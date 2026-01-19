枚方工場がRBA 監査でプラチナ認証を取得

























京セラドキュメントソリューションズ株式会社（社長：長井 孝、以下：当社）の生産拠点である枚方工場（大阪府枚方市）は、Responsible Business Alliance（RBA）が実施するValidated Assessment Program※（VAP）監査プログラムにおいてプラチナ認証を取得したことをお知らせいたします。枚方工場でのプラチナ認証取得は、京セラドキュメントテクノロジー石龍（中国工場）、京セラドキュメントテクノロジーベトナム（ベトナム工場）に続き、3拠点目となります。RBAとは、電気電子機器（エレクトロニクス）業界のサプライチェーンにおける労働環境の安全性や労働者の権利を支援することを目的とした企業同盟です。RBAでは、加盟企業がRBAの行動規範、法律、規制に基づいて労働、倫理、環境、安全衛生、管理システムが高い基準で遵守されているかを評価するVAP監査プログラムを実施しています。この度、当社の枚方工場は、VAP監査プログラムにおいて満点の200点を獲得した施設に与えられるプラチナ認証を取得しました。京セラは創業以来、敬天愛人の社是のもと、全従業員の物心両面の幸福を追求すると同時に、人類社会の進歩発展に貢献することを経営理念とし、環境安全に関する法令、当社の同意した事項、および自主基準を遵守してきました。今後も、これまで培ってきた技術やノウハウを生かし、さまざまなステークホルダーとのコミュニケーション、社会貢献活動への参画・支援を通じ、社会課題の解決に向けて取り組んでまいります。※事業所の運営がRBA行動規範に準拠しているかを第三者監査機関が評価するプロセスのこと■枚方工場 概要