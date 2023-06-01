『HUNTER×HUNTER』最新話掲載へ！来週1年半ぶり掲載 コミックス新刊39巻は7月3日発売
集英社は22日、漫画『HUNTER×HUNTER』（ハンター×ハンター）の最新話が、29日発売の『週刊少年ジャンプ』31号より掲載することを発表した。2024年12月9日掲載の第410話以来、約1年半ぶりの最新話掲載となる。なお、ジャンプ編集部がすでに発表している通り、週刊連載はすでに終わっているため、公式発表は「連載再開」という表現はせず「掲載」で、現在は雑誌巻末に「休載」という表記はされない。
【画像】この先50話分に登場する『H×H』キャラ！公開された原稿資料
本日22日発売の『ジャンプ』30号の次号予告ページで発表されており、「悪意渦巻く王位継承戦！最新話掲載＆最新刊発売記念センターカラー！」と告知し、物語については「王位継承戦激化！クラピカたちの動向は…！？」と伝えている。なお、2年ぶりの新刊となるコミックス最新39巻は7月3日に発売される。
少年ジャンプ編集部の公式Xでも「【HUNTER×HUNTER 最新話掲載】6月29日(月)発売の週刊少年ジャンプ31号に、HUNTER×HUNTERの最新話が掲載されます。最新コミックス39巻は7月3日（金）発売です」と発表された。
現在の掲載状況については、原作者・冨樫義博氏の腰痛が原因で、2022年に自身の展覧会を開催する際、「『いや話の続き描けよ。』って思われてんだろうなと。確かに2年ほど椅子に座れない状態で描けませんでしたが、従来のやり方をあきらめることで現在は何とか執筆を再開しております。皆さま、くれぐれも腰は大切に。これを書いている2週間前までお尻をふく姿勢がとれず、ウンコするたびシャワー浴びてました。あらゆる動作が常人の3〜5倍時間がかかります。腰大事」とコメント。腰痛が原因で執筆に影響が出ていたことを説明していた。
その後、2022年にジャンプ編集部から「『HUNTER×HUNTER』No.401以降の掲載につきまして、冨樫先生の体調などを鑑み、先生と編集部とで相談をした結果、今後は週刊連載ではない掲載形態で皆様にお届けすることになりました」と2022年12月より週刊連載の終了が発表された。
1998年に連載がスタートした『HUNTER×HUNTER』は、主人公の少年ゴンが、親友キルアら仲間たちと旅に出る冒険ファンタジー。現在、未開の大陸への渡航を目指す船の中で、クラピカや幻影旅団のメンバーなど各キャラクターたちの思惑がぶつかり合う「暗黒大陸編」（王位継承編）が描かれている。コミックスのシリーズ累計発行部数（デジタル版含む）は8400万部を突破している。
2022年12月26日発売号に掲載された第400話を最後に週刊連載が終了。その後、2024年10月7日発売号より最新話（401話〜）が毎週掲載されていたが、12月16日発売の『週刊少年ジャンプ』新年3号より再び掲載されない状態となっていた。
本日22日発売の『ジャンプ』30号の次号予告ページで発表されており、「悪意渦巻く王位継承戦！最新話掲載＆最新刊発売記念センターカラー！」と告知し、物語については「王位継承戦激化！クラピカたちの動向は…！？」と伝えている。なお、2年ぶりの新刊となるコミックス最新39巻は7月3日に発売される。
少年ジャンプ編集部の公式Xでも「【HUNTER×HUNTER 最新話掲載】6月29日(月)発売の週刊少年ジャンプ31号に、HUNTER×HUNTERの最新話が掲載されます。最新コミックス39巻は7月3日（金）発売です」と発表された。
現在の掲載状況については、原作者・冨樫義博氏の腰痛が原因で、2022年に自身の展覧会を開催する際、「『いや話の続き描けよ。』って思われてんだろうなと。確かに2年ほど椅子に座れない状態で描けませんでしたが、従来のやり方をあきらめることで現在は何とか執筆を再開しております。皆さま、くれぐれも腰は大切に。これを書いている2週間前までお尻をふく姿勢がとれず、ウンコするたびシャワー浴びてました。あらゆる動作が常人の3〜5倍時間がかかります。腰大事」とコメント。腰痛が原因で執筆に影響が出ていたことを説明していた。
その後、2022年にジャンプ編集部から「『HUNTER×HUNTER』No.401以降の掲載につきまして、冨樫先生の体調などを鑑み、先生と編集部とで相談をした結果、今後は週刊連載ではない掲載形態で皆様にお届けすることになりました」と2022年12月より週刊連載の終了が発表された。
1998年に連載がスタートした『HUNTER×HUNTER』は、主人公の少年ゴンが、親友キルアら仲間たちと旅に出る冒険ファンタジー。現在、未開の大陸への渡航を目指す船の中で、クラピカや幻影旅団のメンバーなど各キャラクターたちの思惑がぶつかり合う「暗黒大陸編」（王位継承編）が描かれている。コミックスのシリーズ累計発行部数（デジタル版含む）は8400万部を突破している。
2022年12月26日発売号に掲載された第400話を最後に週刊連載が終了。その後、2024年10月7日発売号より最新話（401話〜）が毎週掲載されていたが、12月16日発売の『週刊少年ジャンプ』新年3号より再び掲載されない状態となっていた。
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