2年連続ファイナリスト選出！CUCホスピス「ReHOPE 東戸塚」が、サントリーウエルネス社主催「人生100年時代の物語大賞」でブロンズ受賞

ReHOPEには医療的ケアが必要な方がご入居されており、外出の際には医師、看護師が帯同し、専門的な医療体制を整える必要があります。試合観戦中も痰の吸引などのケアが必要であり、挑戦の難易度は非常に高いものでした。それでもこの活動を継続しているのは、施設スタッフがご入居者さまの喜びや生きがいを生み出すことに、何よりも大きなやりがいを感じているためです。ReHOPE 東戸塚では、来年度以降も「Beサポ！」を通した活動を継続して実施していく予定です。今回の受賞を励みに、「前を向いて生きる」を支えるケアの価値を、CUCホスピス全体の取り組みの中でさらに深化させ、すべてのご入居者さまへ、希望を叶えるケアの提供に努めてまいります。■ReHOPE 東戸塚施設長 田中貴大のコメント植竹様の「4年ぶりの外出」は、私たち施設にとって医療面・ケア面ともに大きな挑戦でした。しかし、「私が施設代表だね、行きたい！」という植竹様の一言が、スタッフ、主治医、ご家族、そして横浜FCの皆様を大きく動かしてくださいました。この物語を通して、病とともにあっても“目標を持つことで人生の可能性は広がる”という大切な気づきを、改めて教えていただきました。そして植竹様は、周囲を笑顔にすること、挑戦し続けること、人生を楽しむことーその全てを私たちに示してくださいました。今回の経験と受賞を励みに、植竹様がそうだったようにホスピスを必要とされる方々の「想い」と「人生」に寄り添い、より一層、その人らしい時間を支えられるケアを実践してまいります。■「人生100年時代の物語大賞」について「人生100年時代の物語大賞」は、サントリーウエルネスが推進する、高齢者施設のご入居者の方々が地元サッカークラブを応援するプロジェクト「Be supporters！（Beサポ！）」の取り組みのひとつで、参加施設で生まれた物語を募集し、表彰するものです。ファイナリストにノミネートされた5組のうち、全国1万名超による一般投票を含む選考によって、得票数順に決定します。ReHOPE 東戸塚は第三位のブロンズに選ばれました。（※）Be supporters！（Beサポ！）とは：普段は周囲に「支えられる」場面の多い高齢の方が、地元のJリーグクラブのサポーターとなり、誰かを「支える」ことで、心も体も元気になろうというプロジェクト。サントリーウエルネスがJリーグと協働で推進しており、2024年時点で全国230施設・延べ10,000人に活動が広がっています。■会社概要株式会社シーユーシー・ホスピスがん末期や神経難病の方のためのホスピス型住宅や、訪問看護・介護事業所を運営。全国53か所にてサービスを展開しています（2025年11月末時点）。「医療という希望を創る。」というCUCグループの使命のもと、病や障がいとともに生きる方が手厚いケアを受けながら、希望のある暮らしを送ることができるようサポートしています。※株式会社シーユーシー・ホスピスは株式会社シーユーシーの100％子会社です。社名：株式会社シーユーシー・ホスピス本社所在地：東京都港区芝浦3丁目1−1 msb Tamachi 田町ステーションタワーN 15階設立：2017年3月3日代表者：代表取締役 藪康人事業内容：ホスピス型住宅運営、訪問看護事業所運営、訪問介護事業所運営URL：https://cuc-hospice.com/CUCグループについて株式会社シーユーシーと国内連結子会社18社、海外連結子会社24社からなるグループ企業です （2025年9月末時点）。「医療という希望を創る。」を使命に掲げ、さまざまな医療課題の解決に向けて、国内外の医療機関の支援やホスピス・居宅訪問看護など多角的な事業を展開しています。社名：株式会社シーユーシー本社所在地 ：東京都港区芝浦3丁目1−1 msb Tamachi 田町ステーションタワーN 15階設立 ：2014年8月8日代表者 ：代表取締役 茺口慶太上場市場 ：東京証券取引所 グロース市場（証券コード 9158）資本金 ：7,669百万円（2025年3月末時点）主な事業内容 ：医療機関向け経営支援事業URL：https://www.cuc-jpn.com