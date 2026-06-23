【映画ランキング】『Michael／マイケル』V2！ 早くも27億円突破 『黒牢城』2位、『免許返納!?』3位発進
6月19〜21日の全国映画動員ランキングが興行通信社より発表され、先週首位発進を決めた『Michael／マイケル』が、週末金土日動員48万6000人、興収7億9950万円をあげ、2週連続で1位を獲得した。累計では、動員168万人、興収27億円を突破した。マイケル・ジャクソンの命日である6月25日からは、応援上映が全国でスタート。翌26日からは、洋画史上初となる副音声付上映の開催も決定しているなど、まだまだ旋風は続きそうだ。
【写真で見る】6月12〜14日の全国映画動員ランキングを一気見！
2位は、米澤穂信による｢第166回直木賞｣と｢第12回山田風太郎賞｣W受賞のミステリー小説を、黒沢清監督が本木雅弘主演で映画化した『黒牢城』が、初週金土日動員19万6000人、興収2億7400万円をあげ初登場。
3位も、舘ひろしが1994年の映画『免許がない！』で演じた俳優・南条弘役として、再び免許を巡る騒動に巻き込まれるコメディ『免許返納!?』が、初週金土日動員11万4000人、興収1億5200万円をあげ、初登場を果たした。
4位は、公開5週目を迎えた映画『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』が、週末金土日動員10万1000人、興収1億7300万円を記録しランクイン。累計では動員167万人、興収27億円を突破した。
5位は、公開9週週目の『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』、7位には、公開11週目の『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』と、ロングラン上映が続く2作品がランクイン。
6位には、スタジオジブリの名作『魔女の宅急便 4Kデジタルリマスター』が初登場を果たした。
また、｢第79回カンヌ国際映画祭｣で岡本多緒とヴィルジニー・エフィラが女優賞に輝いた濱口竜介監督作『急に具合が悪くなる』は、11位スタートとなった。
6月12〜14日の全国映画動員ランキングは、以下の通り。
第1位：『Michael／マイケル』
第2位：『黒牢城』
第3位：『免許返納!?』
第4位：『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』
第5位：『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』
第6位：『魔女の宅急便 4Kデジタルリマスター』
第7位：『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』
第8位：『ブルーイ in シネマ みちしるべ』
第9位：『映画 おそ松さん 人類クズ化計画！！！！！？』
第10位：『プラダを着た悪魔２』
2位は、米澤穂信による｢第166回直木賞｣と｢第12回山田風太郎賞｣W受賞のミステリー小説を、黒沢清監督が本木雅弘主演で映画化した『黒牢城』が、初週金土日動員19万6000人、興収2億7400万円をあげ初登場。
3位も、舘ひろしが1994年の映画『免許がない！』で演じた俳優・南条弘役として、再び免許を巡る騒動に巻き込まれるコメディ『免許返納!?』が、初週金土日動員11万4000人、興収1億5200万円をあげ、初登場を果たした。
4位は、公開5週目を迎えた映画『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』が、週末金土日動員10万1000人、興収1億7300万円を記録しランクイン。累計では動員167万人、興収27億円を突破した。
5位は、公開9週週目の『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』、7位には、公開11週目の『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』と、ロングラン上映が続く2作品がランクイン。
6位には、スタジオジブリの名作『魔女の宅急便 4Kデジタルリマスター』が初登場を果たした。
また、｢第79回カンヌ国際映画祭｣で岡本多緒とヴィルジニー・エフィラが女優賞に輝いた濱口竜介監督作『急に具合が悪くなる』は、11位スタートとなった。
6月12〜14日の全国映画動員ランキングは、以下の通り。
第1位：『Michael／マイケル』
第2位：『黒牢城』
第3位：『免許返納!?』
第4位：『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』
第5位：『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』
第6位：『魔女の宅急便 4Kデジタルリマスター』
第7位：『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』
第8位：『ブルーイ in シネマ みちしるべ』
第9位：『映画 おそ松さん 人類クズ化計画！！！！！？』
第10位：『プラダを着た悪魔２』