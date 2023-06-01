スペインvsサウジアラビア スタメン発表
[6.22 北中米W杯グループリーグ第2節](アトランタ)
※01:00開始
<出場メンバー>
[スペイン]
先発
GK 23 ウナイ・シモン
DF 12 ペドロ・ポロ
DF 14 エメリク・ラポルト
DF 22 パウ・クバルシ
DF 24 マルク・ククレジャ
MF 10 ダニ・オルモ
MF 16 ロドリ
MF 20 ペドリ
FW 15 アレックス・バエナ
FW 19 ラミネ・ヤマル
FW 21 ミケル・オヤルサバル
控え
GK 1 ダビド・ラヤ
GK 13 ジョアン・ガルシア
DF 2 マルク・プビル
DF 3 アレックス・グリマルド
DF 4 エリック・ガルシア
MF 5 マルコス・ジョレンテ
MF 6 ミケル・メリノ
MF 8 ファビアン・ルイス
MF 9 ガビ
MF 11 ジェレミ・ピノ
MF 18 マルティン・スビメンディ
FW 7 フェラン・トーレス
FW 17 ニコラス・ウィリアムス
FW 25 ビクトル・ムニョス
FW 26 ボルハ・イグレシアス
監督
ルイス・デ・ラ・フエンテ
[サウジアラビア]
先発
GK 21 モハメド アル オワイス
DF 3 アリ ラジャミ
DF 4 アブドゥルイラー アル アムリ
DF 5 ハッサン アルタンバクチ
DF 12 サウード・アブドゥルハミド
DF 24 モテブ アル ハルビ
MF 6 ナセル アルドサリ
MF 7 ムサブ アル ジュワイル
MF 10 サーレム アルドサリ
MF 15 アブドゥラ アルハイバリ
FW 9 フェラス アル ブレイカン
控え
GK 1 ナワフ アル アキディ
GK 22 アフメド アル カッサル
DF 2 アリ マジュラシ
DF 13 ナワフ ブ ワシュル
DF 14 ハッサン カデシュ
DF 25 ジハード サクリ
MF 8 アイマン ヤフヤ
MF 16 ジヤド アル ジョハニ
MF 18 アラー アル ヘッジ
MF 23 モハメド カンノ
MF 26 モハメド アブ アル シャマト
FW 11 サーレ アル シェフリ
FW 17 ハリド アル ガナム
FW 19 アブドゥラー アル ハムダン
FW 20 スルタン マンダシュ
監督
ヨルゴス ドニス
※01:00開始
<出場メンバー>
[スペイン]
先発
GK 23 ウナイ・シモン
DF 12 ペドロ・ポロ
DF 14 エメリク・ラポルト
DF 22 パウ・クバルシ
DF 24 マルク・ククレジャ
MF 10 ダニ・オルモ
MF 16 ロドリ
MF 20 ペドリ
FW 15 アレックス・バエナ
FW 19 ラミネ・ヤマル
FW 21 ミケル・オヤルサバル
控え
GK 1 ダビド・ラヤ
DF 2 マルク・プビル
DF 3 アレックス・グリマルド
DF 4 エリック・ガルシア
MF 5 マルコス・ジョレンテ
MF 6 ミケル・メリノ
MF 8 ファビアン・ルイス
MF 9 ガビ
MF 11 ジェレミ・ピノ
MF 18 マルティン・スビメンディ
FW 7 フェラン・トーレス
FW 17 ニコラス・ウィリアムス
FW 25 ビクトル・ムニョス
FW 26 ボルハ・イグレシアス
監督
ルイス・デ・ラ・フエンテ
[サウジアラビア]
先発
GK 21 モハメド アル オワイス
DF 3 アリ ラジャミ
DF 4 アブドゥルイラー アル アムリ
DF 5 ハッサン アルタンバクチ
DF 12 サウード・アブドゥルハミド
DF 24 モテブ アル ハルビ
MF 6 ナセル アルドサリ
MF 7 ムサブ アル ジュワイル
MF 10 サーレム アルドサリ
MF 15 アブドゥラ アルハイバリ
FW 9 フェラス アル ブレイカン
控え
GK 1 ナワフ アル アキディ
GK 22 アフメド アル カッサル
DF 2 アリ マジュラシ
DF 13 ナワフ ブ ワシュル
DF 14 ハッサン カデシュ
DF 25 ジハード サクリ
MF 8 アイマン ヤフヤ
MF 16 ジヤド アル ジョハニ
MF 18 アラー アル ヘッジ
MF 23 モハメド カンノ
MF 26 モハメド アブ アル シャマト
FW 11 サーレ アル シェフリ
FW 17 ハリド アル ガナム
FW 19 アブドゥラー アル ハムダン
FW 20 スルタン マンダシュ
監督
ヨルゴス ドニス
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります