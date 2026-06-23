デヴィ夫人「私は瞬間湯沸かし器のよう…」 事務所スタッフらへの“暴行”初公判 弁護側が起訴内容おおむね認める
事務所スタッフらへの暴行の罪に問われているタレントの「デヴィ夫人」の初公判が開かれ、弁護側が起訴内容をおおむね認めました。デヴィ被告は自らについて、「瞬間湯沸かし器のようになってしまう」などと語りました。
■少しうつむいた様子で裁判所へ
古田華記者
「デヴィ被告を乗せたとみられる車が東京地裁に入ります」
一瞬だけ見えたキラリと輝くイヤリング。デヴィ夫人こと、ラトナ・サリ・デヴィ・スカルノ被告（86）。普段のりりしい姿とは一変、少しうつむいた様子で裁判所へ入りました。
デヴィ被告（2019年）
「私はパリ・ニューヨーク・ロンドン・東京、7人のこびと（恋人）がいる、白雪姫のように。グッドルッキングでお金持ちです」
デヴィ被告が問われているのは、2つの暴行事件です。
1つ目は去年2月、東京・渋谷区の飲食店で自身の事務所のスタッフに、シャンパングラスなどを投げつけた罪。今後の活動方針をめぐるトラブルが原因だったとみられます。
2つ目はその8か月後、渋谷区の動物病院で、当時マネージャーだった女性に殴る蹴るの暴行を加えた罪。体調不良だった飼い犬が死んでしまい、病院側に文句を言い出したデヴィ被告をマネージャーが止めようとしたところ、暴行を加えたとみられています。
■事務所スタッフらへの“暴行”初公判 これまでは否認も…
これまで、デヴィ被告側は“一切行っていない”などと否認していましたが、23日は…。
裁判官
「2つの公訴事実に間違いはありますか？」
デヴィ被告
「…」
数秒黙ったあと、首をかしげ、ぼそっと何かをつぶやいたデヴィ被告。
弁護側
「記憶に曖昧なところはあるが、積極的に否認する趣旨ではない」
つまり、起訴内容が間違っているわけではないと、おおむね認めました。
弁護側
「ネットでは批判がありましたか」
デヴィ被告
「それは大変にも」
弁護側
「動物病院で、殴ったり蹴ったりしたことは？」
デヴィ被告
「帰ってほしいと胸を手で押したくらいはしました」
◇
弁護側
「シャンパングラスを投げつけたことは？」
デヴィ被告
「よく覚えておりません。シャンパングラスに中身が入っていたら、持っていた私もぬれますし、相手もぬれますので」
シャンパングラスについては明言しませんでしたが。
デヴィ被告
「カッとなって、おしぼりを投げつけてしまいました」
検察側
「他に投げたものは？」
デヴィ被告
「おはし、はしおき、それも反射的に投げました」
検察側
「なぜシャンパンのような重いものは投げなかった？」
デヴィ被告
「シャンパンはかけるものですから」
■自らについて「瞬間湯沸かし器のようになってしまう」
そして、自分のことをこう表現。
デヴィ被告
「私は瞬間湯沸かし器のようになってしまう。年甲斐（がい）もなく、もっと理性を持たなければいけなかった。後悔しているし反省している」
検察側は、「被害者に激高し犯行に及んだ」などと指摘。
デヴィ被告
「暴行事件という恐ろしいタイトルで、いま自分がおかれているのが不思議。身から出たサビだと反省しています」