え続けることができます。





1.ひとり暮らしや通勤・帰宅困難対策に【1人用セット】

洗練されたデザインで、日常に溶け込みながらもしっかりと命を守る機能を凝縮しました。





HIH ハザードリュックsolar 1人用





HIH ハザードリュックsolar 1人用： 街歩きにも馴染むスタイリッシュな定番モデル。

https://item.rakuten.co.jp/nayami-kaiketu/nsns011/





HIH スクエアリュックsolar 1人用





HIH スクエアリュックsolar 1人用： 防災用寝袋付き。収納力抜群で中身が整理しやすい。

https://item.rakuten.co.jp/nayami-kaiketu/nsns012/





HIH エルピスリュックsolar 1人用





HIH エルピスリュックsolar 1人用： 軽さと機能性を両立した、女性にも背負いやすいモデル。

https://item.rakuten.co.jp/nayami-kaiketu/nsns013/









2.大切なパートナー、家族を守る【2人用セット】

「家族で助け合い、情報を共有する」ために、アップグレードした2人用も展開。避難時は速度を重視し、1リュックに重量を集中させず、2リュックに分散させることが大切です。





HIH ハザードリュックsolar 2人用





HIH ハザードリュックsolar 2人用： 防災用寝袋付き。スタイリッシュな定番モデル。

https://item.rakuten.co.jp/nayami-kaiketu/h2sp001/





HIH スクエアリュックsolar 2人用





HIH スクエアリュックsolar 2人用： 防災用寝袋、帽子型ヘルメット付き。収納力も抜群。

https://item.rakuten.co.jp/nayami-kaiketu/h2sp002/





HIH エルピスリュックsolar 2人用





HIH エルピスリュックsolar 2人用：防災用寝袋付き。 軽量で女性にも背負いやすいモデル。









■「楽天スーパーSALE」で最大半額。今、備える理由。

この製品を「一部の意識が高い人達だけのもの」にしたくはありません。一人でも多くの方に、この安心を届けるのが福島の企業の使命だと考えているからです。





セール内容 ： 新発売を記念し、楽天スーパーSALEにて最大50％OFF

割引率・対象： 50％OFF(2人用リュック3商品)、

20％OFF(1人用リュック3商品、パネル単品)

期間 ： 楽天スーパーSALE 開催期間中









■防災士からのメッセージ

「防災セットを買って満足しないでください。でも、買わないことには始まりません。」

福島で経験したあの不自由さは、事前の準備で軽減できます。この「ソーラーパネル搭載リュック」が、あなたと大切な人の未来を守る「光」になることを願っています。









■商品ラインナップ

【50％OFF対象】

HIH ハザードリュックsolar 2人用： https://item.rakuten.co.jp/nayami-kaiketu/h2sp001/

期間中19900円 通常価格39800円





HIH スクエアリュックsolar 2人用： https://item.rakuten.co.jp/nayami-kaiketu/h2sp002/

期間中22500円 通常価格45000円





HIH エルピスリュックsolar 2人用： https://item.rakuten.co.jp/nayami-kaiketu/h2sp003/

期間中19900円 通常価格39800円





【20％OFF対象】

HIH ハザードリュックsolar 1人用： https://item.rakuten.co.jp/nayami-kaiketu/nsns011/

期間中14200円 通常価格17800円





HIH スクエアリュックsolar 1人用： https://item.rakuten.co.jp/nayami-kaiketu/nsns012/

期間中18200円 通常価格22800円

HIH エルピスリュックsolar 1人用： https://item.rakuten.co.jp/nayami-kaiketu/nsns013/

期間中15800円 通常価格19800円





HIH 防災用ソーラーパネル (単品)： https://item.rakuten.co.jp/nayami-kaiketu/sp001/

期間中5580円 通常価格6980円









■ソーラーパネルに関する概要

・A4サイズ

・晴天時、約1時間でスマホ電池の20～25％(約1000mA)を発電します。

・USB Type-C、Lightning、Micro USB対応の3in1高効率ケーブルが付属。

これ1本でほぼ全てのデバイスに対応します。ケーブルに搭載されたインジケーターにより、発電状況を一目で確認できます。









■ふくしまの防災 HIH ヒカリネットについて

[福島発 被災経験から生まれた命を守るための防災ブランド。HIHは2011年3月東日本大震災から生まれた、国内防災ブランドの先駆けです。HIHは Hope Is Here(希望はここにある)の頭文字。福島で被災を経験した私たちは、「未来」への「希望」につながる防災セットを創っています。スタッフ全員が被災者で構成、あの日の想いを忘れずに15年間。経験と知識、想いをつないでいく、それがHIHの信念です。]









■関連サイト情報

公式HP ： https://www.hikari-bosai.jp/

公式HP(大口) ： https://bosai-hih.com/

楽天市場 ： https://www.rakuten.co.jp/nayami-kaiketu/

Amazon ： https://www.amazon.co.jp/hih/

Yahoo!ショッピング： https://store.shopping.yahoo.co.jp/nayami-kaiketu/

Instagram ： @hih.hikaribosai

https://www.instagram.com/hih.hikaribosai/

X ： @hih_hikaribosai

https://x.com/hih_hikaribosai/









■会社概要

商号 ： 株式会社ヒカリネット

代表者 ： 代表取締役 後藤 秀和

所在地 ： 本社 〒960-0111 福島県福島市丸子石名田2-4

設立 ： 2003年9月

事業内容： 防災用品の企画製造販売 ふくしまの防災HIHの運営

URL ： https://www.hikari-bosai.jp/









【本件に関するお客様からのお問い合わせ先】

株式会社ヒカリネット お客様相談窓口

TEL：024-563-7494