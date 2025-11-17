「食パラダイス鳥取県」が誇る冬の味覚の王様「松葉がに」。殻にびっしりと詰まった身の弾力と、口の中に広がる上品で濃厚な旨味と甘みが特徴です。 このたび、鳥取和牛大山不二家心斎橋本店（大阪）にて「鳥取松葉がにフェア」を開催します。 この機会にぜひ、鳥取県産松葉がにの魅力をご堪能ください。

【フェア概要】

名称 鳥取松葉がにフェア期間 令和７年11月17日（月）～12月21日（日）場所 鳥取和牛大山不二家心斎橋本店（大阪府大阪市中央区心斎橋２―２－２３不二家心斎橋ビル２階）内容 鳥取県産松葉がに、せこがにを使ったメニューの提供。提供メニュー

【鳥取県産松葉がについて】

山陰で水揚げされた雄のズワイガニは、「松葉がに」と呼ばれ、冬を代表する食材です。 脚は長く、ぎっしりと詰まった身は、甘く上品で深い味わいがあり、口の中で心地良い弾力性のある食感を楽しめます。また、甲羅のカニ味噌は濃厚な味わいがあり、他の種類のカニと比べても、格別の美味しさと言われています。 平成27年漁期から５つの基準をクリアした高品質な松葉がにを「特選とっとり松葉がに五輝星」としてトップブランド化。 令和元年11月7日の賀露地方卸売市場での初競りで、１枚500万円と、これまでの最高値を上回る額で落札されました。

【本リリースに関するお問い合わせ先】

鳥取県商工労働部 兼 農林水産部 市場開拓局 販路拡大・輸出促進課TEL：0857-26-7833／FAX：0857-21-0609hanro-yusyutsu@pref.tottori.lg.jp