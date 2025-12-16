¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¶¦Î©½÷»ÒÂç³ØÇîÊª´Û¡Û¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥óÅ¸¡ÖÏÂ¤ÈÍÎ¤¬½Ð²ñ¤¦ÇîÊª´Û¡¡¶¦Î©½÷»ÒÂç³Ø¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡¦11¡×-2026Ç¯1·î8Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤«¤é3·î14Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Þ¤Ç³«ºÅ-
¶¦Î©½÷»ÒÂç³ØÇîÊª´Û¤Ç¤Ï¡¢¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥óÅ¸¡ÖÏÂ¤ÈÍÎ¤¬½Ð²ñ¤¦ÇîÊª´Û¡¡¶¦Î©½÷»ÒÂç³Ø¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡¦11¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£Åö´Û¤ÎÆÃ¿§¤Ç¤¢¤ë¡ÚÏÂ¡Û¤È¡ÚÍÎ¡Û¤ÎÊ¸²½¤ÎÎò»Ë¤ÈÈþ¤ÎÀ¤³¦¤ò¡¢½é¸ø³«¤Î»ñÎÁ¤òÃæ¿´¤ËÅ¸¼¨¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥óÅ¸¡ÖÏÂ¤ÈÍÎ¤¬½Ð²ñ¤¦ÇîÊª´Û¡¡¶¦Î©½÷»ÒÂç³Ø¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡¦11¡×
²ñ¡¡¡¡´ü¡§2026Ç¯1·î8Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡Á3·î14Æü¡ÊÅÚ¡Ë
³«´Û»þ´Ö¡§Ê¿Æü10:00¡Á17:00¡¡ÅÚÍË10:00¡Á13:00
µÙ ´Û Æü ¡§ÆüÍË¡¦½ËÆü
¤ª¤è¤Ó1/13¡Ê²Ð¡Ë¡¦1/23¡Ê¶â¡Ë¡¦1/24¡ÊÅÚ¡Ë¡¦1/26¡Ê·î¡Ë¡¦1/31¡ÊÅÚ¡Ë¡¦2/4¡Ê¿å¡Ë¡¦2/5¡ÊÌÚ¡Ë¡¦2/25¡Ê¿å¡Ë¡¦2/26¡ÊÌÚ¡Ë
¢¨µÙ´ÛÆü¡¢³«´Û»þ´Ö¤¬ÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ ¾Ü¤·¤¯¤Ï¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¸ø¼°HP: https://www.kyoritsu-wu.ac.jp/muse/
¢£Å¸¼¨³µÍ×
ÌÀ¼£19Ç¯¤ÎÁÏÎ©°ÊÍè¡¢130Ç¯°Ê¾å¤ÎÎò»Ë¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤ë¶¦Î©½÷»Ò³Ø±à¤Ë¤Ï¡¢Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¼ý½¸¤µ¤ì¤Æ¤¤¿ÍÍ¡¹¤ÊÊ¸²½ºâ¤¬¼ýÂ¢¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ³ØÇîÊª´Û¤Ç¤Ï¡¢°ì¤Ä¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤òÀß¤±¤ÆÅ¸¼¨¤ò¹Ô¤¦¡Ö´ë²èÅ¸¡×¤Ë²Ã¤¨¡¢ËÜÅ¸¤Î¤è¤¦¤ËÂ¿¼ïÂ¿ÍÍ¤Ê¼ýÂ¢ÉÊ¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡Ö¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥óÅ¸¡×¤ò³«ºÅ¤·¡¢Åö´Û¤ÎÆÃ¿§¤Ç¤¢¤ë¡ÚÏÂ¡Û¤È¡ÚÍÎ¡Û¤ÎÊ¸²½¤ÎÎò»Ë¤ÈÈþ¤ÎÀ¤³¦¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤ºîÉÊ¤òÃæ¿´¤ËËÜ³Ø¤ÎÈþ½Ñ»ñÎÁ¤ò½ç¼¡¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤¯Å¸Í÷²ñ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜÅ¸¤Ï¡¢Éþ¾þ¡¦À÷¿¥ÉÊ¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿Å¸Í÷²ñ¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ¤Î¹¾¸Í»þÂå¤«¤éÌÀ¼£»þÂå¤Ë¤«¤±¤Æ¤Î½÷ÀÉþ¾þ¤ä¡¢»Å»öÃå¤Ê¤É¤ÎÆüËÜÉþ¾þÉÊ¤Î¤Û¤«¡¢À¾ÍÎÉþ¾þÉÊ¤Ê¤É¡¢¸ÄÀË¤«¤ÊºîÉÊ¤ò¤´¾Ò²ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
Â¿ÍÍ¤Ê¶¦Î©½÷»ÒÂç³Ø¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¤¼¤Ò¡¢¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£Æþ´ÛÊýË¡¤Î¤´°ÆÆâ
¡¡¡2¹æ´ÛÆþ¸ý·ÙÈ÷¼¼¤Ë¤ªÎ©¤Á´ó¤ê¤¤¤¿¤À¤¡¢ÇîÊª´Û¤ÎÅ¸¼¨´Õ¾Þ¤Î»Ý¤ò¤ªÅÁ¤¨¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¡¡Æþ´Û¼ÔÉ¼¤ò¤´µÆþ¤Î¾å¡¢Íè´Û¼Ô¥«¡¼¥É¤ò¼õ¤±¼è¤êÃÏ²¼1³¬¤Þ¤Ç¤ª±Û¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£
£¡¡¤´´Õ¾Þ¸å¤Ï¡¢·ÙÈ÷¼¼¤ØÍè´Û¼Ô¥«¡¼¥É¤ò¤´ÊÖµÑ¤Î¾å¤ªµ¢¤ê²¼¤µ¤¤¡£
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î¤ª´ê¤¤¡Û
¡¦ÃÄÂÎ¤Ç¤ÎÍøÍÑ¤ò¤´´õË¾¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢»öÁ°¤ËÅö´Û¤Þ¤Ç¤´ÁêÃÌ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£Åö´Û¸ø¼°SNS
X¡ÊµìTwitter¡Ë¡§https://twitter.com/kyoritsu_museum
Instagram¡§https://www.instagram.com/kyoritsu_museum/
¢§ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ëÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
¶¦Î©½÷»Ò³Ø±à¡¡¶¦Î©½÷»ÒÂç³Ø¡¦¶¦Î©½÷»ÒÃ»´üÂç³Ø¡¡Æþ»î¡¦¹Êó²Ý¡¡¹Êó¥°¥ë¡¼¥×
½»½ê¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è°ì¥Ä¶¶2-6-1
TEL¡§03-3237-5927
¥á¡¼¥ë¡§koho.gr@kyoritsu-wu.ac.jp
¡Ú¥ê¥ê¡¼¥¹È¯¿®¸µ¡Û Âç³Ø¥×¥ì¥¹¥»¥ó¥¿¡¼ https://www.u-presscenter.jp/
