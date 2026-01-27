アート・クリエイティブを起点に表現と日常をつなぐコミュニケーションファーム＆アーティストマネジメント事業を運営する株式会社ザビーズニーズ(東京都江東区、代表取締役中澤理沙、以下 ザビーズニーズ)は、清澄白河の The Bee's Knees Gallery にて、2026年2月9日(月)より、国内外のハンドメイドキーチェーンが一堂に会する展示販売会《ラッkey chain 展3》を開催します。





ラッkey chain 展3(TM)商品例





本展では、日常の中でふと手に取る「キーチェーン」を“身近なアート”として捉え、素材・造形・ストーリーの異なる多彩な作品を展示販売いたします。

おかげさまで3回目を迎える本展では、前回好評を博した原画をもとに制作されたアクリルキーチェーンも引き続き登場し、これまで以上に個性豊かなアーティストやショップが国内外から集います。





手のひらサイズながら、それぞれに確かな存在感を放つキーチェーンたち。バッグや鍵に添えるだけで、日常の風景が少しだけ楽しく、少しだけ特別になる。

会場ではすべての作品を購入することも可能です。

感性との偶然の出会いを楽しみながら、“あなただけのひとつ”を見つけてみてください。









■『ラッkey chain 展3』実施概要

営業時間： 2026年2月9日(月)～2月20日(金) 13：00-19：00

開催場所： The Bee's Knees Gallery

所在地 ： 〒135-0024 東京都江東区清澄3-9-18

URL ： https://g.co/kgs/WhGQj58

※開催期間中休業日はございません。









■参加アーティスト・ショップ

とつかみさこ ： ＠pkpk_m03

THE made in mix ： ＠the_madeinmix

SHARKHEADBABY ： ＠shb.obj

niimico ： ＠niimico

Forever Love KUME by agumi ： ＠forever_love_kume

プププ商店 ： ＠iyagemon

ムッスリ(*注2) ： ＠mussurisa

Stefan Marx(*注2) ： ＠stefanmarx

Ema Gaspar ： ＠ema_b_g

CAROLIN LOBBERT ： ＠carolinloebbert

金谷 裕子 ： ＠yuko.kanatani

Uggoly's (ユッゴリーズ)(*注2)： ＠uggolys

山上かさね ： ＠k_a_s_a_n_e

クジロメ ： ＠qujilome

KUFUU candle ： ＠kufuu_candle

gyunyuya(*注1) ： ＠gyunyuya

Risa Mehmet ： ＠risamehmet

RORO ： ＠roro.11.21

ZOKKE (ゾッケ) ： ＠takeroot3

舒 Su Felting｜シュウシュウ ： ＠su.felting_

HONGAMA ： ＠hongama56

ねるとーる ： ＠little.nerdy.nettle

さて ： ＠sate_handmade

komugi ： ＠komu_ponpon

SUNDAE KIDS ： ＠sundaekids

maitoparta(*注2) ： ＠maito_parta

Walnut ： ＠walnut_illustration

Grace Lee ： ＠midnightgracie

Quentin Chambry ： ＠quentinchambry

French ： ＠funeralfrench

Chrissie Abbott ： ＠chrissieabbott

〈順不同〉





*注1：ぬいぐるみキーチェーン抽選販売

※ご購入希望の方はエントリーフォームにてお申込みいただいた後、会期終了後に当選された方へのお渡しになります。

※その他のキーチェーン(1種類につき一人2点まで)

※ブラインドBOXは購入制限なし

*注2：1人1点までの購入制限がございます。





また、当日の状況により上記以外の商品についても購入制限を行う場合がございます、予めご了承ください。









■株式会社 ザビーズニーズ(The Bees Knee's Inc,.)について

The Bee's Knees は、アート・クリエイティブを起点に表現と日常をつなぐコミュニケーションファーム＆アーティストマネジメント事業を運営しています。

表現を単なる作品として完結させるのではなく、コンセプト設計や文脈化を通して社会や日常へ接続することを重視しキュレーションの視点を軸に、アート、クラフト、デザイン、ライフスタイル領域を横断しながら、ブランドやプロジェクトに固有のストーリーと体験設計を得意としています。

またアーティスト支援、企業・ブランドとのコラボレーション、オリジナルプロジェクトの立ち上げなど、表現の可能性を拡張するための実践的なクリエイティブパートナーとして活動しています。

https://www.thebeesknees.art/