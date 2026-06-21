EXILE THE SECONDが20日、静岡・エコパアリーナでアリーナツアー「PERFECT YEAR BEST 〜Born To Be Wild〜」初日公演を開催した。

3都市5公演を行う4度目のアリーナツアー。この日は初披露曲の「SAME OLD」「Alive」や、「Going Crazy」「YEAH!!YEAH!!YEAH!!」など全28曲をパフォーマンス。グループの14年間を振り返るタイトル通りのパフォーマンスで、8000人のファンを沸かせた。SHOKICHI（40）は「序盤からSHOKICHI飛ばしすぎています」「皆さんも楽しんでますか？ feelしてますか？ enjoyしてますか？」と“SHOKICHI3段活用”を交えて興奮気味に話していた。

続けて「EXILE THE SECONDが始まって約14年が経ちました。僕らが今日まで歩みを止めなかったから、みんなが僕らを応援することをやめないでいてくれたから、今日こうやってまた会うことができたと思っています。あの時SECONDは諦めなかったから、EXILEを諦めなかったから、音楽を諦めなかったから。こうやって、歌う理由を踊る理由を、音楽をつくる理由を作ってくれてありがとうございます」と感謝。「14年分のありがとうを、僕たちの全力のありがとうを、EXILE THE SECONDの愛を受け止めてください」と、9月のツアーファイナルまで各地で愛を伝えていく。