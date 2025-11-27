東京で唯一の"雪が降る"学園祭 百桜祭を開催！桜美林大学新宿キャンパスは、大学祭「百桜祭（さくらさい）」を12月6日（土）、7日（日）に開催します。

