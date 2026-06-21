驚きの声… ギャル曽根、1日で炊く米の量を明かす 自身大食い＆食べ盛りの3人子育て
タレントのギャル曽根（40）が20日、イオンレイクタウンmori（埼玉県越谷市）で開催された家庭用冷凍食品『おうちdeジョイフルセット』（ジョイフル商事）の試食・販売会、スペシャルトークショーに登場した。
【写真】イオンレイクタウンにギャル曽根が登場…大観衆集まる
『おうちdeジョイフルセット』は、ファミリーレストラン「ジョイフル」の多彩なメニューを自宅で気軽に楽しめる。これに絡め、イベントではギャル曽根が毎日の献立づくりの悩みに向き合い、家族との食卓や時短術、晩ごはんづくりについて語った。
事前に公開したYouTubeコラボ動画を振り返りながら、『おうちdeジョイフルセット』活用したアレンジレシピを紹介。ハンバーグを活用してロコモコ丼を作ったというギャル曽根は「フライパンで仕上げるので、ジューシーでとてもおいしかった。忙しい日でもお店のような味が楽しめるので、家族のご飯づくりの強い味方になると思います」とアピール。
さらに、「主婦は毎日ご飯を考えないといけないので本当に大変。でも、毎日まったく違うメニューを作らなきゃと思わなくていいんです。同じ食材でも見せ方や食べ方を少し変えるだけで立派な別メニューになります」と呼びかけた。
ギャル曽根は自身が大食いで、食べ盛りの中学2年生、小学校5年生、2歳半の3人の子どもを育てる。家庭では1日にお米を24合炊くと打ち明けると、会場からは驚きの声があがった。時短テクニックとして、食材は大量買いしてカット・冷凍保存し、肉などは味付けをした状態で冷凍し、食べる際に焼いているという。
観覧者からの質問コーナーでは、子どもたちからの質問に答えた。「得意料理は？」と聞かれると、ギャル曽根は「豚丼です！一番時短でできる料理です。あとは、子どもたちがピーマン好きなので、大量にいれた青椒肉絲もよく作ります」とと明かし、「ジョイフルのメニューで一番好きなものは？」には「ハンバーグが一番好き。でも唐揚げも、焼肉丼も捨てがたい…」とジョイフルのメニューを改めて絶賛していた。
【写真】イオンレイクタウンにギャル曽根が登場…大観衆集まる
『おうちdeジョイフルセット』は、ファミリーレストラン「ジョイフル」の多彩なメニューを自宅で気軽に楽しめる。これに絡め、イベントではギャル曽根が毎日の献立づくりの悩みに向き合い、家族との食卓や時短術、晩ごはんづくりについて語った。
さらに、「主婦は毎日ご飯を考えないといけないので本当に大変。でも、毎日まったく違うメニューを作らなきゃと思わなくていいんです。同じ食材でも見せ方や食べ方を少し変えるだけで立派な別メニューになります」と呼びかけた。
ギャル曽根は自身が大食いで、食べ盛りの中学2年生、小学校5年生、2歳半の3人の子どもを育てる。家庭では1日にお米を24合炊くと打ち明けると、会場からは驚きの声があがった。時短テクニックとして、食材は大量買いしてカット・冷凍保存し、肉などは味付けをした状態で冷凍し、食べる際に焼いているという。
観覧者からの質問コーナーでは、子どもたちからの質問に答えた。「得意料理は？」と聞かれると、ギャル曽根は「豚丼です！一番時短でできる料理です。あとは、子どもたちがピーマン好きなので、大量にいれた青椒肉絲もよく作ります」とと明かし、「ジョイフルのメニューで一番好きなものは？」には「ハンバーグが一番好き。でも唐揚げも、焼肉丼も捨てがたい…」とジョイフルのメニューを改めて絶賛していた。