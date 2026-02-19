生成AIを用いてデータ分析ができる新サービス「GENELYST(ジェネリスト)β版」 提供開始
株式会社KUIX(本社：東京都品川区、代表取締役：小竹 三郎、以下「当社」)は、生成AIを用いてデータ分析ができる新サービス「GENELYST(ジェネリスト)β版」の提供を開始します。
「GENELYST(ジェネリスト)」URL： https://www.genelyst-ai.com/?utm_source=001&utm_medium=Press&utm_campaign=202602_pr_glt
■提供背景
多くの企業様では、データ分析を実施するものの見るだけのレポートで終わってしまい、アクションにつなげることができていない現状があります。そんな企業様のお悩みを解決するため、生成AIを用いてデータを分析するツール「GENELYST」の開発・提供に至りました。
■サービスの特徴
GENELYSTは生成AIを用いてデータを分析するツールです。
生成AI × Analyst = GENELYST(ジェネリスト)
＊データ可視化だけでなく洞察→ アクション案まで自動生成！
見たいデータを指示すれば生成AIが回答。データベースに発行したSQLも確認できるので真偽の確認も安心です！次にとるべきアクションも提案してくれます！続いて深堀分析もできます。
質問と回答
＊組織内の誰でも“意思決定できる”世界をつくれる！
プロンプトでどんどん細かく分析とアクションの深堀ができます。
さらに担当者が具体的なアクションをできるレベルまで深堀。最終的にはすぐに実行できる施策案までブレークダウンすることができます。
分析時のブレークダウン
＊レポート作成も不要！
やり取りした内容をボタンを押すだけで生成AIがレポートにしてくれます。
レポートの自動作成
■会社概要
会社名 ： 株式会社KUIX
所在地 ： 東京都品川区西五反田1丁目4-8 409号室
代表者 ： 代表取締役社長 小竹 三郎
設立 ： 2020年10月2日
URL ： https://www.kuix.co.jp/
事業内容： デジタル活用コンサルティング、システムインテグレーション、
プロダクト・サービス開発
KUIXサービス