¡¡IT¤ÎÎÏ¤Ç¡¢¥¨¥¢¥È¥êÎ¹¹Ô»ö¶È¡¢IT¥ª¥Õ¥·¥ç¥¢³«È¯»ö¶È¡¢Ë¬ÆüÎ¹¹Ô»ö¶È¡¦Wi-Fi¥ì¥ó¥¿¥ë»ö¶È¡¢¥á¥Ç¥£¥¢»ö¶È¡¢Åê»ñ»ö¶È¡Ê¥¨¥¢¥È¥êCVC¡Ë¡¢ÃÏÊýÁÏÀ¸»ö¶È¡¢¥¯¥é¥¦¥É»ö¶È¡¢¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à»ö¶È¡¢CXO¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£»ö¶È¡¢HR¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°»ö¶È¡¢¹Ò¶õ²ñ¼ÒÁíÂåÍýÅ¹»ö¶È¡¢¥ì¥ó¥¿¥«ー»ö¶È¡¢³¤³°¥Ä¥¢ー»ö¶È¡¢¥¨¥ó¥¿ー¥×¥é¥¤¥ºDX³«È¯»ö¶È¡¢¥Ýー¥¿¥ë¥µ¥¤¥È»ö¶È¡¢Ë¡¿ÍDX¿ä¿Ê»ö¶È¡¦¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢»ö¶È¡Ê°Ê¹ß¤Î»ö¶È¤ÏÅê»ñÀè¤Ë¤ÆÃíÎÏ¡Ë¡¢¿Íºà¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó»ö¶È¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó&DX»ö¶È¡¢AI¥í¥Ü¥Ã¥È»ö¶È¡¢¥´¥ë¥Õ¥é¥¤¥Õ¥µ¥Ýー¥È»ö¶È¡¢³°²ß¼«Æ°Î¾ÂØµ¡»ö¶È¤ÈÄ®²È½ÉÇñ¡¦ÆüËÜÊ¸²½ÂÎ¸³»ö¶È¤ò´Þ¤àÁ´21»ö¶È¤ò¼ê³Ý¤±¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥¢¥È¥ê¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ·ó CFO¡§¼ÆÅÄ ÍµÎ¼¡¢¾Ú·ô¥³ー¥É¡§6191¡¢°Ê²¼Åö¼Ò¡Ë¤Î½Ð»ñÀè¤Ç¤¢¤ë¡¢³ô¼°²ñ¼ÒFUNDINNO¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¼Æ¸¶ Í´´î¡¿Âç±º ³Ø¡¢°Ê²¼FUNDINNO¼Ò¡Ë¤¬¡¢ËÜÆüÅìµþ¾Ú·ô¼è°ú½ê¥°¥íー¥¹»Ô¾ì¤Ø¿·µ¬¾å¾ì¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£FUNDINNO¼Ò¤È¤Ï
¡¡¤¹¤Ù¤Æ¤Îµ¯¶È²È¤ÈÅê»ñ²È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¡¢¾ðÊó¡¦µ¡²ñ¤Î³Êº¹¤ò¤Ê¤¯¤·¡¢¡Ö¥Õ¥§¥¢¤ËÄ©Àï¤Ç¤¤ë¡¢Ì¤Íè¤òÁÏ¤ë¡×¤³¤È¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£µ¯¶È²È¤ÎÄ©Àï¤ËÂ¿ÍÍ¤ÊÁªÂò»è¤òÄó¶¡¤·¡¢Åê»ñ²È¤Î±þ±ç¤òµ¯¶È²È¤Ø¤ÈÆÏ¤±¡¢»Ö¤¢¤ë¿Í¡¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ³«¤«¤ì¤¿Ì¤Íè¤Ø¡¢ÊÑ³×¤òÂ³¤±¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¶ÈÀÓ¤ËÍ¿¤¨¤ë±Æ¶Á
¡¡º£´ü¤ÎÅö¼Ò¥°¥ëー¥×¤Î¶ÈÀÓ¤ØÍ¿¤¨¤ë±Æ¶Á¤Ï·ÚÈù¤È¸«¹þ¤ó¤Ç¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£º£¸å¡¢ÊÑ¹¹¤ÎÉ¬Í×¤¬À¸¤¸¤¿¾ì¹ç¤Ë¤ÏÅ¬»þ¤Ë¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¡¡º£¸å¤âÅö¼Ò¥°¥ëー¥×¤Ï¤è¤êÎÉ¤¤¥µー¥Ó¥¹¤ÎÄó¶¡¤Ë¤Ä¤È¤á¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë»ö¶È³ÈÂç¡¢È¯Å¸¤Ëî²¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú³ô¼°²ñ¼ÒFUNDINNO¡Û
ËÜ¼Ò
ÅìµþÅÔ¹Á¶è¼Ç¸ÞÃúÌÜ29ÈÖ11¹æ
¼ÒÌ¾
³ô¼°²ñ¼ÒFUNDINNO
ÂåÉ½¼Ô
ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO ¼Æ¸¶ Í´´î¡¦ÂåÉ½¼èÄùÌòCOO Âç±º ³Ø
»ñËÜ¶â
98²¯703Ëü7024±ß ¡¡¢¨2024Ç¯10·î31Æü¸½ºß
URL
https://corp.fundinno.com/
¡Ú³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥¢¥È¥ê¡Û
ËÜ¼Ò
ÅìµþÅÔ¹Á¶è°¦Åæ2-5-1°¦Åæ¥°¥êー¥ó¥Ò¥ë¥ºMORI¥¿¥ïー19F
¼ÒÌ¾
³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥¢¥È¥ê
ÂåÉ½¼Ô
ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ·ó CFO¡¡¼ÆÅÄ ÍµÎ¼
»ñËÜ¶â
1,791,909Àé±ß¡ÊÊ§¹þ»ñËÜ3,910,965Àé±ß¡Ë
URL
https://www.airtrip.co.jp/
¡ÚÅö¼Ò»ö¶ÈÊÌ²ñ¼Ò¡¦¥µー¥Ó¥¹¥µ¥¤¥È¡Û
➀¥¨¥¢¥È¥êÎ¹¹Ô»ö¶È¡¡¥¨¥¢¥È¥êÎ¹¹Ô»ö¶È°ÆÆâ¡§https://www.airtrip.co.jp/service/online_travel/¡¡Áí¹çÎ¹¹Ô¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡Ö¥¨¥¢¥È¥ê¡×¡§https://www.airtrip.jp/②IT¥ª¥Õ¥·¥ç¥¢³«È¯»ö¶È¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¥º¡§https://hybrid-technologies.co.jp/¡¡EVOLABLE ASIA CO., LTD.¡§https://evolable.asia/¡¡IT¥ª¥Õ¥·¥ç¥¢³«È¯»ö¶È°ÆÆâ¡§https://www.airtrip.co.jp/service/offshore/¡¡À¸À®·ÏAIÁí¹ç¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡Ö¥¨¥¢¥¹¥ÞAI¡×¡§https://smartai.airtrip.co.jp/service/③Ë¬ÆüÎ¹¹Ô»ö¶È¡¦Wi-Fi¥ì¥ó¥¿¥ë»ö¶È¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡§https://www.inbound-platform.com/¡¡Ë¬ÆüÎ¹¹Ô»ö¶È¡¦Wi-Fi¥ì¥ó¥¿¥ë»ö¶È°ÆÆâ¡§https://www.airtrip.co.jp/service/inbound/¡¡Wi-Fi¥ì¥ó¥¿¥ë¥µー¥Ó¥¹¡Ö¥°¥íー¥Ð¥ë¥â¥Ð¥¤¥ë¡×¡§https://www.globalmobile.co.jp/¡¡Ë¬Æü¸þ¤±Wi-Fi¥ì¥ó¥¿¥ë¥µー¥Ó¥¹¡ÖJapan Wireless¡×¡§https://www.japan-wireless.com/en④¥á¥Ç¥£¥¢»ö¶È¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¤Þ¤°¤Þ¤°¡§https://www.mag2.co.jp/¡¡¥á¥Ç¥£¥¢»ö¶È°ÆÆâ¡§https://www.airtrip.co.jp/service/media/¡¡¥áー¥ë¥Þ¥¬¥¸¥ó¡Ö¤Þ¤°¤Þ¤°¡ª¡×¡§https://www.mag2.com/¡¡¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖMAG2NEWS¡×¡§https://www.mag2.com/p/news/¡¡¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖMONEY VOICE¡×¡§https://www.mag2.com/p/money/¡¡¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖTRiP EDiTOR¡×¡§https://tripeditor.com/¡¡¥á¥Ç¥£¥¢¡Öby them¡×¡§https://by-them.com/⑤Åê»ñ»ö¶È¡Ê¥¨¥¢¥È¥êCVC¡Ë¡¡Åê»ñ»ö¶È°ÆÆâ¡§https://www.airtrip.co.jp/service/investment/⑥ÃÏÊýÁÏÀ¸»ö¶È¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥Ì¥º¡¦¥¨¥ó¥¿ー¥×¥é¥¤¥º¡§https://www.nsenterprise.co.jp/¡¡ÃÏÊýÁÏÀ¸»ö¶È°ÆÆâ¡§https://www.airtrip.co.jp/service/regional_revitalization/¡¡¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¥Ä¥¢ーÈÎÇä¥µ¥¤¥È¡Ö¥Ëー¥º¥Ä¥¢ー¡×¡§https://www.needstour.com/¡¡¶ÐÂÕ´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥à¡Ö¶ÐÂÕ¥×¥é¥¹¡×¡§https://kinpla.com/⑦¥¯¥é¥¦¥É»ö¶È¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¤«¤ó¤¶¤·¡§https://www.kanxashi.co.jp/product/¡¡¥¯¥é¥¦¥É»ö¶È°ÆÆâ¡§https://www.airtrip.co.jp/service/cloud_business/¡¡¤«¤ó¤¶¤·¥¯¥é¥¦¥É¡§https://www.kanxashi.com/¡¡¤¯¤Á¤³¤ß¥¯¥é¥¦¥É¡§https://www.cuticomi.com/¡¡¤¼¤Ë¤¬¤¿¥¯¥é¥¦¥É¡§https://www.xenigata.com/¡¡¥¯¥é¥¦¥ÉÅ¾Á÷¥·¥ã¥·ー¥ó¡§https://www.shaseen.com/¡¡¤Ð¤ó¤½¤¦¥¯¥é¥¦¥É¡§https://www.vansow.com/¡¡¤ï¤¤¶¤·¥¯¥é¥¦¥É¡§https://www.wakixashi.com/¡¡¤«¤ó¤¶¤·WEDDING¡§https://www.kanxashi-wedding.com/¡¡¥¯¥é¥¦¥É¾¦ÃÌ¤É¤³¤Ç¤âSHOWBY¡§https://www.showby.cloud/¡¡¿Í¹©ÃÎÇ½¤¼¤ó¤Þ¤¤¡§https://www.xenmai.jp/¡¡Oshiharai Pay¡§https://www.oshiharai.com/¡¡¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¯ー¥Ý¥ó.jp¡§ https://www.special-coupon.jp/⑧¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à»ö¶È¡¡³ô¼°²ñ¼ÒGROWTH¡§https://growth-company.jp/¡¡¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à»ö¶È°ÆÆâ¡§https://www.airtrip.co.jp/service/matching_platform/¡¡¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°ÎÎ°èÆÃ²½·¿¥¸¥ç¥Ö¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ØJOB DESIGN¡Ù¡§https://growth-service.jp/job-design/for-business/¡¡¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°ÎÎ°èÆÃ²½·¿¥Ï¥¤¥¯¥é¥¹Å¾¿¦»Ù±ç¥µー¥Ó¥¹¡ØJOB SELECTION¡Ù¡§https://jobselection.jp¡¡²½¾ÑÉÊ¥Ö¥é¥ó¥É¡Öparanina¡×¡§https://www.paranina.jp⑨CXO¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£»ö¶È ¡¡¡¡CXO¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£»ö¶È°ÆÆâ¡§https://www.airtrip.co.jp/service/cxo_community⑩HR¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°»ö¶È¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥Î¥Ã¥¯¥éー¥ó¡§https://corporate.knocklearn.com/¡¡HR¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°»ö¶È°ÆÆâ¡§https://www.airtrip.co.jp/service/hr_consulting/¡¡µÞÀ®Ä¹¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¸þ¤± ÃæÅÓºÎÍÑ»Ù±ç»ö¶È¡ÖRecboo¡×¡§https://recboo.com/⑪¹Ò¶õ²ñ¼ÒÁíÂåÍýÅ¹»ö¶È¡¡¹Ò¶õ²ñ¼ÒÁíÂåÍýÅ¹»ö¶È°ÆÆâ¡§https://www.airtrip.co.jp/service/general_agent/⑫¥ì¥ó¥¿¥«ー»ö¶È¡¡¥ì¥ó¥¿¥«ー»ö¶È°ÆÆâ¡§https://www.airtrip.co.jp/service/rent_a_car/¡¡²Æì¥ªー¥×¥ó¥ì¥ó¥¿¥«ー¡§https://opencar-okinawa.com/⑬³¤³°¥Ä¥¢ー»ö¶È¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¤«¤â¤á¡§https://corp.kamometour.co.jp/¡¡³¤³°¥Ä¥¢ー»ö¶È°ÆÆâ¡§https://www.airtrip.co.jp/service/overseas_tour/¡¡¥¨¥¢¥È¥ê¥Ï¥ï¥¤¥Ä¥¢ー¡§https://www.skygate.co.jp/pickup/hawaii/¡¡¥Õ¥¡ー¥¹¥È¥ï¥¤¥º¡§https://www.1stwise.com/¡¡¤«¤â¤á¥Ä¥¢ー¡Êe¤«¤â¡£¡Ë¡§https://kamometour.co.jp/⑭¥¨¥ó¥¿ー¥×¥é¥¤¥ºDX³«È¯»ö¶È¡¡³ô¼°²ñ¼ÒNAYUTA¡§https://www.g-nayuta.co.jp/¡¡¥¨¥ó¥¿ー¥×¥é¥¤¥ºDX³«È¯»ö¶È°ÆÆâ¡§https://www.airtrip.co.jp/service/enterprise_dx¡¡⑮Ë¡¿ÍDX¿ä¿Ê»ö¶È¡¦¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢»ö¶È¡ÊÅê»ñÀè¤Ë¤ÆÃíÎÏ¡Ë¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥Ô¥«¥Ñ¥«¡§https://www.pikapaka.co.jp/¡¡Ë¡¿ÍDX¿ä¿Ê»ö¶È¡¦¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢»ö¶È°ÆÆâ¡§https://www.airtrip.co.jp/service/healthcare/¡¡¥¯¥é¥¦¥É·¿Ë¡¿Í½ÐÄ¥¥µ¥Ýー¥È¡Ö¥Ô¥«¥Ñ¥«½ÐÄ¥DX¡×¡§https://www.pikapaka.co.jp/service/welfare/btm/¡¡¥Ç¥¸¥¿¥ë±Ä¶È¥·¥¹¥Æ¥à¡Ö¥Ô¥«¥Ñ¥«±Ä¶ÈDX¡×¡§https://www.pikapaka.co.jp/service/welfare/sfa/¡¡Á÷µÒ»Ù±ç¥µー¥Ó¥¹¡Ö¥Ô¥«¥Ñ¥«Á÷µÒDX¡×¡§https://www.pikapaka.co.jp/service/healthcare/media/⑯¿Íºà¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó»ö¶È¡ÊÅê»ñÀè¤Ë¤ÆÃíÎÏ¡Ë¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥Ô¥«¥Ñ¥«¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¡§https://pikapaka-agent.co.jp/¡¡¿Íºà¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó»ö¶È°ÆÆâ¡§https://www.airtrip.co.jp/service/human_solution/⑰¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¡õDX»ö¶È¡ÊÅê»ñÀè¤Ë¤ÆÃíÎÏ¡Ë¡¡¥Îー¥¹¥·¥ç¥¢³ô¼°²ñ¼Ò¡§https://www.north-s.co.jp/¡¡¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¡õDX»ö¶È°ÆÆâ¡§https://www.airtrip.co.jp/service/creative_solutions/¡¡±ÇÁü¡¦Æ°²èÀ©ºî¥µー¥Ó¥¹¡Ö¥¯¥ê¥·¥ç¥¢ for È¯Ãí¼Ô¡×¡§https://match.creshore.jp/¡¡¡¡¥«¥Ã¥ÈÉ½¤«¤ó¤¿¤óºîÀ®¥¯¥é¥¦¥É¡Ö¥«¥Ã¥È¥¦¥Ò¥çー¡×¡§https://lp.cut-panther.com/⑱AI¥í¥Ü¥Ã¥È»ö¶È¡ÊÅê»ñÀè¤Ë¤ÆÃíÎÏ¡Ë¡¡¥Éー¥Ê¥Ã¥Ä¥í¥Ü¥Æ¥£¥¯¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡§https://www.donutrobotics.com/¡¡AI¥í¥Ü¥Ã¥È»ö¶È°ÆÆâ¡§https://www.airtrip.co.jp/service/airobots/⑲¥´¥ë¥Õ¥é¥¤¥Õ¥µ¥Ýー¥È»ö¶È¡ÊÅê»ñÀè¤Ë¤ÆÃíÎÏ¡Ë¡¡¥´¥ë¥Õ¥é¥¤¥Õ³ô¼°²ñ¼Ò¡§https://www.golf-life.co.jp/¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥×¥í¥â¡§https://ssl.promo.co.jp/¡¡¥´¥ë¥Õ¥é¥¤¥Õ¥µ¥Ýー¥È»ö¶È°ÆÆâ¡§https://www.airtrip.co.jp/service/golflife/⑳³°²ß¼«Æ°Î¾ÂØµ¡»ö¶È¡ÊÅê»ñÀè¤Ë¤ÆÃíÎÏ¡Ë¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥»¥é¡¦¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡§https://cerahd.jp/¡¡³°²ß¼«Æ°Î¾ÂØµ¡»ö¶È°ÆÆâ¡§https://www.airtrip.co.jp/service/extech/㉑Ä®²È½ÉÇñ¡¦ÆüËÜÊ¸²½ÂÎ¸³»ö¶È¡ÊÅê»ñÀè¤Ë¤ÆÃíÎÏ¡Ë¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥¤¥¸¥§ー¥¤¥ó¥¿ー¥Ö¥ê¥Ã¥¸¡§https://www.aj-itb.com/¡¡Ä®²È½ÉÇñ¡¦ÆüËÜÊ¸²½ÂÎ¸³»ö¶È°ÆÆâ¡§https://www.airtrip.co.jp/service/machiya/¡ÚÅö¼ÒIR¥µ¥¤¥È¡Ûhttps://www.airtrip.co.jp/ir/