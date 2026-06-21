元TOKIO松岡昌宏、妹の夫と初対面語る「この人は俺の義理の弟になるのか」「幸せになってなと言って」
【モデルプレス＝2026/06/21】元TOKIOの松岡昌宏が、21日放送のNACK5『松岡昌宏の彩り埼先端』（日曜あさ7時〜）に出演。妹の夫と初めて会ったことを明かした。
【写真】元TOKIO松岡、自宅まで送った元モー娘。メンバー
松岡は9日に新幹線で名古屋に行き、1年半〜2年ぶりくらいに妹と会ったという。また、妹の夫とも合流したそうで「初めてお会いした旦那様と手羽先をヘコヘコ食べましたよ。何か『おお、この人は俺の義理の弟になるのか』なんて思いながら」と回想。「2時間半ぐらい色んな話をして『じゃあ、これから幸せになってな』と言って。お酒も良い感じに入って」と妹の夫と初対面した時の様子を振り返った。
だが、妹夫婦との食事会は夜の8時半に終わっていたため「どうしよう俺…」となってしまった松岡。「いつも俺、新幹線口の方に泊まるんだけど、今回は逆の方に泊まっていたのね。で、またヘコヘコ歩いて新幹線口の方まで行ってですね。新幹線口の方にある、いつも行く立ち飲み屋があるんですね。そこへ行って。何人か知っているお客さんもいて」と妹夫婦と解散後は名古屋にある慣れ親しんだ飲み屋で飲んだことを明かした。
さらに、松岡は宿泊していたホテル近くの居酒屋を訪れたそうで「そこでビール1杯だけ飲もうと思って。でっかいフレンチブルドッグかな？お客さんでいて。フレンチブルドッグにベロベロベロベロ舐められながらビールを飲んで、ホテルに戻り、シャワーを浴びて寝たんです」と、名古屋で過ごした夜を懐かしんでいた。（modelpress編集部）
情報：NACK5
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【写真】元TOKIO松岡、自宅まで送った元モー娘。メンバー
◆松岡昌宏、妹の夫と初対面
松岡は9日に新幹線で名古屋に行き、1年半〜2年ぶりくらいに妹と会ったという。また、妹の夫とも合流したそうで「初めてお会いした旦那様と手羽先をヘコヘコ食べましたよ。何か『おお、この人は俺の義理の弟になるのか』なんて思いながら」と回想。「2時間半ぐらい色んな話をして『じゃあ、これから幸せになってな』と言って。お酒も良い感じに入って」と妹の夫と初対面した時の様子を振り返った。
◆松岡昌宏、名古屋で過ごした夜を明かす
だが、妹夫婦との食事会は夜の8時半に終わっていたため「どうしよう俺…」となってしまった松岡。「いつも俺、新幹線口の方に泊まるんだけど、今回は逆の方に泊まっていたのね。で、またヘコヘコ歩いて新幹線口の方まで行ってですね。新幹線口の方にある、いつも行く立ち飲み屋があるんですね。そこへ行って。何人か知っているお客さんもいて」と妹夫婦と解散後は名古屋にある慣れ親しんだ飲み屋で飲んだことを明かした。
さらに、松岡は宿泊していたホテル近くの居酒屋を訪れたそうで「そこでビール1杯だけ飲もうと思って。でっかいフレンチブルドッグかな？お客さんでいて。フレンチブルドッグにベロベロベロベロ舐められながらビールを飲んで、ホテルに戻り、シャワーを浴びて寝たんです」と、名古屋で過ごした夜を懐かしんでいた。（modelpress編集部）
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