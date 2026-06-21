＜虚勢にうんざり＞SNSには過激な言葉を使うのにリアルでは言わない人に疑問。行動しようよ！
SNSや掲示板では本音を書けても、現実では言えない、そんな経験がある人もいるのではないでしょうか。人に思いを伝え、動いてもらうには、きちんと言葉にしないとわからないもの。ただ頭ではわかっていても、実際に言葉にすることが難しいかもしれません。
『SNSや掲示板に書くのは、言ってないのと同じこと。声に出さなきゃ、誰も察してくれない。自分から声をかけて、具体的に言わないと、何にも動かないよね』
SNSや掲示板への投稿は、気持ちを落ち着けるためのひとり言
投稿者さんはSNSや掲示板に書くだけの行動を否定していましたが、ただつぶやくだけに留める人もいるようです。
『ネットはあくまでひとり言』
『書いたら忘れるし、リアルでは言わない』
『ネットに書いて自己完結して、現実を機嫌よくすごせたらそれでいい』
SNSや掲示板は、誰かに伝えるためというよりも、自分のなかで消化するための手段として捉えているのでしょう。ママ友の態度に納得ができない。でも口にしたらトラブルになる……そんなときに掲示板に書き込み、気持ちを落ち着けられるのかもしれません。そして現実には、人とのつき合いを考えて言葉にすることを控える人も。「ネットに書いたこと」と「人に伝えること」は別であるという意識が前提なのかもしれません。
ストレートに伝えたらトラブルになるのは当然
SNSや掲示板で書くような本音を相手に伝えれば、すべてうまくいくというわけでもないのでしょう。
『素直に声に出したら否定された』
『声に出したらイジメ認定された』
筆者の周りで「ゴミを夜に捨てないで」とはっきりと相手に伝えたら、近所中を巻き込むトラブルに発展したことがありました。きっとその人は自分が正義だと思って、言い方を間違えてしまったのでしょう。正しいことであろうと、本音を伝えることは良くも悪くも相手の気持ちを動かし、ときには衝突や誤解が生まれることもあります。摩擦を生む現実を踏まえ、「あえて言わない」という選択をする人もいます。
「伝える」「伝えない」ことを厳選する
それでも、黙っていては相手に伝わらないこともあるでしょう。大切なのは、「何を」「どこまで」「誰に」伝えるのかを自分なりに考えて言葉に出すことではないでしょうか。
『もちろん、実際は言えないことの方が多いです。でも、10のうちひとつだけでも言葉にできたら、私には大きな前進です』
『私は思いを言葉にできずに生きてきたけれど、私だって声をあげていいんだ……と知って、少しずつ思いを言葉にしています』
完璧に伝えようとするのではなく、小さな一歩を重ねることに意味があるといいます。「あの人と私は違うのね」とふわっとさせて、ムリに関係を変えようとしないという選択も、大人の判断のひとつなのでしょう。「いきなり距離をつめない」「言い方に気をつける」ことが大切なのかもしれません。
「察してほしい」は卒業。言葉にする挑戦を
『黙っていたって誰も察してくれないし、思いを汲んでくれない。アラフィフになってやっと腑に落ちたわ』
『私は「思いを伝える＝主張」というのは、同時に相手の主張を受け止めることだと思っています。思いを伝えることは、思いの交換』
言葉にする努力の必要性は感じる人は少なくありません。伝えることは一方的な主張ではなく、相手との関係を築くための行為といえるでしょう。ただし、「相手が反対意見を受け入れるほどの大人とは限らない」という現実的な声もあり、伝える相手や状況を見極めることの必要性も示されていました。
ネットに書くことも、気持ちを整理するための立派な方法です。現実の人間関係では、伝える相手や距離感を見極めながら、関係性を少しずつ形づくっていきたいですね。