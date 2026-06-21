エクアドル、猛攻実らずスコアレスドロー…初出場キュラソーは歴史的な勝ち点1を獲得
[6.21 北中米W杯GL第2節 エクアドル 0-0 キュラソー カンザスシティ]
2026 FIFAワールドカップ(W杯)北中米大会のグループE第2節が21日に開催され、エクアドル代表と初出場のキュラソー代表は0-0で引き分けた。第3節は26日に行われ、エクアドルはドイツ代表、キュラソーはコートジボワール代表と対戦する。
15日の第1節では両チームとも黒星。エクアドルはコートジボワールに0-1で、キュラソーはドイツに1-7で敗れた。
互いに初白星を狙う中、開始からエクアドルがチャンスを量産する。しかし、キュラソーの集中した守備を前にゴールを奪えない。
後半26分にはMFニルソン・アングロ(サンダーランド)を投入して攻撃のギアを上げるが、最後まで得点につなげることはできなかった。
エクアドルにとっては痛いスコアレスドロー。キュラソーはW杯で初の勝ち点獲得となった。
2026 FIFAワールドカップ(W杯)北中米大会のグループE第2節が21日に開催され、エクアドル代表と初出場のキュラソー代表は0-0で引き分けた。第3節は26日に行われ、エクアドルはドイツ代表、キュラソーはコートジボワール代表と対戦する。
15日の第1節では両チームとも黒星。エクアドルはコートジボワールに0-1で、キュラソーはドイツに1-7で敗れた。
互いに初白星を狙う中、開始からエクアドルがチャンスを量産する。しかし、キュラソーの集中した守備を前にゴールを奪えない。
後半26分にはMFニルソン・アングロ(サンダーランド)を投入して攻撃のギアを上げるが、最後まで得点につなげることはできなかった。
エクアドルにとっては痛いスコアレスドロー。キュラソーはW杯で初の勝ち点獲得となった。