CLINKS株式会社がナレフルチャット販売代理店「ゴールドパートナー」として株式会社ハイパーを認定、導入・運用支援体制を強化
AIサービスやシステム開発を手掛けるCLINKS株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役：河原浩介）は、法人向け生成AIチャットサービス「ナレフルチャット」の販売代理店として、株式会社ハイパー（本社：東京都中央区、代表取締役社長：望月真貴子）を第1社目のゴールドパートナーに認定いたします。認定日は2026年2月2日(月)となります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342267/images/bodyimage1】
■ゴールドパートナー認定について
「ナレフルチャット」は、生成AIの導入・活用に課題を感じている多くの企業から相談・問い合わせを受けており、今後もさらなる市場拡大が見込まれています。今回のゴールドパートナー認定は、販売実績、提案力、導入、運用支援体制等の観点から一定の基準を満たしたパートナー企業を上位区分として認定する制度です。
株式会社ハイパーは、1990年の設立以来、IT関連事業を通じて企業のデジタル変革を支援してこられました。このたび、その実績と体制を高く評価し、当社の基準を満たす初の優良パートナーとして認定いたしました。
■顧客提供価値の向上
ゴールドパートナー認定を通じ、導入検討から実運用、定着に至るまでの支援体制をより強化し、提案・導入支援の品質向上、運用支援の強化、サポート体制の充実を図ります。これにより、お客様が安心して生成AIを利用し、組織全体のAIリテラシー向上と業務効率化を最大限に実現できる環境を整備してまいります。
■ナレフルチャットについて
ナレフルチャットは、企業がクローズド環境でセキュアに利用できる対話型生成AIチャットツールです。生成AI初心者でも使いこなせる仕組みと簡単にプロンプト共有できることで組織全体に生成AI活用を浸透させます。これにより、企業全体のAIリテラシー向上と業務効率の向上を同時に実現します。
【株式会社ハイパーについて】
■会社名：株式会社ハイパー
■代表者：代表取締役社長 CEO（最高経営責任者） 望月 真貴子
■設立：1990年5月
■所在地：東京都中央区日本橋堀留町2-9-6 ニューESRビル
■URL：https://www.hyperpc.co.jp/
【会社概要】
■会社名：CLINKS株式会社
■代表者：代表取締役 河原浩介
■設立：2002年12月
■所在地：東京都中央区八丁堀1-10-7 TMG八丁堀ビル10F
■URL：https://www.clinks.jp
■主な事業内容：
1. ITアウトソーシング事業
2. システム開発事業
3. AIサービス事業
4. 教育訓練事業
