BIZARQ株式会社のfreee会計活用事例を公開 freee会計の導入により、従業員の居住地を問わず全国各地に質の高いサービスを提供できる体制を実現
フリー株式会社（本社：東京都品川区、CEO：佐々木大輔、以下「freee」）は、税務・会計、法務、労務など、経営に関する幅広い専門サービスをワンストップで提供する総合士業グループであるBIZARQ株式会社（所在地：東京都新宿区、代表取締役：吉岡伸晃、以下「BIZARQ」）のfreee会計の活用事例を公開したことをお知らせします。
BIZARQは、税務・会計、法務、労務など、経営に関する幅広い専門サービスをワンストップで提供する総合士業グループです。東京を拠点として、全国各地に顧客を持ちながら従業員の約8割がリモートワークで全国の経営者を支援しており、事業売上はこの3年間で0.7億円から約4倍の2.8億円へと拡大しています。今回は、同グループの代表であり、freee導入支援プロジェクトにおいて旗振り役を務めた吉岡和樹 氏と実際にリモートワークでfreee会計を使用して活躍しているメンバーの柳沼理子 氏にfreee会計導入についてのインタビューを実施しました。
freee会計導入以前は、業務がお客様から大量の資料を受け取り処理する「請負型」に偏り、資料確認に時間を取られて肝心なサービス提供が停滞し、リモートワークスタッフ増加に伴う事務所メンバーのストレス増大が課題でした。共同創業者からの提案をきっかけにfreee会計の導入を検討しましたが、当初は使い慣れたソフトを変えることに抵抗がありました。しかし、実際に使ってみると、事務作業から経理・会計・申告まで一気通貫でできることに驚き、その便利さや応用可能性を実感しました。経営判断のためのデータ統合・活用という点でfreeeの会計は優れており、経営者が「本業に注力すること」という本質を実現できるソフトだと理解しました。freee会計の定着後は、人が辞めなくなり、2〜3月の繁忙期を除けば月の残業が5時間程度に削減されるなど、「働きやすい文化」が根づきました。また、freee会計というクラウド会計ソフトを活用することで、対面でなくても高品質なサービス設計が可能となり、従業員の居住地を問わず、全国のお客様に質の高いサービスを提供できる体制を実現することができました。
■freee会計は、一緒に組んで仕事を進めていける相棒のような存在
柳沼氏は、大学卒業後2つの税理士法人での経験を経て、結婚を機に岐阜県へ移住し、フルリモート勤務が可能で成長性の高いBIZARQへの入社を決めました。
入社後は、ほぼすべてのお客様でfreee会計を使用していますが、前職では違う会計ソフトを使用しており、特に資料回収が大変でした。当時は整理されていないダンボール箱いっぱいの領収書が郵送で一気に届き、中身確認や不足資料の依頼、さらには返却対応などで、資料が揃うまでにかなりの手間と時間がかかり、紙中心のやり取りは大きなストレスでした。
BIZARQ入社後、freee会計の研修や検定試験を受け、実務で自動登録やタグ設定などの環境が整ったfreee会計を使うことで、知識と実務が結びつき自然に理解が深まりました。freeeヘルプセンターや「あんしん士業電話サポート」の充実も、不明点をすぐに解決できるため大変助けになっています。
前職では手作業での入力や確認に時間を取られ、試算表の報告で精一杯でしたが、freee会計を使うことで作業が効率化され、考えるための時間が確保できるようになりました。その結果、お客様との会話や提案機会が増加し、どうすればお客様により貢献できるかを考える時間を持てるようになったことが仕事の楽しさにつながっています。
すべての提案がうまくいくわけではありませんが、社内で相談しながら提案を形にしていく過程を含めて充実感があり、「自分はこういう仕事がしたくてこの業界に入ったんだな」と実感しています。freee会計は、一緒に組んで仕事を進めていける相棒のような存在であり、助けられている一方で、「自分がもっと成長しないと、freeeに追い抜かれてしまうかもしれない」と思うほど信頼できる存在です。
活用事例前編URL：https://adv.freee.co.jp/case/bizarq-1-2025
活用事例後編URL：https://adv.freee.co.jp/case/bizarq-2-2025
