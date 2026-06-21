ワールドカップ北中米大会

サッカーのワールドカップ（W杯）北中米大会は20日（日本時間21日）、F組第2節オランダ―スウェーデン戦が行われ、オランダが5-1で勝利した。試合終了間際には、日本戦に続き2試合連続ゴールを決めた24歳新星が頭から流血。ファンからは状態を心配する声があがっていた。

欧州勢同士の一戦。前半5分、オランダのカウンターから、グラウンダーのクロスに合わせてブライアン・ブロビーが先制ゴール。同17分にも再びブロビーが得点した。後半にコーディ・ガクポが2得点を追加すると、後半44分にはクリセンシオ・サマーフィルがダメ押しの5点目をあげた。

ゴール前中央をドリブルで運び、最後は右足でフィニッシュしたサマーフィルだったが直後、敵陣深くでボールをキープしようとして転倒した際に、相手MFの膝が額を直撃。ピッチ外で治療を受けている間に試合が終了した。

日本戦でも右サイドからのカットインから左足を振りぬきゴール。2試合連続得点となったサマーフィルの容態を気にする日本ファンの声はX上でも多くみられた。

「うわ。サマーフィルの頭に思いっきり膝入ってるやん」

「サマーフィル、怪我した頭お大事にね」

「サマーフィル頭縫ってるって言ってた？？？」

「清浄綿での止血って感じやったな 脳への影響がないことを祈る」

「最後怪我が心配だけど、2試合連続ゴール」

「サマーフィル最後まで戻らなかった？」

「サマーフィル大丈夫かな？膝がコメカミ辺りに入ったよね」

「せっかく連続試合ゴールを決めたのにちょっと心配…(グラウンド横で縫ってた)」

オランダは次節、チュニジアと対戦する。



（THE ANSWER編集部）