株式会社KUIX(本社：東京都品川区、代表取締役：小竹 三郎、以下「当社」)は、生成AIを用いてデータ分析ができる新サービス「GENELYST(ジェネリスト)β版」の提供を開始します。


「GENELYST(ジェネリスト)」URL： https://www.genelyst-ai.com/?utm_source=001&utm_medium=Press&utm_campaign=202602_pr_glt



■提供背景

多くの企業様では、データ分析を実施するものの見るだけのレポートで終わってしまい、アクションにつなげることができていない現状があります。そんな企業様のお悩みを解決するため、生成AIを用いてデータを分析するツール「GENELYST」の開発・提供に至りました。



■サービスの特徴

GENELYSTは生成AIを用いてデータを分析するツールです。

生成AI × Analyst = GENELYST(ジェネリスト)


＊データ可視化だけでなく洞察→ アクション案まで自動生成！

見たいデータを指示すれば生成AIが回答。データベースに発行したSQLも確認できるので真偽の確認も安心です！次にとるべきアクションも提案してくれます！続いて深堀分析もできます。


質問と回答


＊組織内の誰でも“意思決定できる”世界をつくれる！

プロンプトでどんどん細かく分析とアクションの深堀ができます。

さらに担当者が具体的なアクションをできるレベルまで深堀。最終的にはすぐに実行できる施策案までブレークダウンすることができます。


分析時のブレークダウン


＊レポート作成も不要！

やり取りした内容をボタンを押すだけで生成AIがレポートにしてくれます。


レポートの自動作成


■会社概要

会社名　： 株式会社KUIX

所在地　： 東京都品川区西五反田1丁目4-8 409号室

代表者　： 代表取締役社長　小竹 三郎

設立　　： 2020年10月2日

URL　　 ： https://www.kuix.co.jp/

事業内容： デジタル活用コンサルティング、システムインテグレーション、

　　　　　 プロダクト・サービス開発


