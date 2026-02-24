こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
【マクドナルド】「プレミアムローストコーヒー」（ホット）が３年ぶりのリニューアル！岡田准一さんが『TOKIO』の替え歌に合わせて、キレキレのダンスを披露する新TVCMは2月25日（水）から放映開始
新「プレミアムローストコーヒー」（ホット）は2月25日（水）から全店舗で提供開始！新TVCMでは岡田准一さんが先輩サラリーマン役で登場！
日本マクドナルド株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長兼CEO：トーマス・コウ）は、コーヒー豆選びからこだわった、ガツンとした力強さとクリアなキレが味わえる「プレミアムローストコーヒー」（ホット）を約3年ぶりにリニューアルし、2月25日（水）から全国のマクドナルド店舗にて提供開始いたします。
マクドナルドでは、お客様においしく品質のよいカフェメニューをご提供するカフェブランド“McCafé(R)（マックカフェ(R)）”にて、より多くのお客様にマクドナルドらしい気軽で自由なカフェ体験をお楽しみいただけるよう進化を続けております。マクドナルドのホットコーヒーは、1971年の日本マクドナルド創業当時より販売しており、2008年からはコーヒー専門店の本格コーヒーを目指して誕生したプレミアムローストコーヒーを販売しております。お食事と一緒に、またコーヒーだけでも、どんなシーンでも気軽に召し上がっていただけるMcCaféの大人気主力商品で、お客様の嗜好が変化していく中、よりおいしいコーヒーをご提供できるように、リニューアルを重ねてまいりました。
そしてこの度、よりおいしく、品質にもこだわり抜いた「プレミアムローストコーヒー」をご提供すべく、約3年ぶりにリニューアルいたします。「プレミアムローストコーヒー」は、ガツンとした力強いコクがありながらもキレのある後味が特長で、店舗でじっくり時間をかけて一滴ずつ丁寧に淹れる“じっくりドリップ”で、コーヒー豆本来の味わいを引き出したこだわりのメニューとなっています。厳選した複数産地の豆を、それぞれの豆ごとに焙煎を変えてブレンドした深煎り豆を使用する従来の設計はそのままに、今回のリニューアルでは、豆のブレンド比率の見直しを行いました。これにより、時間経過による酸味を抑え、長い時間続く豆本来のコクと、後味のキレを楽しめる味わいに生まれ変わりました。ガツンとしたコクをより長い時間楽しめる味わいにリニューアルした「プレミアムローストコーヒー」を、お食事と一緒はもちろんのこと、朝の1杯や食後の1杯、休憩の1杯など、様々なシーンでお楽しみください。
そんなリニューアルした「プレミアムローストコーヒー」の魅力をお伝えする、岡田准一さん出演の新TVCMを、2月25日（水）より放映いたします。オフィス街で寒さに震える岡田さんが「♪のみにいこー」と『TOKIO』の替え歌に乗せてマクドナルドへ向かい、リニューアルしたプレミアムローストコーヒーをスキマ時間に気軽に楽しめる魅力を描くCMとなっております。また、Xキャンペーンもご用意しておりますので、あわせてお楽しみください。
マクドナルドは、変化する社会やお客様のニーズに柔軟に対応し、進化を続けます。そして、持続可能な社会の実現に向けて取り組みながら、「おいしさと笑顔を地域の皆さまに」ご提供してまいります。
日本マクドナルド株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長兼CEO：トーマス・コウ）は、コーヒー豆選びからこだわった、ガツンとした力強さとクリアなキレが味わえる「プレミアムローストコーヒー」（ホット）を約3年ぶりにリニューアルし、2月25日（水）から全国のマクドナルド店舗にて提供開始いたします。
そしてこの度、よりおいしく、品質にもこだわり抜いた「プレミアムローストコーヒー」をご提供すべく、約3年ぶりにリニューアルいたします。「プレミアムローストコーヒー」は、ガツンとした力強いコクがありながらもキレのある後味が特長で、店舗でじっくり時間をかけて一滴ずつ丁寧に淹れる“じっくりドリップ”で、コーヒー豆本来の味わいを引き出したこだわりのメニューとなっています。厳選した複数産地の豆を、それぞれの豆ごとに焙煎を変えてブレンドした深煎り豆を使用する従来の設計はそのままに、今回のリニューアルでは、豆のブレンド比率の見直しを行いました。これにより、時間経過による酸味を抑え、長い時間続く豆本来のコクと、後味のキレを楽しめる味わいに生まれ変わりました。ガツンとしたコクをより長い時間楽しめる味わいにリニューアルした「プレミアムローストコーヒー」を、お食事と一緒はもちろんのこと、朝の1杯や食後の1杯、休憩の1杯など、様々なシーンでお楽しみください。
そんなリニューアルした「プレミアムローストコーヒー」の魅力をお伝えする、岡田准一さん出演の新TVCMを、2月25日（水）より放映いたします。オフィス街で寒さに震える岡田さんが「♪のみにいこー」と『TOKIO』の替え歌に乗せてマクドナルドへ向かい、リニューアルしたプレミアムローストコーヒーをスキマ時間に気軽に楽しめる魅力を描くCMとなっております。また、Xキャンペーンもご用意しておりますので、あわせてお楽しみください。
マクドナルドは、変化する社会やお客様のニーズに柔軟に対応し、進化を続けます。そして、持続可能な社会の実現に向けて取り組みながら、「おいしさと笑顔を地域の皆さまに」ご提供してまいります。