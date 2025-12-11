¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¿·É©ÎäÇ®¤È Autodesk¡¢DX¡¦BIM ´ðÈ×¤Î¹âÅÙ²½¤Ë¸þ¤±¤¿ÀïÎ¬Åª¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥·¥Ã¥×¤ò³ÈÂç ¡ÁÀïÎ¬ÅªÏ¢·È¤Ë´Ø¤¹¤ë³Ð½ñ¡ÊMOU 2.0¡Ë¤òÄù·ë¡¢DX ¿ä¿Ê¤È´ë¶ÈÊÑ³×¤ò²ÃÂ®¡Á
¿·É©ÎäÇ®¹©¶È³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡¿ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§²Ã²ìÈþÌÔ¡¢°Ê²¼¡¢¡Ö¿·É©ÎäÇ®¡×¡Ë¤ÈÊÆ¹ñ Autodesk ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÊÆ¹ñ¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¡¿¥×¥ì¥¸¥Ç¥ó¥È·ó CEO¡§¥¢¥ó¥É¥ê¥å¡¼¡¦¥¢¥Ê¥°¥Î¥¹¥È¡¢°Ê²¼¡¢¡ÖAutodesk¡×¡Ë¤Ï¡¢ DX ¿ä¿Ê¤È´ë¶ÈÊÑ³×¤Î²ÃÂ®¤òÌÜÅª¤Ë¡¢ÀïÎ¬ÅªÏ¢·È¤Ë´Ø¤¹¤ë³Ð½ñ¡Ê°Ê²¼¡¢MOU 2.0¡Ë¤òÄù·ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
MOU 2.0 ¤Ï¡¢2024 Ç¯ 3 ·î¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿ MOU 1.0 ¤ÇÆÀ¤é¤ì¤¿À®²Ì¤òÅÚÂæ¤Ë¡¢BIM ¤Î¤µ¤é¤Ê¤ëÆ³Æþ¡¦ÄêÃå¡¢¤ª¤è¤Ó¾Íè¤Î AI ³èÍÑ¤ò»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤¿ DX ´ðÈ×¤ÎÀ°È÷¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¿·É©ÎäÇ®¤Ï¡¢2030 Ç¯¤ÎÄ¹´ü¥Ó¥¸¥ç¥ó¡ÖÌ¤Íè¡¦´Ä¶¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼¡×¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¡¢»Ü¹©¥×¥í¥»¥¹¤Î¹âÅÙ²½¡¢¥Ç¡¼¥¿³èÍÑ¤Ë¤è¤ë°Õ»×·èÄê»Ù±ç¡¢¤½¤·¤ÆÃ¦ÃºÁÇ¼Ò²ñ¤Ø¹×¸¥¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿Ê¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢º£²ó¤Î MOU 2.0 ¤Ï¤½¤Î¼Â¸½¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤ë½ÅÍ×¤Ê¥¹¥Æ¥Ã¥×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
MOU 1.0 ¤ÎÀ®²Ì¤È MOU 2.0 ¤Î°ÕµÁ
MOU 1.0 Äù·ë°Ê¹ß¡¢Î¾¼Ò¤Ï¶¯¸Ç¤Ê¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥·¥Ã¥×¤Î¤â¤È¡¢Ê£¿ô¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢BIM ´Ä¶¤ÎÀ°È÷¤È»Ü¹© DX ¤Î¼ÂÁõ¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¿·É©ÎäÇ®¤Ï¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¿ä¿Ê´ë²èÉô¤Î BIM ²Ý¤È³Æ»ö¶ÈÉô¤¬Ï¢·È¤·¡¢»Ü¹©¸½¾ì¤Î¼Â¾ð¤ËÂ¨¤·¤¿ÂÐÏÃ¤ò½Å¤Í¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼Â¸úÀ¤Î¹â¤¤À®²Ì¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤ë¥ï¡¼¥¯¥Õ¥í¡¼¤ò¿·¤¿¤Ë¹½ÃÛ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤é¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ¥Æ¥Í¥·¡¼½£¥Ê¥Ã¥·¥å¥Ó¥ë¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖAutodesk University 2025¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿ Autodesk ¤Î¼çÍ×¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤â¾Ò²ð¤µ¤ì¡¢ÀßÈ÷¶È³¦¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯·úÀß¶È³¦Á´ÂÎ¤ËÂç¤¤Ê¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤òÍ¿¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¿·É©ÎäÇ®¤ÎÂåÉ½¼èÄùÌòÉû¼ÒÄ¹¥Ç¥¸¥¿¥ë¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©¡¼¥á¡¼¥·¥ç¥ó¿ä¿ÊËÜÉôÄ¹¤Î¾ÆÅÄ¹îÉ§¤Ï¡¢¡ÖMOU 1.0 ¤Ç»Ï¤á¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤ò·ÑÂ³¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢MOU 2.0 ¤Ç¤Ï¤³¤Î¥ï¡¼¥¯¥Õ¥í¡¼¤ò»Ü¹©¸½¾ì¤ËÄêÃå¤µ¤»¡¢¼ÂºÝ¤ÎÀ®²Ì¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¶¯Ä´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢´ë¶È¤È¤·¤Æ¤Î²Ì¤¿¤¹¤Ù¤ÀÕÇ¤¤Ç¤¢¤ê¡¢Autodesk ¤È¤ÎÄ¹´üÅª¤«¤ÄÀïÎ¬Åª¤ÊÄó·È¤¬ÉÔ²Ä·ç¤À¤È°ÌÃÖ¤Å¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Autodesk ¤ÎÆüËÜË¡¿Í¡¢¥ª¡¼¥È¥Ç¥¹¥¯³ô¼°²ñ¼Ò ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¤ÎÃæÀ¾ÃÒ¹Ô¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤³¤ÎÅÙ¤Ï¡¢¿·É©ÎäÇ®¹©¶ÈÍÍ¤ÎÄ¹´üÅª¤Ê DX ¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¤·¤Æ Autodesk ¤ò¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤¡¢MOU 2.0 ¤ÎÄù·ë¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤òÂçÊÑ¸÷±É¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£Î¾¼Ò¤ÇÎÏ¤ò¹ç¤ï¤»¤ÆÀßÈ÷¶È³¦Á´ÂÎ¤Î DX ¿ä¿Ê¤ÎÄì¾å¤²¤Ë¤â°ú¤Â³¤¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
MOU 2.0 ¤Ç¿Ê¤á¤ë¼çÍ×»Üºö
¿·É©ÎäÇ®¤Ï¡¢MOU 2.0 Äù·ë¤Ë¤è¤ê¡¢£³ ¤Ä¤Î»Üºö¤ò½ÅÅÀÅª¤Ë¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£»Üºö 1¡§¡Ö¿·É© BIM¡× ¤ÎÆ³Æþ¿ä¿Ê¤ÈÄêÃå²½
¡Ö¿·É© BIM¡×¤È¤Ï¡¢Autodesk Construction Cloud(R)¡ÊACC¡Ë¤ò¡Ö¥³¥¢»ö¶È¤Î¥Ç¡¼¥¿¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¡×¤È¤·¤Æ°ÌÃÖ¤Å¤±¡¢¡BIM ¤ò´ðËÜ¤È¤·¤¿»Ü¹©¤òÌÜ»Ø¤¹¡¢¢¸½¾ì¤Ï ACC ¤Ç´ÉÍý¡¦±¿±Ä¤¹¤ë¡¢£»Ü¹© DX ¤Ï ACC ¤È Revit(R) ¤Ç¼Â¸½¤¹¤ë¡¢¤òÃì¤È¤·¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£¿·É© BIM ¤òÆ³Æþ¤¹¤ë¥¿¡¼¥²¥Ã¥È°Æ·ï¤Ç¤Ï¡¢´Ø·¸¼Ô¤Ø¤Î BIM ¶µ°é¤ò½ÅÅÀÅª¤Ë¼Â»Ü¤·¡¢BIM ¿Íºà¤Î°éÀ®¤ò¿ä¿Ê¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢³Æ»ö¶ÈÉô¤ä»Ù¼Ò¤Ë¤Ï BIM ¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥¿¤òÁªÇ¤¤·¡¢ÀìÌç¶µ°é¤òÅ¸³«¤·¤Þ¤¹¡£
¢£»Üºö 2¡§¥Ç¡¼¥¿¥É¥ê¥Ö¥ó¤Ê¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È±¿±Ä¤Î»ÅÁÈ¤ß¤Å¤¯¤ê
»Ü¹©¸½¾ì¤Ë¤ª¤±¤ë¿¿¤Î DX ¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢¼«¼Ò¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯»Ü¹©¶¨ÎÏ²ñ¼Ò¤â´Þ¤á¤¿ BIM ¤Ë¤è¤ëÁ´ÂÎºÇÅ¬²½¤¬ÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡¢Ï«Æ¯ÎÏÉÔÂ¤¬¿¼¹ï²½¤¹¤ëÃæ¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤ÏµÊ¶Û¤Î²ÝÂê¤Ç¤¢¤ê¡¢¿×Â®¤«¤Ä³Î¼Â¤ÊÂÐ±þ¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿·É©ÎäÇ®¤Ï¡¢¤³¤Î²ÝÂê¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢ÇÛ´É¡¦¥À¥¯¥È»Ü¹©¤ÎÎÎ°è¤òÃæ¿´¤Ë¡¢Revit¤È ACC ¤Îµ¡Ç½¤òºÇÂç¸Â¤Ë³èÍÑ¤·¡¢¥×¥ì¥Õ¥¡¥Ö¡Ê¹©¾ì¤äÁÒ¸Ë¤Ç¤Î»öÁ°À©ºî¡Ë¤ä¥í¥¸¥¹¥Æ¥£¥¯¥¹¡Ê»ñºà¤ÎÈÂÁ÷¡¦´ÉÍý¡Ë¤È¤ÎÏ¢·È¤â»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤¿Åý¹ç·¿¥ï¡¼¥¯¥Õ¥í¡¼¤ÎÀ°È÷¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åý¹ç·¿¥ï¡¼¥¯¥Õ¥í¡¼¤Ç¤Ï¡¢»Ü¹©¶È¼Ô¤¬É¬Í×¤È¤¹¤ë¿ÞÌÌ¤òÅ¬ÀÚ¤Ê¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÄó¶¡¤·¡¢»Ü¹©¶¨ÎÏ²ñ¼Ò¤â´Þ¤á¤¿°ìµ¤ÄÌ´Ó¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È±¿±ÄÂÎÀ©¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Àß·×¤«¤é»Ü¹©¡¢°Ý»ý´ÉÍý¤Þ¤Ç¤Î¥×¥í¥»¥¹¤ò¥Ç¡¼¥¿¤Ç¤Ä¤Ê¤®¡¢»Ü¹©¸½¾ì¤ÎÀ¸»ºÀ¤ÈÉÊ¼Á¤Î¸þ¾å¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£»Üºö 3¡§¥Ç¡¼¥¿ÃßÀÑ¤È³èÍÑ¤Ë¸þ¤±¤¿¥Ç¥¸¥¿¥ë´ðÈ×À°È÷
¿·É©ÎäÇ®¤Ï¡¢BIM ¤ò´ë¶ÈÁ´ÂÎ¤Î°Õ»×·èÄê¤ò»Ù¤¨¤ë¡ÖÀïÎ¬Åª¥Ç¡¼¥¿»ñ»º¡×¤È¤·¤Æ°ÌÃÖ¤Å¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÃæ³Ë¤òÃ´¤¦¤Î¤¬¡¢Revit ¤ÇÀ¸À®¤µ¤ì¤¿ BIM ¥Ç¡¼¥¿¤ò ACC ¤Ç´ÉÍý¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¼Â¸½¤µ¤ì¤ë¡ÖÎ³¾õ²½¥Ç¡¼¥¿¡×¤Î³èÍÑ¤Ç¤¹¡£
¡ÖÎ³¾õ²½¥Ç¡¼¥¿¡×¤È¤Ï¡¢½¾Íè¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë·Á¼°¤Ë°ÍÂ¸¤»¤º¡¢É¬Í×¤Ê¾ðÊó¤òºÇ¾®Ã±°Ì¤ÇÃê½Ð¡¦³èÍÑ¤Ç¤¤ë¥Ç¡¼¥¿¹½Â¤¤ò»Ø¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¥â¥Ç¥ë¥Ç¡¼¥¿¤È³°Éô¥·¥¹¥Æ¥à¤È¤Î½ÀÆð¤ÊÏ¢·È¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¡¢Àß·×¡¦»Ü¹©¡¦°Ý»ý´ÉÍý¤Î³Æ¥Õ¥§¡¼¥º¤ò²£ÃÇ¤¹¤ë¥Ç¡¼¥¿³èÍÑ¤¬¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
¿·É©ÎäÇ®¤Ï¡¢BIM ¥Ç¡¼¥¿¤Ë²Ã¤¨¡¢¼«¼Ò¤¬ÊÝÍ¤¹¤ë´ðÈ×¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¶ÈÌ³¥Ç¡¼¥¿¤ä ACC ¤ËÃßÀÑ¤µ¤ì¤¿¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¾ðÊó¤òÅý¹ç¤·¡¢¤µ¤é¤Ë AI ¤â³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢»Ü¹©¸½¾ì¤Î¾õ¶·ÇÄ°®¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈÊ¬ÀÏ¤ä·Ð±ÄÊ¬ÀÏ¤Ë¤Þ¤Ç¤Ä¤Ê¤¬¤ë¹âÅÙ¤Ê¥Ç¥¸¥¿¥ë´ðÈ×¤Î¹½ÃÛ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤è¤ê¡¢»Ü¹©¸½¾ì¤Î¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ê¾ðÊó¤ò·Ð±ÄÁØ¤Î°Õ»×·èÄê¤ËÄ¾·ë¤µ¤»¤ë¡Ö¥Ç¡¼¥¿¶îÆ°·¿¤Î´ë¶È±¿±Ä¡×¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¿·É©ÎäÇ®¤Ï¡¢Åý¹çÅª¤Ê¥Ç¡¼¥¿³èÍÑ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢·úÀß¶È³¦¤Ë¤ª¤±¤ë DX ¤Î¿·¤¿¤Ê¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¤òÁÏ½Ð¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤ÎÅ¸Ë¾
Î¾¼Ò¤Ï¡¢·ÑÂ³Åª¤Êµ»½Ñ¶¨Æ¯¤ÈÀïÎ¬¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥·¥Ã¥×¤Î¿¼²½¤Ë¤è¤ê¡¢BIM ¿Íºà°éÀ®¤ä»Ü¹© DX ¿ä¿Ê¡¢DX ´ðÈ×¤Î¹âÅÙ²½¡¢»Ù±çÂÎÀ©¤Î¶¯²½¡¢AI ³èÍÑ¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤Ê¤É¤òÅ¸³«¤·¡¢ÀßÈ÷¶È³¦Á´ÂÎ¤ÎÀ¸»ºÀ¸þ¾å¤È²ÁÃÍÁÏÂ¤¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¿·É©ÎäÇ®¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
1956 Ç¯¤ËÁÏ¶È¤·¤¿¡¢¶õµ¤Ä´ÏÂ¡¦µëÇÓ¿å±ÒÀ¸¡¦ÅÅµ¤ÀßÈ÷¡¦¥³¡¼¥¸¥§¥Í¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥·¥¹¥Æ¥à¤Ê¤É¤ÎÉý¹¤¤Ê¬Ìî¤Ç¡¢¹ñÆâ³°¤ÎÂç·¿¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¤ëÁí¹ç¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°´ë¶È¤Ç¤¹¡£·Ð±Ä¥Ó¥¸¥ç¥ó¡Ö¤µ¤ï¤ä¤«¤ÊÀ¤³¦¤ò¤Ä¤¯¤ë¡×¤Î¤â¤È¡¢2030 Ç¯¤ÎÄ¹´ü¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ë¡ÖÌ¤Íè¡¦´Ä¶¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼¡×¤ò·Ç¤²¡¢Àè¿ÊÅª¤Êµ»½Ñ¤Ç¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¤ÊÃ¦ÃºÁÇ¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë´ë¶È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£DX ¿ä¿Ê¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢2022 Ç¯¤ËÈ¯Â¤·¤¿¥Ç¥¸¥¿¥ë¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©¡¼¥á¡¼¥·¥ç¥ó¿ä¿ÊËÜÉô¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¤ò³èÍÑ¤·¤¿¶ÈÌ³¥×¥í¥»¥¹ÊÑ³×¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê BIM ¥â¥Ç¥ë»ö¶È¤Ø¤Î»²²è¤Ê¤É¡¢BIM Æ³Æþ¤âÀÑ¶ËÅª¤ËÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2025 Ç¯ 10 ·î¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿Âè 16 ¼¡Ãæ´ü·Ð±Ä·×²è¤Ç¤â¡¢¥Ç¡¼¥¿¥É¥ê¥Ö¥ó·Ð±Ä¤ò¼Â¸½¤¹¤Ù¤¯¡¢DX ¿ä¿Ê¤È¥Ç¥¸¥¿¥ë´ðÈ×¤ò¤µ¤é¤Ë¶¯²½¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»Üºö¤ò¼Â¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
Autodesk¡¿¥ª¡¼¥È¥Ç¥¹¥¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
1982 Ç¯¤ËÀßÎ©¤·¤¿ Autodesk ¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ¥µ¥ó¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³¤ËËÜ¼Ò¤ò¹½¤¨¡¢¸½ºßÀ¤³¦Ìó 40 ¥«¹ñ¡¦ÃÏ°è¤Ç»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÈÁÏÂ¤¡×¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼¤Ç¤¹¡£¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¤Ê·úÃÛÊª¤«¤é¼¡À¤Âå¼«Æ°¼Ö¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Õ¥¡¥¯¥È¥ê¡¼¡¢ºÇÀèÃ¼µ»½Ñ¤ò¶î»È¤·¤¿±Ç²è¤ä¥²¡¼¥à¤Ë¤¤¤¿¤ë¤Þ¤Ç¡¢¤¢¤ê¤È¤¢¤é¤æ¤ë¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦Àß·×¡¦ÁÏÂ¤¤ò¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤ÎÎÏ¤Ç¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·úÀß¡¢À½Â¤¡¢¥á¥Ç¥£¥¢ & ¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¶È³¦¤Ë¤ª¤±¤ë¶ÈÌ³¤Î¸úÎ¨²½¡¦¼«Æ°²½¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ë¶È³¦¤ËÆÃ²½¤·¤¿¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¤òÅëºÜ¤·¤¿¥¤¥ó¥À¥¹¥È¥ê¡¼¥¯¥é¥¦¥É¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤Û¤«¡¢ÉôÌç´Ö¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¶È³¦Á´ÂÎ¤ÎÏ¢·È¤ò¼Â¸½¤·¡¢¶ÈÌ³¥×¥í¥»¥¹¤ò²£ÃÇÅª¤Ë¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¡Ö¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÈÁÏÂ¤¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¡×¤òÅ¸³«¤·¡¢¤è¤êÎÉ¤¤Ì¤Íè¤òÃÛ¤¯¤Ù¤¯¡¢¿·¤¿¤Ê²ÄÇ½À¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥¤¥Î¥Ù¡¼¥¿¡¼¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢https://www.autodesk.com/jp ¤ò¤´Í÷¤Ë¤Ê¤ë¤«¡¢Autodesk ¤Î¥½¡¼¥·¥ã¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¤ò¥Õ¥©¥í¡¼¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ #MakeAnything
¿·É©ÎäÇ®¹©¶È³ô¼°²ñ¼Ò¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌòÉû¼ÒÄ¹¡¡¥Ç¥¸¥¿¥ë¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©¡¼¥á¡¼¥·¥ç¥ó¿ä¿ÊËÜÉôÄ¹¡¡¾ÆÅÄ ¹îÉ§¡Êº¸¡Ë
¥ª¡¼¥È¥Ç¥¹¥¯³ô¼°²ñ¼Ò ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ / Autodesk, Inc. Japan Sales Vice President¡¡ÃæÀ¾ ÃÒ¹Ô¡Ê±¦¡Ë
