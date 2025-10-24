ノーコードでkintoneカスタマイズをより手軽に――アールスリーインスティテュート、「gusuku Customine」に新機能「プラグインモード」を追加
より簡単にkintoneカスタマイズを実現し、さらに柔軟なカスタマイズへのステップアップも可能に
アールスリーインスティテュート（本社：大阪市、代表取締役：西松 顯、以下当社）は、サイボウズ株式会社が提供する業務改善プラットフォーム「kintone（キントーン）」と連携する当社のノーコードカスタマイズサービス「gusuku Customine（グスク カスタマイン）」に、新機能「プラグインモード」を2026年春までに追加することをお知らせします。
■「プラグインモード」により、kintoneカスタマイズの導入障壁を低減
gusuku Customineは、2018年のリリース以来、現在2,200社以上のお客様にご利用いただいており、kintoneの機能をノーコードで柔軟かつ大幅に拡張することが可能なサービスです。
これまでgusuku Customineは、プログラムの記述を必要としない一方で、処理の流れやロジックの設計が求められるため、ITに精通していないお客様にとって導入のハードルを感じる場合がありました。
今回提供する新機能「プラグインモード」は、この課題を解決することを目的に、3年前から構想を進めてきたものです。
「プラグインモード」をご利用いただくことで、当社が厳選したkintoneで一般的に利用される100種類以上（プランにより約50種類）のカスタマイズの中から、必要な機能を選択し、最低限の項目を設定するだけでカスタマイズが完結します。
これにより、お客様はより手軽にkintoneのカスタマイズを始めることができます。
さらに、高度なカスタマイズを希望される場合には、「プラグインモード」で作成した内容をベースに、既存の「gusuku Customine」の手法を用いて自由に変更・拡張することも可能です。
「プラグインモード」は、gusuku Customineの導入障壁を下げ、より多くのお客様のkintone活用を支援することを目指しています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332581&id=bodyimage1】
■「プラグインモード」専用の新プランを提供開始
「プラグインモード」を中心にご利用いただくお客様に向け、専用の料金プランを新たに提供いたします。
1. プラン：P-Mode-1
- 利用可能なkintoneアプリ数：無制限
- 利用可能なカスタマイズの種類：50種類程度
- 年額（税抜）：216,000円
2. プラン：P-Mode-2
- 利用可能なkintoneアプリ数：無制限
- 利用可能なカスタマイズの種類：100種類程度
- 年額（税抜）：336,000円
●注意事項
・「プラグインモード」は、年間契約のみでの販売となります。
・契約期間中は、「プラグインモード」専用プランから上位プラン、または既存の契約プランへの差額による変更が可能です。
※ただし、専用プランから既存の月額プランへの変更はできません。
・専用プランでは、作成したカスタマイズを既存の「gusuku Customine」で閲覧することは可能ですが、編集はできません。自由に編集を行う場合は、既存の契約プランへの変更が必要です。
・専用プランから既存の「gusuku Customine」契約プランへ変更された場合、プラン内容によりカスタマイズ適用可能なkintoneアプリ数（アプリスロット数）が減少する場合があります。
・また、専用プランではJob Runner（kintoneに対してバッチ処理やWebhookの処理を行う機能）はご利用いただけません。
■「プラグインモード」と一般的なkintoneプラグインの違い
