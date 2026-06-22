東武鉄道は日光・鬼怒川エリアで運行する蒸気機関車（ＳＬ）を、「ＳＬ大樹土津（はにつ）」として２７、２８日、福島県会津若松市のＪＲ会津若松駅まで特別運行する。

一部区間では、半世紀ぶりにＳＬが走る。４日、特別運行に向けた試運転が行われた。（大池紘平）

４日朝、下今市駅に、「プシュー」という蒸気が漏れる音が響いた。黒塗りのＳＬは重厚感があり、カメラを構えた鉄道ファンはもちろん、駅の利用者も物珍しげに車体をのぞき込んでいた。

午前９時半、同駅をそろりと出発し、少しずつ速度をあげていった。

特別運行に使用されるＣ１１形３２５号機は１９４６年に製造され、一度は廃車となった。その後、真岡鉄道でＳＬもおかとして運行され、２０２０年から東武で活躍している。動態保存する東武博物館の学芸員（５３）も同乗していた。学芸員は、「所蔵する車両がどんな景色の中で走るのか自分の目で確かめたい」と興味津々の様子だった。

出発して約３０分後、鬼怒川温泉が見えてきた。渓谷沿いに並ぶホテルや旅館が車窓を通り過ぎていき、旅情をかきたてる。

車内を移動してみると、より車窓を楽しめる展望車もあった。開放式の展望車は、心地よく風が抜けた。

特別運行は、大型観光企画「ふくしまデスティネーションキャンペーン」の一環。日光と会津を結ぶ観光周遊ルートを確立しようと、東武のほか野岩鉄道、会津鉄道、ＪＲ東日本の計４社が連携し、実現した。このうち、旧国鉄会津線の会津田島―西若松駅間でＳＬが走るのは５２年ぶりだ。

愛称の土津は、会津藩の藩祖・保科正之にちなんだ。幕政でも文治政治を進めるなどした名君で、福島県猪苗代町の土津神社でまつられている。東武は２０１７年からＳＬ大樹の運行を行っているが、目的の一つに、東日本大震災の復興支援があった。小林秀一広報部長（５６）は「１０年という節目を前に、東北に乗り入れることができ感慨深い」と語った。

沿線には、手を振る人の姿が見られ、停車した駅でも利用者が興味深そうに車両を見るなど、試運転でも沿線の高い関心がうかがわれた。

午後０時２０分頃、会津鉄道の会津田島駅に到着。鉄道ファンの姿が多く見られた。埼玉県久喜市から訪れた会社員の男性（３７）は運行日にも訪れたいといい、「福島の田園風景の中でＳＬが走る様子を見てみたい」と期待に胸を膨らませた。

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特別運行は２７日の午前９時３３分に下今市駅を出発し、会津若松駅に午後４時５３分に到着する。２８日は午前９時３０分に会津若松駅を出発し下今市駅に午後５時１９分に到着する。チケットはすでに完売している。