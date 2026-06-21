開催：2026.6.21

会場：ダイキン・パーク

結果：[アストロズ] 1 - 8 [ガーディアンズ]

MLBの試合が21日に行われ、ダイキン・パークでアストロズとガーディアンズが対戦した。

アストロズの先発投手はスペンサー・アリゲッティ、対するガーディアンズの先発投手はジョセフ・カンティーヨで試合は開始した。

1回表、1番 トラビス・バザナ 初球を打って右中間スタンドへのホームランでガーディアンズ得点 HOU 0-1 CLE

2回裏、6番 ヤイネル・ディアス 初球を打ってライトへのタイムリーヒットでアストロズ得点 HOU 1-1 CLE

3回表、2番 カイル・マンザード 初球を打ってツーランホームランでガーディアンズ得点 HOU 1-3 CLE

5回表、1番 トラビス・バザナ 5球目を打って右中間スタンドへのスリーランホームランでガーディアンズ得点 HOU 1-6 CLE

7回表、1番 トラビス・バザナ 初球を打ってライトへのタイムリーヒットでガーディアンズ得点 HOU 1-7 CLE、2番 カイル・マンザード 2球目を打ってライトへのタイムリーヒットでガーディアンズ得点 HOU 1-8 CLE

試合は1対8でガーディアンズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はガーディアンズのジョセフ・カンティーヨで、ここまで6勝3敗0S。負け投手はアストロズのスペンサー・アリゲッティで、ここまで7勝3敗0S。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-06-21 10:46:14 更新