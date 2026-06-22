野村原油など原油ＥＴＦは軟化、時間外のＷＴＩ価格は朝高後に値を消す◇

ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＮＯＭＵＲＡ原油インデックス連動型上場投信<1699.T>やＷＴＩ原油価格連動型上場投信<1671.T>といった原油ＥＴＦは軟調。米原油先物相場はＷＴＩ（ウエスト・テキサス・インターミディエート）の７月限が、日本時間２２日正午時点で１バレル＝７６ドル近辺で推移。朝方には一時、７９ドル近辺に上昇したが、足もとでは１８日の清算値（終値に相当）の７６．６０ドルに比べ、横ばい水準となっている。米国とイランの協議への期待が高まっているが、イラン軍の中央司令部は２０日、ホルムズ海峡を封鎖すると宣言したことで、市場には緊張感が高まった。ただ、スイスで開催された米イランの高官による初回の和平協議は２２日には終了し、６０日以内の最終合意に向けたロードマップ（工程表）で合意したと伝わった。原油価格の軟化もあり、原油ＥＴＦは軟調な値動きとなっている。



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出所：MINKABU PRESS