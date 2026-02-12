¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú·Ú°æÂô¥Þ¥ê¥ª¥Ã¥È¥Û¥Æ¥ë¡Û½Õ¤Î·Ú°æÂô¤Ç¡¢ºù¤È¿®½£¤Î½Ü¤ò³Ú¤·¤à¸ÂÄê¥³¡¼¥¹¡¡¥Ç¥£¥Ê¡¼¥³¡¼¥¹¡ÖPrime Shinshu -Spring-¡×¤òÈ¯Çä
¥¹¥Ñ¡¼¥¯¥ê¥ó¥°¥ï¥¤¥ó¤ÈÄ«¿©¤¬ÉÕ¤¤¤¿ÆÃÊÌ½ÉÇñ¥×¥é¥ó¤â
¿®½£¤ÎË¤«¤Ê¿©ºà¤òìÔÂô¤ËÍÑ¤¤¡¢²Ú¤ä¤«¤ÇÀöÎý¤µ¤ì¤¿Ì£¤ï¤¤¤Ë»ÅÎ©¤Æ¤¿¡¢µ¨Àá¸ÂÄê¤ÎÆÃÊÌ¥³¡¼¥¹¤ò¤´ÍÑ°Õ¡£¥¢¥ß¥å¡¼¥º¤Ë¤Ï¡¢ºù¤¨¤Ó¤È¥¢¥È¥ê¥¨¡¦¥É¡¦¥Õ¥í¥Þ¡¼¥¸¥å¤Î¥«¥Þ¥ó¥Ù¡¼¥ë¤ò¹ç¤ï¤»¤¿ÍÎÉ÷¤µ¤Ä¤ÞÍÈ¤²¤ò¥Þ¡¼¥Þ¥ì¡¼¥É¤Î´Å¤ß¤ò¸ú¤«¤»¤¿¥Ð¥ë¥µ¥ß¥³¥½¡¼¥¹¤ÇÍ¥²í¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£Á°ºÚ¤Ë¤Ï¡¢Ä¹Ìî¸©»ººùÆù¤Î¥«¥ë¥Ñ¥Ã¥Á¥ç¤Ë¡¢¥¦¥É¤È¿·¶ÌÇ¬¤ÎÁÖ¤ä¤«¤Ê¹áÌ£¤òÅº¤¨¡¢½Õ¤Îµ¤ÇÛ¤ò´¶¤¸¤ë°ì»®¤Ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥µ¥¯¥é¥Þ¥¹¤Îº«ÉÛÄù¤á¤ò¤½¤ÐÊ´¤Î¥¬¥ì¥Ã¥È¤È¹ç¤ï¤»¡¢Åì¸æ»º¤¯¤ë¤ß¤È±ö¹í¤Î»Ý¤ß¤Ç¿®½£¤é¤·¤¤Ì£¤ï¤¤¤òÉ½¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÆùÎÁÍý¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì°Û¤Ê¤ë¼ñ¤ò»ý¤¿¤»¤¿Æó»®¤ò¤´Äó¶¡¡£°ì»®ÌÜ¤Ï¡¢¹áÁð¥Ñ¥óÊ´¤ò¤Þ¤È¤ï¤»¤¿»ÆÍÓ¤Î¥í¡¼¥¹¥È¤Ë»³ºÚ¤Î¥Õ¥ê¥Ã¥È¤È¹õ¤Ë¤ó¤Ë¤¯¤Î¥Ô¥å¡¼¥ì¤òÅº¤¨¡¢±ü¹Ô¤¤Î¤¢¤ëÌ£¤ï¤¤¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£Â³¤¤¤Æ¡¢¿®½£¥×¥ì¥ß¥¢¥àµí¥Õ¥£¥ì¤È¤¿¤±¤Î¤³¤ò½Å¤Í¤¿¥ß¥ë¥Õ¥£¡¼¥æ»ÅÎ©¤Æ¤Ë¡¢ºòÇ¯11·î¥¹¥¤¥¹¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖWorld Cheese Awards 2025¡×¤ÇSILVER¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡¢¥¢¥È¥ê¥¨¡¦¥É¡¦¥Õ¥í¥Þ¡¼¥¸¥å¤ÎË§½æ¤Ê¥Ö¥ë¡¼¥Á¡¼¥º¤È¡¢¶ð¥öº¬»ºÀÖ¥ï¥¤¥ó¥½¡¼¥¹¤ò¹ç¤ï¤»¤Þ¤·¤¿¡£¿¼¤ß¤Î¤¢¤ëÍ¾±¤¤Ø¤ÈÆ³¤¯°ì»®¤Ç¤¹¡£Äù¤á¤¯¤¯¤ê¤Ë¤Ï¡¢ºùÉ÷Ì£¤Î¥Û¥ï¥¤¥È¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥à¡¼¥¹¤Ë·Ú°æÂô»ºçõ¤È¥ß¥ó¥È¤òÅº¤¨¡¢¥¹¥Ñ¡¼¥¯¥ê¥ó¥°¥ï¥¤¥ó¤Î¥¨¥¹¥×¡¼¥Þ¤È¤È¤â¤Ë¡¢½Õ¤Î·Ú¤ä¤«¤µ¤ò´¶¤¸¤ë¥Ç¥¶¡¼¥È¤ò¤´´®Ç½¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¤ä¤ï¤é¤«¤Ê½Õ¤ÎÅÇÂ©¤ËÊñ¤Þ¤ì¤ë·Ú°æÂô¤Ç¡¢½Ü¤Î·Ã¤ß¤ÈºÌ¤êË¤«¤ÊÎÁÍý¤Î¿ô¡¹¤òÌ£¤ï¤¦¡¢¸Þ´¶¤òËþ¤¿¤¹ÆÃÊÌ¤Ê¥Ç¥£¥Ê¡¼¥³¡¼¥¹¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¡ÖWorld Cheese Awards¡×¤Ï¡¢À¤³¦40¥õ¹ñ°Ê¾å¤«¤é4,000ÅÀÄ¶¤Î¥Á¡¼¥º¤¬½¸¤¦¡¢¸¢°Ò¤¢¤ëÀ¤³¦ºÇÂçµé¤Î¥Á¡¼¥º¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Ç¤¹¡£
¢£¡ÖPrime Shinshu -Spring-¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ÖPrime Shinshu -Spring-¡×¤Ï¡¢ºù¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢¿®½£¤ÎË¤«¤Ê¿©ºà¤È½Õ¤Î½Ü¤òìÔÂô¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¡¢¥·¥§¥Õ¤Î´¶À¤Ç°ì»®°ì»®»ÅÎ©¤Æ¤¿µ¨Àá¸ÂÄê¤ÎÁÏºî¥Õ¥ì¥ó¥Á¥Ç¥£¥Ê¡¼¥³¡¼¥¹¤Ç¤¹¡£¿®½£¥×¥ì¥ß¥¢¥àµí¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Áª¤ê¤¹¤°¤ê¤Î¸·Áª¿©ºà¤òÍÑ¤¤¡¢ÁÇºàËÜÍè¤ÎÌ¥ÎÏ¤ÈÀöÎý¤µ¤ì¤¿Ì£¤ï¤¤¤òÍ¾¤¹¤È¤³¤í¤Ê¤¯°ú¤½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£·Ú°æÂô¤Î½Õ¤ò´¶¤¸¤ë²Ú¤ä¤«¤Ç¾å¼Á¤Ê°ì»®°ì»®¤¬¡¢¸Þ´¶¤ÇÌ£¤ï¤¦ÆÃÊÌ¤Ê¤Ò¤È¤È¤¤Ø¤ÈÍ¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥á¥Ë¥å¡¼¡Û
¡þ¥¢¥ß¥å¡¼¥º
ºù¤¨¤Ó¤È¥¢¥È¥ê¥¨¡¦¥É¡¦¥Õ¥í¥Þ¡¼¥¸¥å¤Î¥«¥Þ¥ó¥Ù¡¼¥ëÆþ¤êÍÎÉ÷¤µ¤Ä¤ÞÍÈ¤²¡¡¡¡¥Þ¡¼¥Þ¥ì¡¼¥ÉÉ÷Ì£¤Î¥Ð¥ë¥µ¥ß¥³¥½¡¼¥¹
¡þÁ°ºÚ
Ä¹Ìî¸©»ººùÆù¤Î¥«¥ë¥Ñ¥Ã¥Á¥ç¡¡½Õ¤ÎÂ©¿á¡Ê¥¦¥É¡¢¿·¶ÌÇ¬¡¢¤¦¤ë¤¤¡¢¿©ÍÑ²Ö¤Ê¤É¡Ë¡¡ÀÖ¥«¥ÖÄÒ¤±Æþ¤ê¾ßÌý¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°
¡þÁ°ºÚ2
¥µ¥¯¥é¥Þ¥¹¤Îº«ÉÛÄù¤á¤ÈÅì¸æ»º¤¯¤ë¤ß¤È¤½¤ÐÊ´¤Î¥¬¥ì¥Ã¥È¡¡Ä¹Ìî¸©»º±ö¹í¤È¥µ¥ï¡¼¥¯¥ê¡¼¥à¤òÅº¤¨¤Æ
¡þ¥¹¡¼¥×¡¦µûÎÁÍý
ºùÂä¤ÎÍÎÉ÷ÃãÄÒ¤±¡¡Ä¹Ìî¸©»ºÉù¤Î¼«²ÈÀ½Ì£Á¹¤òÅº¤¨¤Æ
¡þÆùÎÁÍý
»ÆÍÓ¤Î¥í¡¼¥¹¥Èºù¹á¤ë¹áÁð¥Ñ¥óÊ´¾Æ¤¡¡»³ºÚ¤Î¥Õ¥ê¥Ã¥È¡¡Ä¹Ìî¸©»º¹õ¤Ë¤ó¤Ë¤¯¤Î¥Ô¥å¡¼¥ì¤È¶¦¤Ë
¡þ¥°¥é¥Ë¥Æ
ºù¹á¤ëÄ¹Ìî¸©»º¥·¥ã¥ë¥É¥Í¤Î¥°¥é¥Ë¥Æ
¡þÆùÎÁÍý2
¿®½£¥×¥ì¥ß¥¢¥àµí¥Õ¥£¥ìÆù¤È¤¿¤±¤Î¤³¤Î¥ß¥ë¥Õ¥£¡¼¥æ»ÅÎ©¤Æ¡¡¥¢¥È¥ê¥¨¡¦¥É¡¦¥Õ¥í¥Þ¡¼¥¸¥å¤Î¥Ö¥ë¡¼¥Á¡¼¥º¤Î¹á¤ê¤òÅº¤¨¤Æ¡¡ºù±ö¤È¶ð¥öº¬¥½¡¼¥¹Æþ¤êÀÖ¥ï¥¤¥ó¥½¡¼¥¹
¡þ¥Ç¥¶¡¼¥È
¡¦ºùÉ÷Ì£¤Î¥Û¥ï¥¤¥È¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥à¡¼¥¹¡¡·Ú°æÂô»ºçõ¤È¥ß¥ó¥È¤Î¥Þ¥ê¥¢¡¼¥¸¥å¡¡Ä¹Ìî¸©»º¥¹¥Ñ¡¼¥¯¥ê¥ó¥°¥ï¥¤¥ó¤Î¥¨¥¹¥×¡¼¥Þ¤òÅº¤¨¤Æ
¡¦¥×¥Æ¥£¥Õ¡¼¥ë
¡Ö Prime Shinshu -Spring-¡×³µÍ×
´ü´Ö¡§ 2026Ç¯3·î1Æü¡ÊÆü¡Ë¡Á5·î31Æü¡ÊÆü¡Ë
¢¨½ü³°Æü¡§2026Ç¯5·î1Æü¡Ê¶â¡Ë¡Á5·î6Æü¡Ê¿å¡Ë
»þ´Ö¡§ 18:00¡Á21:00¡ÊL.O.20:30¡Ë
¾ì½ê¡§ ¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡ÖGrill(¥°¥ê¥ë) &(¥¢¥ó¥É) Dining(¥À¥¤¥Ë¥ó¥°) G(¥¸¡¼)¡×
ÎÁ¶â¡§ 1Ì¾ÍÍ 22,000±ß
¢¨¾åµÎÁ¶â¤Ï¥µ¡¼¥Ó¥¹ÎÁ¡¦¾ÃÈñÀÇ¹þ¤ß¤ÎÎÁ¶â¤Ç¤¹¡£
¢¨µºÜ¤Î¥á¥Ë¥å¡¼ÆâÍÆ¤ª¤è¤Ó±Ä¶È»þ´Ö¤ÏÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨2Ì¾ÍÍ¤è¤ê¾µ¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨3ÆüÁ°17»þ¤Þ¤Ç¤Î»öÁ°Í½ÌóÀ©¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú·Ú°æÂô¥Þ¥ê¥ª¥Ã¥È¥Û¥Æ¥ë¡¡¥ì¥¹¥È¥é¥ó¥·¥§¥Õ¡¡ÇßÄÅ ½¼Çî¤Î¥³¥á¥ó¥È¡Û
½Õ¤Î·Ú°æÂô¤Î¼«Á³¤È¿®½£¤ÎË¤«¤Ê¿©ºà¤òÂ¸Ê¬¤Ë³è¤«¤·¡¢°ì»®°ì»®¤Ëµ¨Àá¤ÎÂ©¿á¤òÊÄ¤¸¹þ¤á¤Þ¤·¤¿¡£ºù¤Î²Ú¤ä¤®¤ò¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¡¢½Ü¤Î¿©ºà¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ì£¤ï¤¤¤Ë±ü¹Ô¤¤ò»ý¤¿¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·Ú°æÂô¤Î½Õ¤Î¶õµ¤¤È¤È¤â¤Ë¡¢¸Þ´¶¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ëÆÃÊÌ¤Ê¤Ò¤È¤È¤¤ò¤´Äó¶¡¤Ç¤¤ì¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
¡Ú¥¢¥È¥ê¥¨¡¦¥É¡¦¥Õ¥í¥Þ¡¼¥¸¥å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
¢£¥Ç¥£¥Ê¡¼ÉÕ½ÉÇñ¥×¥é¥ó¡ÖPrime Shinshu Stay¡×
¥Ç¥£¥Ê¡¼»þ¤Î¥¹¥Ñ¡¼¥¯¥ê¥ó¥°¥ï¥¤¥ó¤ÈÄ«¿©¤ÎÉÕ¤¤¤¿½ÉÇñ¥×¥é¥ó¤âÆ±»þ¤ËÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖPrime Shinshu Stay¡× ³µÍ×
´ü´Ö¡§2026Ç¯ 3·î1Æü¡ÊÆü¡Ë¡Á5·î31Æü¡ÊÆü¡Ë
¢¨½ü³°Æü¡§2026Ç¯ 5·î1Æü¡Ê¶â¡Ë¡Á5·î6Æü¡Ê¿å¡Ë
ÆâÍÆ¡§¡¦¥á¥¤¥ó¥¦¥¤¥ó¥° ¥¹¡¼¥Ú¥ê¥¢¥ë¡¼¥à¡Ê32Ö¡Ë¤ä¥Î¡¼¥¹¥¦¥¤¥ó¥° ²¹ÀôÏªÅ·É÷Ï¤ÉÕ¥×¥ì¥ß¥¢¥ë¡¼¥à¡Ê39Ö¡Ë¤Ê¤É3¥¿¥¤¥×¤«¤éÁª¤Ù¤ëµÒ¼¼¤Ç¤Î¤´½ÉÇñ
¡¦¥Ç¥£¥Ê¡¼¥³¡¼¥¹¡ÖPrime Shinshu -Spring-¡×
¥Ç¥£¥Ê¡¼»þ¤Ë¥¹¥Ñ¡¼¥¯¥ê¥ó¥°¥ï¥¤¥ó¡Ê¤ª°ì¿ÍÍÍ1ÇÕ¡Ë¤Î¤´Äó¶¡
¡¦¥Û¥Æ¥ë¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ç¤Î¤´Ä«¿©
ÎÁ¶â¡§1Ì¾ÍÍ 46,735±ß¡Á¡Ê2Ì¾ÍÍ1¼¼¤´ÍøÍÑ»þ)
¢¨¾åµÎÁ¶â¤Ï¥µ¡¼¥Ó¥¹ÎÁ¡¦¾ÃÈñÀÇ¹þ¤ÎÎÁ¶â¤Ç¤¹¡£ÊÌÅÓ¡¢ÆþÅòÀÇ¤ò¿½¤·¼õ¤±¤Þ¤¹¡£
¢¨3ÆüÁ°17»þ¤Þ¤Ç¤Î»öÁ°Í½ÌóÀ©¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ã¤´Í½Ìó¡¦¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡ä
·Ú°æÂô¥Þ¥ê¥ª¥Ã¥È¥Û¥Æ¥ë¡¡TEL¡§0267-46-6611¡¡URL¡§https://www.karuizawa-marriott.com
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
¡ÊËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ëÊóÆ»´Ø·¸¤Î³§ÍÍ¤«¤é¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Ë
·Ú°æÂô¥Þ¥ê¥ª¥Ã¥È¥Û¥Æ¥ë¡¡¹ÊóÃ´Åö¡§¼êÅç
TEL¡§0267-46-6611¡¡FAX¡§0267-46-6061¡¡E-mail¡§ press@karuizawa-marriott.com
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
·Ú°æÂô¥Þ¥ê¥ª¥Ã¥È¥Û¥Æ¥ë
https://www.karuizawa-marriott.com/
·Ú°æÂô¥Þ¥ê¥ª¥Ã¥È¥Û¥Æ¥ë¡ÊÄ¹Ìî¸©ËÌº´µ×·´·Ú°æÂôÄ®¡¢Áí»ÙÇÛ¿Í¡§ÂçÊ¿ ·óÂÀÏº¡Ë¤Ç¤Ï¡¢2026Ç¯3·î1Æü¡ÊÆü¡Ë¡Á 5·î31Æü¡ÊÆü¡Ë¤Î´ü´Ö¡¢½Õ¤Î·Ú°æÂô¤Èºù¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢½Ü¤Î½Õ¿©ºà¤È¿®½£¤Î·Ã¤ß¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿ÁÏºî¥Õ¥ì¥ó¥Á¥Ç¥£¥Ê¡¼¥³¡¼¥¹¡ÖPrimeShinshu¡¾Spring¡¾¡×¤òÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¿®½£¤ÎË¤«¤Ê¿©ºà¤òìÔÂô¤ËÍÑ¤¤¡¢²Ú¤ä¤«¤ÇÀöÎý¤µ¤ì¤¿Ì£¤ï¤¤¤Ë»ÅÎ©¤Æ¤¿¡¢µ¨Àá¸ÂÄê¤ÎÆÃÊÌ¥³¡¼¥¹¤ò¤´ÍÑ°Õ¡£¥¢¥ß¥å¡¼¥º¤Ë¤Ï¡¢ºù¤¨¤Ó¤È¥¢¥È¥ê¥¨¡¦¥É¡¦¥Õ¥í¥Þ¡¼¥¸¥å¤Î¥«¥Þ¥ó¥Ù¡¼¥ë¤ò¹ç¤ï¤»¤¿ÍÎÉ÷¤µ¤Ä¤ÞÍÈ¤²¤ò¥Þ¡¼¥Þ¥ì¡¼¥É¤Î´Å¤ß¤ò¸ú¤«¤»¤¿¥Ð¥ë¥µ¥ß¥³¥½¡¼¥¹¤ÇÍ¥²í¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£Á°ºÚ¤Ë¤Ï¡¢Ä¹Ìî¸©»ººùÆù¤Î¥«¥ë¥Ñ¥Ã¥Á¥ç¤Ë¡¢¥¦¥É¤È¿·¶ÌÇ¬¤ÎÁÖ¤ä¤«¤Ê¹áÌ£¤òÅº¤¨¡¢½Õ¤Îµ¤ÇÛ¤ò´¶¤¸¤ë°ì»®¤Ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥µ¥¯¥é¥Þ¥¹¤Îº«ÉÛÄù¤á¤ò¤½¤ÐÊ´¤Î¥¬¥ì¥Ã¥È¤È¹ç¤ï¤»¡¢Åì¸æ»º¤¯¤ë¤ß¤È±ö¹í¤Î»Ý¤ß¤Ç¿®½£¤é¤·¤¤Ì£¤ï¤¤¤òÉ½¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÆùÎÁÍý¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì°Û¤Ê¤ë¼ñ¤ò»ý¤¿¤»¤¿Æó»®¤ò¤´Äó¶¡¡£°ì»®ÌÜ¤Ï¡¢¹áÁð¥Ñ¥óÊ´¤ò¤Þ¤È¤ï¤»¤¿»ÆÍÓ¤Î¥í¡¼¥¹¥È¤Ë»³ºÚ¤Î¥Õ¥ê¥Ã¥È¤È¹õ¤Ë¤ó¤Ë¤¯¤Î¥Ô¥å¡¼¥ì¤òÅº¤¨¡¢±ü¹Ô¤¤Î¤¢¤ëÌ£¤ï¤¤¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£Â³¤¤¤Æ¡¢¿®½£¥×¥ì¥ß¥¢¥àµí¥Õ¥£¥ì¤È¤¿¤±¤Î¤³¤ò½Å¤Í¤¿¥ß¥ë¥Õ¥£¡¼¥æ»ÅÎ©¤Æ¤Ë¡¢ºòÇ¯11·î¥¹¥¤¥¹¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖWorld Cheese Awards 2025¡×¤ÇSILVER¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡¢¥¢¥È¥ê¥¨¡¦¥É¡¦¥Õ¥í¥Þ¡¼¥¸¥å¤ÎË§½æ¤Ê¥Ö¥ë¡¼¥Á¡¼¥º¤È¡¢¶ð¥öº¬»ºÀÖ¥ï¥¤¥ó¥½¡¼¥¹¤ò¹ç¤ï¤»¤Þ¤·¤¿¡£¿¼¤ß¤Î¤¢¤ëÍ¾±¤¤Ø¤ÈÆ³¤¯°ì»®¤Ç¤¹¡£Äù¤á¤¯¤¯¤ê¤Ë¤Ï¡¢ºùÉ÷Ì£¤Î¥Û¥ï¥¤¥È¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥à¡¼¥¹¤Ë·Ú°æÂô»ºçõ¤È¥ß¥ó¥È¤òÅº¤¨¡¢¥¹¥Ñ¡¼¥¯¥ê¥ó¥°¥ï¥¤¥ó¤Î¥¨¥¹¥×¡¼¥Þ¤È¤È¤â¤Ë¡¢½Õ¤Î·Ú¤ä¤«¤µ¤ò´¶¤¸¤ë¥Ç¥¶¡¼¥È¤ò¤´´®Ç½¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢¨¡ÖWorld Cheese Awards¡×¤Ï¡¢À¤³¦40¥õ¹ñ°Ê¾å¤«¤é4,000ÅÀÄ¶¤Î¥Á¡¼¥º¤¬½¸¤¦¡¢¸¢°Ò¤¢¤ëÀ¤³¦ºÇÂçµé¤Î¥Á¡¼¥º¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Ç¤¹¡£
¢£¡ÖPrime Shinshu -Spring-¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ÖPrime Shinshu -Spring-¡×¤Ï¡¢ºù¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢¿®½£¤ÎË¤«¤Ê¿©ºà¤È½Õ¤Î½Ü¤òìÔÂô¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¡¢¥·¥§¥Õ¤Î´¶À¤Ç°ì»®°ì»®»ÅÎ©¤Æ¤¿µ¨Àá¸ÂÄê¤ÎÁÏºî¥Õ¥ì¥ó¥Á¥Ç¥£¥Ê¡¼¥³¡¼¥¹¤Ç¤¹¡£¿®½£¥×¥ì¥ß¥¢¥àµí¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Áª¤ê¤¹¤°¤ê¤Î¸·Áª¿©ºà¤òÍÑ¤¤¡¢ÁÇºàËÜÍè¤ÎÌ¥ÎÏ¤ÈÀöÎý¤µ¤ì¤¿Ì£¤ï¤¤¤òÍ¾¤¹¤È¤³¤í¤Ê¤¯°ú¤½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£·Ú°æÂô¤Î½Õ¤ò´¶¤¸¤ë²Ú¤ä¤«¤Ç¾å¼Á¤Ê°ì»®°ì»®¤¬¡¢¸Þ´¶¤ÇÌ£¤ï¤¦ÆÃÊÌ¤Ê¤Ò¤È¤È¤¤Ø¤ÈÍ¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥á¥Ë¥å¡¼¡Û
¡þ¥¢¥ß¥å¡¼¥º
ºù¤¨¤Ó¤È¥¢¥È¥ê¥¨¡¦¥É¡¦¥Õ¥í¥Þ¡¼¥¸¥å¤Î¥«¥Þ¥ó¥Ù¡¼¥ëÆþ¤êÍÎÉ÷¤µ¤Ä¤ÞÍÈ¤²¡¡¡¡¥Þ¡¼¥Þ¥ì¡¼¥ÉÉ÷Ì£¤Î¥Ð¥ë¥µ¥ß¥³¥½¡¼¥¹
¡þÁ°ºÚ
Ä¹Ìî¸©»ººùÆù¤Î¥«¥ë¥Ñ¥Ã¥Á¥ç¡¡½Õ¤ÎÂ©¿á¡Ê¥¦¥É¡¢¿·¶ÌÇ¬¡¢¤¦¤ë¤¤¡¢¿©ÍÑ²Ö¤Ê¤É¡Ë¡¡ÀÖ¥«¥ÖÄÒ¤±Æþ¤ê¾ßÌý¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°
¡þÁ°ºÚ2
¥µ¥¯¥é¥Þ¥¹¤Îº«ÉÛÄù¤á¤ÈÅì¸æ»º¤¯¤ë¤ß¤È¤½¤ÐÊ´¤Î¥¬¥ì¥Ã¥È¡¡Ä¹Ìî¸©»º±ö¹í¤È¥µ¥ï¡¼¥¯¥ê¡¼¥à¤òÅº¤¨¤Æ
¡þ¥¹¡¼¥×¡¦µûÎÁÍý
ºùÂä¤ÎÍÎÉ÷ÃãÄÒ¤±¡¡Ä¹Ìî¸©»ºÉù¤Î¼«²ÈÀ½Ì£Á¹¤òÅº¤¨¤Æ
¡þÆùÎÁÍý
»ÆÍÓ¤Î¥í¡¼¥¹¥Èºù¹á¤ë¹áÁð¥Ñ¥óÊ´¾Æ¤¡¡»³ºÚ¤Î¥Õ¥ê¥Ã¥È¡¡Ä¹Ìî¸©»º¹õ¤Ë¤ó¤Ë¤¯¤Î¥Ô¥å¡¼¥ì¤È¶¦¤Ë
¡þ¥°¥é¥Ë¥Æ
ºù¹á¤ëÄ¹Ìî¸©»º¥·¥ã¥ë¥É¥Í¤Î¥°¥é¥Ë¥Æ
¡þÆùÎÁÍý2
¿®½£¥×¥ì¥ß¥¢¥àµí¥Õ¥£¥ìÆù¤È¤¿¤±¤Î¤³¤Î¥ß¥ë¥Õ¥£¡¼¥æ»ÅÎ©¤Æ¡¡¥¢¥È¥ê¥¨¡¦¥É¡¦¥Õ¥í¥Þ¡¼¥¸¥å¤Î¥Ö¥ë¡¼¥Á¡¼¥º¤Î¹á¤ê¤òÅº¤¨¤Æ¡¡ºù±ö¤È¶ð¥öº¬¥½¡¼¥¹Æþ¤êÀÖ¥ï¥¤¥ó¥½¡¼¥¹
¡þ¥Ç¥¶¡¼¥È
¡¦ºùÉ÷Ì£¤Î¥Û¥ï¥¤¥È¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥à¡¼¥¹¡¡·Ú°æÂô»ºçõ¤È¥ß¥ó¥È¤Î¥Þ¥ê¥¢¡¼¥¸¥å¡¡Ä¹Ìî¸©»º¥¹¥Ñ¡¼¥¯¥ê¥ó¥°¥ï¥¤¥ó¤Î¥¨¥¹¥×¡¼¥Þ¤òÅº¤¨¤Æ
¡¦¥×¥Æ¥£¥Õ¡¼¥ë
¡Ö Prime Shinshu -Spring-¡×³µÍ×
´ü´Ö¡§ 2026Ç¯3·î1Æü¡ÊÆü¡Ë¡Á5·î31Æü¡ÊÆü¡Ë
¢¨½ü³°Æü¡§2026Ç¯5·î1Æü¡Ê¶â¡Ë¡Á5·î6Æü¡Ê¿å¡Ë
»þ´Ö¡§ 18:00¡Á21:00¡ÊL.O.20:30¡Ë
¾ì½ê¡§ ¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡ÖGrill(¥°¥ê¥ë) &(¥¢¥ó¥É) Dining(¥À¥¤¥Ë¥ó¥°) G(¥¸¡¼)¡×
ÎÁ¶â¡§ 1Ì¾ÍÍ 22,000±ß
¢¨¾åµÎÁ¶â¤Ï¥µ¡¼¥Ó¥¹ÎÁ¡¦¾ÃÈñÀÇ¹þ¤ß¤ÎÎÁ¶â¤Ç¤¹¡£
¢¨µºÜ¤Î¥á¥Ë¥å¡¼ÆâÍÆ¤ª¤è¤Ó±Ä¶È»þ´Ö¤ÏÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨2Ì¾ÍÍ¤è¤ê¾µ¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨3ÆüÁ°17»þ¤Þ¤Ç¤Î»öÁ°Í½ÌóÀ©¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú·Ú°æÂô¥Þ¥ê¥ª¥Ã¥È¥Û¥Æ¥ë¡¡¥ì¥¹¥È¥é¥ó¥·¥§¥Õ¡¡ÇßÄÅ ½¼Çî¤Î¥³¥á¥ó¥È¡Û
½Õ¤Î·Ú°æÂô¤Î¼«Á³¤È¿®½£¤ÎË¤«¤Ê¿©ºà¤òÂ¸Ê¬¤Ë³è¤«¤·¡¢°ì»®°ì»®¤Ëµ¨Àá¤ÎÂ©¿á¤òÊÄ¤¸¹þ¤á¤Þ¤·¤¿¡£ºù¤Î²Ú¤ä¤®¤ò¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¡¢½Ü¤Î¿©ºà¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ì£¤ï¤¤¤Ë±ü¹Ô¤¤ò»ý¤¿¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·Ú°æÂô¤Î½Õ¤Î¶õµ¤¤È¤È¤â¤Ë¡¢¸Þ´¶¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ëÆÃÊÌ¤Ê¤Ò¤È¤È¤¤ò¤´Äó¶¡¤Ç¤¤ì¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
¡Ú¥¢¥È¥ê¥¨¡¦¥É¡¦¥Õ¥í¥Þ¡¼¥¸¥å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
¹ñºÝÅª¤Ê¥Á¡¼¥º¥³¥ó¥¯¡¼¥ë¤Ç¿ôÂ¿¤¯¤Î¶â¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢ÆüËÜ¤Î¥Á¡¼¥ºÊ¸²½¤ò¸£°ú¤¹¤ë¥Á¡¼¥º¹©Ë¼¡¢¥¢¥È¥ê¥¨¡¦¥É¡¦¥Õ¥í¥Þ¡¼¥¸¥å¡ÊAtelier de Fromage¡Ë¡£1982Ç¯¡¢¾¾²¬¥ª¡¼¥Ê¡¼É×ºÊ¤Ï¥Õ¥é¥ó¥¹¤ÇÇÝ¤Ã¤¿µ»½Ñ¤ÈÅ¯³Ø¤ò´ð¤Ë¡¢Ä¹Ìî¸©Åì¸æ»Ô¤Ç¥Á¡¼¥º¹©Ë¼¤òÁÏ¶È¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Îµ»½Ñ¤ÈÅ¯³Ø¤Ï¡¢¸½ºß¤â¿®½£¤ÎË¤«¤Ê¼«Á³´Ä¶¤Î¤â¤È¡¢¥Á¡¼¥ºÀ½Â¤¡¦½ÏÀ®ÀÕÇ¤¼Ô¤Ç¤¢¤ë±öÀîÏÂ»Ë»á¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¿¦¿Í¤¿¤Á¤Ë¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÅö¥Û¥Æ¥ë¤Ç¤â¡¢Ê£¿ô¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ä¥Ç¥£¥Ê¡¼¥³¡¼¥¹¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤Ç¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¸½ºß¤Ï¡¢Åì¸æ»Ô¤ÎËÜÅ¹¡¦¹©Ë¼¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢·Ú°æÂô¤äµì·Ú°æÂô¤Ë¤âÅ¹ÊÞ¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¥Ç¥£¥Ê¡¼ÉÕ½ÉÇñ¥×¥é¥ó¡ÖPrime Shinshu Stay¡×
¥Ç¥£¥Ê¡¼»þ¤Î¥¹¥Ñ¡¼¥¯¥ê¥ó¥°¥ï¥¤¥ó¤ÈÄ«¿©¤ÎÉÕ¤¤¤¿½ÉÇñ¥×¥é¥ó¤âÆ±»þ¤ËÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖPrime Shinshu Stay¡× ³µÍ×
´ü´Ö¡§2026Ç¯ 3·î1Æü¡ÊÆü¡Ë¡Á5·î31Æü¡ÊÆü¡Ë
¢¨½ü³°Æü¡§2026Ç¯ 5·î1Æü¡Ê¶â¡Ë¡Á5·î6Æü¡Ê¿å¡Ë
ÆâÍÆ¡§¡¦¥á¥¤¥ó¥¦¥¤¥ó¥° ¥¹¡¼¥Ú¥ê¥¢¥ë¡¼¥à¡Ê32Ö¡Ë¤ä¥Î¡¼¥¹¥¦¥¤¥ó¥° ²¹ÀôÏªÅ·É÷Ï¤ÉÕ¥×¥ì¥ß¥¢¥ë¡¼¥à¡Ê39Ö¡Ë¤Ê¤É3¥¿¥¤¥×¤«¤éÁª¤Ù¤ëµÒ¼¼¤Ç¤Î¤´½ÉÇñ
¡¦¥Ç¥£¥Ê¡¼¥³¡¼¥¹¡ÖPrime Shinshu -Spring-¡×
¥Ç¥£¥Ê¡¼»þ¤Ë¥¹¥Ñ¡¼¥¯¥ê¥ó¥°¥ï¥¤¥ó¡Ê¤ª°ì¿ÍÍÍ1ÇÕ¡Ë¤Î¤´Äó¶¡
¡¦¥Û¥Æ¥ë¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ç¤Î¤´Ä«¿©
ÎÁ¶â¡§1Ì¾ÍÍ 46,735±ß¡Á¡Ê2Ì¾ÍÍ1¼¼¤´ÍøÍÑ»þ)
¢¨¾åµÎÁ¶â¤Ï¥µ¡¼¥Ó¥¹ÎÁ¡¦¾ÃÈñÀÇ¹þ¤ÎÎÁ¶â¤Ç¤¹¡£ÊÌÅÓ¡¢ÆþÅòÀÇ¤ò¿½¤·¼õ¤±¤Þ¤¹¡£
¢¨3ÆüÁ°17»þ¤Þ¤Ç¤Î»öÁ°Í½ÌóÀ©¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ã¤´Í½Ìó¡¦¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡ä
·Ú°æÂô¥Þ¥ê¥ª¥Ã¥È¥Û¥Æ¥ë¡¡TEL¡§0267-46-6611¡¡URL¡§https://www.karuizawa-marriott.com
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
¡ÊËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ëÊóÆ»´Ø·¸¤Î³§ÍÍ¤«¤é¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Ë
·Ú°æÂô¥Þ¥ê¥ª¥Ã¥È¥Û¥Æ¥ë¡¡¹ÊóÃ´Åö¡§¼êÅç
TEL¡§0267-46-6611¡¡FAX¡§0267-46-6061¡¡E-mail¡§ press@karuizawa-marriott.com
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
·Ú°æÂô¥Þ¥ê¥ª¥Ã¥È¥Û¥Æ¥ë
https://www.karuizawa-marriott.com/