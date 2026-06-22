「ＤｅＮＡ１−２阪神」（２１日、横浜スタジアム）

サムライブルーの熱狂に負けず劣らず、アウェーとは思えぬほどに黄色く染まった左翼席も沸き返った。この日も横浜に快音を響かせたのは背番号３のバット。阪神・大山が鮮やかなＶ撃で３連勝をけん引した。“ハマスタ男”の勢いが止まらない。

ハイライトは両軍無得点の三回だ。２死一、二塁のチャンスで、尾形が投じた初球１５４キロ外角直球を迷いなく振り抜いた。打球は中前へ弾み、二走・中野が先制の生還。交流戦では打率１割台と苦しんだ主砲だったが、ソフトバンクから今季途中に加入した剛腕に対して力負けせず「積極的に打ちに行けましたし、良い結果になって良かったです」とうなずいた。

初回２死一、三塁の好機ではカウント１−２から同じ１５４キロ直球にバットが空を切り三振に倒れていた。それだけに「初回のチャンスでは凡退してしまったので、何とか得点につなげたいと思っていました」と大山。次の打席ですぐさまリベンジに成功し「それ（直球への対応）ができてなかったというのもあって、２打席目にしっかり修正できたのは良かったと思います」と納得顔だ。

今カード初戦の１９日には２打席連発を放つなど３安打４打点と大暴れだった。２戦続けての躍動で、今季の横浜スタジアムでは１２打数８安打の打率・６６７、４本塁打、１１打点とキラーっぷりが光る。プロ通算でも打率・３１０、７６打点と相性抜群だ。

打点には強いこだわりを持っている。美しいアーチは最大の魅力だが、重視するのは勝利につながる１点だ。「自分でつくる点もありますけど、内野ゴロで１点とか、そういう場面ってあると思うので、そういうところで１点取ることでチームの流れも変わる」。今季両リーグ最多６犠飛など献身的な姿勢こそ大山の真価とも言える。

この日でプロ通算勝利打点は１００になった。「これからも積み重ねていきたい」と殊勲の汗を拭った３１歳。連覇という歓喜のゴールを目指し、全力で走り続ける。