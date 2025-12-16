こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
【公立｜静岡文化芸術大学】次期理事長兼学長予定者として佐々木雅幸氏を決定 ― 任期は2026年4月1日から2030年３月31日までの4年間
公立大学法人静岡文化芸術大学（静岡県浜松市中央区）は、12月10日の理事長選考会議において、佐々木雅幸氏（現 大阪市立大学名誉教授）を理事長兼学長予定者とすることを決定した。
任命は、地方独立行政法人法及び本法人定款に基づき、静岡県知事が行う。
任期は2026年4月1日から2030年３月31日までの4年間。
１ 理事長兼学長予定者
佐々木 雅幸（ささき まさゆき）
昭和24年(1949) 生まれ（76歳）
〔学術領域〕文化経済学、都市経済学
〔出 身 地〕愛知県名古屋市
２ 任 期
令和８年４月１日から令和12年３月31日まで（４年間）
３ 略 歴
〔学 歴〕
昭和49年(1974)３月 京都大学大学院経済学科 卒業
昭和51年(1976)３月 京都大学大学院経済学研究科修士課程修了
昭和56年(1981)３月 京都大学大学院経済学研究科博士後期課程単位取得退学
平成９年(1997)３月 京都大学博士（経済学）
〔職 歴〕
昭和55年(1980)６月 大阪経済法科大学経済学部専任講師（昭和60年３月まで）
昭和60年(1985)４月 金沢大学経済学部助教授（平成４年６月まで）
平成４年(1992)７月 金沢大学経済学部教授（平成12年３月まで）
平成８年(1996)４月 金沢大学大学院社会環境科学研究科博士課程教授（平成12年３月まで）
平成12年(2000)４月 立命館大学政策科学部教授（平成15年３月まで）
平成15年(2003)４月 大阪市立大学大学院創造都市研究科教授（平成26年３月まで）
平成17年(2005)４月 大阪市立大学評議員（平成26年３月まで）
平成17年(2005)４月 大阪市立大学大学院創造都市研究科長（平成19年３月まで）
平成26年(2014)３月 大阪市立大学名誉教授（現在）
平成26年(2014)４月 同志社大学経済学部経済学研究科特別客員教授（令和２年３月まで）
平成26年(2014)４月 文化庁文化芸術創造都市振興室（京都分室）長（平成29年３月まで）
平成29年(2017)４月 文化庁地域文化創生本部（京都）主任研究官（令和２年３月まで）
平成29年(2017)７月 一般社団法人創造都市研究所代表理事（現在）
平成31年(2019)４月 同志社大学経済学部経済学研究科客員教授（令和２年３月まで）
令和２年(2020)４月 学校法人稲置学園常勤理事（教育担当）（令和６年３月まで）
令和２年(2020)４月 金沢星稜大学特任教授（令和６年３月まで）
令和４年(2022)４月 大阪公立大学都市科学・防災研究センター客員教授（現在）
令和７年(2025)４月 大阪大学大学院国際公共政策研究科招聘教授（現在）
▼本件に関する問い合わせ先
公立大学法人 静岡文化芸術大学 企画室
住所：静岡県浜松市中央区中央2-1-1
TEL：053-457-6113
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/
任命は、地方独立行政法人法及び本法人定款に基づき、静岡県知事が行う。
任期は2026年4月1日から2030年３月31日までの4年間。
１ 理事長兼学長予定者
佐々木 雅幸（ささき まさゆき）
昭和24年(1949) 生まれ（76歳）
〔出 身 地〕愛知県名古屋市
２ 任 期
令和８年４月１日から令和12年３月31日まで（４年間）
３ 略 歴
〔学 歴〕
昭和49年(1974)３月 京都大学大学院経済学科 卒業
昭和51年(1976)３月 京都大学大学院経済学研究科修士課程修了
昭和56年(1981)３月 京都大学大学院経済学研究科博士後期課程単位取得退学
平成９年(1997)３月 京都大学博士（経済学）
〔職 歴〕
昭和55年(1980)６月 大阪経済法科大学経済学部専任講師（昭和60年３月まで）
昭和60年(1985)４月 金沢大学経済学部助教授（平成４年６月まで）
平成４年(1992)７月 金沢大学経済学部教授（平成12年３月まで）
平成８年(1996)４月 金沢大学大学院社会環境科学研究科博士課程教授（平成12年３月まで）
平成12年(2000)４月 立命館大学政策科学部教授（平成15年３月まで）
平成15年(2003)４月 大阪市立大学大学院創造都市研究科教授（平成26年３月まで）
平成17年(2005)４月 大阪市立大学評議員（平成26年３月まで）
平成17年(2005)４月 大阪市立大学大学院創造都市研究科長（平成19年３月まで）
平成26年(2014)３月 大阪市立大学名誉教授（現在）
平成26年(2014)４月 同志社大学経済学部経済学研究科特別客員教授（令和２年３月まで）
平成26年(2014)４月 文化庁文化芸術創造都市振興室（京都分室）長（平成29年３月まで）
平成29年(2017)４月 文化庁地域文化創生本部（京都）主任研究官（令和２年３月まで）
平成29年(2017)７月 一般社団法人創造都市研究所代表理事（現在）
平成31年(2019)４月 同志社大学経済学部経済学研究科客員教授（令和２年３月まで）
令和２年(2020)４月 学校法人稲置学園常勤理事（教育担当）（令和６年３月まで）
令和２年(2020)４月 金沢星稜大学特任教授（令和６年３月まで）
令和４年(2022)４月 大阪公立大学都市科学・防災研究センター客員教授（現在）
令和７年(2025)４月 大阪大学大学院国際公共政策研究科招聘教授（現在）
▼本件に関する問い合わせ先
公立大学法人 静岡文化芸術大学 企画室
住所：静岡県浜松市中央区中央2-1-1
TEL：053-457-6113
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/