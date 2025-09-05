世界の軍用スマートテキスタイル市場規模、成長率17.56%で拡大見通し：2031年に27.8億米ドルに到達
世界の軍用スマートテキスタイル市場は、2022年に約6.5億米ドル規模に達し、2031年には27.8億米ドルへと拡大する見通しです。予測期間である2023年から2031年にかけて、市場は年平均成長率（CAGR）17.56%という高い成長率を維持すると期待されています。軍用スマートテキスタイルは、従来の軍需繊維に電子技術を融合させることで、兵士の機能性や生存能力を向上させる革新的ソリューションとして注目を集めています。
軍用スマートテキスタイルの定義と特性
スマートテキスタイルは、繊維と電子部品を統合することで、従来の軍服や装備に新たな付加価値を与える技術です。具体的には、金属繊維、光ファイバー、導電性ポリマー、ナノ粒子コーティングといった素材を活用し、紫外線防御、撥水性、抗菌性、セルフクリーニング性といった機能を付与します。これにより、過酷な戦闘環境下においても兵士が快適性と安全性を確保できるよう設計されています。
成長要因
市場成長の主な推進力は以下の通りです。
兵士の生存率向上への需要：バッテリーや電子機器の重量を削減し、兵士の機動性を高めることが可能になります。
軍事技術の進化：AIやセンサー技術の進展により、スマートテキスタイルがリアルタイムの情報伝達や生体モニタリングを可能にしています。
国防費の増加：主要国における防衛予算拡大が、新素材やスマート装備への投資を後押ししています。
多機能性の追求：一つの素材で防御、快適性、通信機能を兼ね備えることで、従来製品との差別化が図られています。
課題と制約要因
一方で、市場成長にはいくつかの課題も存在します。まず、高機能素材や複雑な電子統合に伴う製造コストの高さは、導入障壁となり得ます。また、過酷な戦場環境での耐久性や信頼性の確保は依然として技術的課題です。さらに、サイバーセキュリティの観点から、ウェアラブル通信機能を備えたスマートテキスタイルは新たな脆弱性を抱えるリスクも考慮する必要があります。
技術動向とイノベーション
軍用スマートテキスタイルは今後、以下の分野で革新が進むと見込まれます。
● バイオメトリックモニタリング：心拍数や体温など兵士の健康状態をリアルタイムで監視。
● 自己修復繊維：損傷時に自動的に修復する素材の開発。
● エネルギーハーベスティング：兵士の動きや外部環境からエネルギーを収集し、バッテリーに依存しない装備を実現。
● 量子通信技術との融合：戦場での安全な情報伝達を確保。
主要な企業:
● Advanced Fabric Technology LLC
● DuPont
● Ohmatex
● BAE Systems plc
● BeBop Sensors
● Directa Plus S.p.A
● Koninklijke Ten Cate B.V.
● Mide Technology Corporation
● Outlast Technologies LLC
● W.L. Gore & Associates Inc
セグメンテーションの概要
世界の軍用スマートテキスタイル市場は、タイプ、アプリケーション、地域に焦点を当てて分類されています。
タイプ別
● パッシブスマートテキスタイル
