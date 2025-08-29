Nutanix、2025年度 第4四半期および通期の業績を発表
通期の売上高は前年同期比18%増、堅調なフリーキャッシュフローを達成
すべての指標で上方修正を達成
Nutanix Inc.（本社：米国カリフォルニア州、プレジデント兼CEO: Rajiv Ramaswami 以下、Nutanix）は本日、2025年7月31日を末日とする2025年度第4四半期および通期の業績を発表しました。
Nutanixのプレジデント兼CEOであるRajiv Ramaswamiは、次のように述べています。「当社の2025年度第４四半期は、好調な締めくくりとなり、通期では売上高が10%台後半の成長を遂げ、新たに2,700社以上の新規顧客を獲得しました。2025年度会計年度を通じてAWS、Pure Storage、NVIDIA、Googleとの新規または強化されたパートナシップ契約を締結したほか、クラウドプラットフォームにおけるモダンアプリケーションやAIを含む、継続的なイノベーションを推進しています。」
NutanixのCFOであるRukmini Sivaramanは、次のように述べています。「売上高は前年同期比で18%増加し、堅調なフリーキャッシュフローを生成するなど、2025年度の業績は、売上高と利益で優れたバランスを示しました。こうした結果により、40%ルール（注1）のスコアは48%を達成し、2年連続で40%を上回りました。」
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328364&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328364&id=bodyimage2】
GAAPおよび非GAAPベースの財務指標および主要な業績指標の調整内容は、本プレスリリース原文の表をご覧ください。
最近の事業ハイライト
● マルチクラウドコンテナプラットフォーム評価でリーダーに位置付け：Forresterのレポート「2025年第3四半期Forrester Wave （TM）: マルチクラウドコンテナプラットフォーム」でリーダーに位置付けられたことを発表しました。Nutanixが昨年開催した年次「.NEXT」カンファレンスでのNutanix Kubernetes Platform（NKP）ソリューションの提供開始を経て、本レポートへの選出を果たしました。
● 2025年Gartner（R） Magic Quadrant （TM） for Container Managementで、チャレンジャーの1社に位置付け：Gartnerの2025年「Magic Quadrant for Container Management（コンテナ管理）」にて、チャレンジャーの1社に位置付けられたことを発表しました。NKPソリューションの提供開始を経て、今回Magic Quadrantの同部門への初選出を果たしました。
● Finanz InformatikがNutanixと長期契約を締結：ドイツ貯蓄銀行金融グループのデジタル化パートナーであり、欧州最大規模のバンキングITサービスプロバイダーであるFinanz Informatikが、Nutanixと戦略的提携を結び、長期契約を締結したことを発表しました。
● 自社株買い戻しの増額承認を発表：Nutanixの既存の自社株買い戻しプログラムに対し、同社取締役会が普通株式3億5000万ドルの増額を承認したことを発表しました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328364&id=bodyimage3】
Nutanixの2025年度第4四半期および通期に関するプレゼンテーションなど、本業績発表の補足資料は、https://ir.nutanix.com/financial/quarterly-results でご覧いただけます。
脚注
1 40%ルールは、当該期間の売上高成長率とフリーキャッシュフロー利益率の合計として定義されます。
2 任意の期間のARR（年間経常収益）は、特定期間末の時点で有効な、すべてのサブスクリプション契約のACVの総額として定義されます。当該契約の条件により、後の期間までNutanixが義務を履行できない場合を除き、そして当該契約に関する売上高をNutanixが認識する期間に関わらず、この計算では、契約期間は契約の計上日に開始するものと仮定します。すべての永続製品契約は除外されます。ACV（年間契約額）は、年換算の総契約額として定義されます。年換算の総契約額は、総契約額を、当該契約の期間の年数で除することで計算されます。プロフェッショナルサービス/ハードウェア関連の金額は除外されます。プロフェッショナルサービス/ハードウェア関連の金額は除外されます。顧客企業へのライセンスの提供時期との整合性を高めるため、NutanixのARRの計算方法は、2026年7月31日を末日とする会計年度の第1四半期より更新される見通しです。詳細については、Nutanixの投資家関係サイト（ir.nutanix.com）に掲載されている業績発表の付録（Appendix）セクションをご覧ください。
