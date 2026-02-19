株式会社KUIX(本社：東京都品川区、代表取締役：小竹 三郎、以下「当社」)は、生成AIを用いてデータ分析ができる新サービス「GENELYST(ジェネリスト)β版」の提供を開始します。





「GENELYST(ジェネリスト)」URL： https://www.genelyst-ai.com/?utm_source=001&utm_medium=Press&utm_campaign=202602_pr_glt









■提供背景

多くの企業様では、データ分析を実施するものの見るだけのレポートで終わってしまい、アクションにつなげることができていない現状があります。そんな企業様のお悩みを解決するため、生成AIを用いてデータを分析するツール「GENELYST」の開発・提供に至りました。









■サービスの特徴

GENELYSTは生成AIを用いてデータを分析するツールです。

生成AI × Analyst = GENELYST(ジェネリスト)





＊データ可視化だけでなく洞察→ アクション案まで自動生成！

見たいデータを指示すれば生成AIが回答。データベースに発行したSQLも確認できるので真偽の確認も安心です！次にとるべきアクションも提案してくれます！続いて深堀分析もできます。





質問と回答





＊組織内の誰でも“意思決定できる”世界をつくれる！

プロンプトでどんどん細かく分析とアクションの深堀ができます。

さらに担当者が具体的なアクションをできるレベルまで深堀。最終的にはすぐに実行できる施策案までブレークダウンすることができます。





分析時のブレークダウン





＊レポート作成も不要！

やり取りした内容をボタンを押すだけで生成AIがレポートにしてくれます。





レポートの自動作成





■会社概要

会社名 ： 株式会社KUIX

所在地 ： 東京都品川区西五反田1丁目4-8 409号室

代表者 ： 代表取締役社長 小竹 三郎

設立 ： 2020年10月2日

URL ： https://www.kuix.co.jp/

事業内容： デジタル活用コンサルティング、システムインテグレーション、

プロダクト・サービス開発





