100均にいいの出たよ！「300円ってウソ…？！」「家具屋さんで買ったらもっと高そう…」

部屋に鏡を置きたいけれど、場所を取りたくないときは壁掛けタイプが便利ですよね。ただ、手頃な価格帯だと見た目が安っぽかったり、サイズが小さかったりしてなかなか理想のものが見つからないことも。ダイソーなら、お部屋になじみやすいデザインで、顔全体をしっかり映せるサイズ感のミラーが300円で手に入りますよ。

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商品情報

商品名：フレームミラー（シンプル、壁掛けタイプ）

価格：￥330（税込）

サイズ（約）：24cm×30cm

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480747156

300円とは思えない！部屋になじむ壁掛けタイプ！ダイソーの『フレームミラー（シンプル、壁掛けタイプ）』

ダイソーの『フレームミラー（シンプル、壁掛けタイプ）』は、部屋になじみやすいシンプルなフレームデザインが特徴。300円とは思えないデザイン性の高さが魅力です。

フレームの素材はMDFと紙が使われています。100円ショップの壁掛けミラーはプラスチック製フレームの商品が多く、どうしてもチープな印象を受けることがありました。

そもそもダイソーは壁掛けミラーの種類があまり多くありません。そんな中、美容グッズ売り場でこのミラーを見つけて、一目で気に入りました。

おそらく新作と思われるデザイン性の高いタイプで、インテリアになじみやすい仕上がりがポイント。家具屋さんで買ったらもっと高そうなのに、これが300円とは驚きです。

ガラス製なので映りがきれいで、歪みも特に気になりません。毎日何度も見るものだからこそ、見やすさは大事なポイントです。

縦横どちらでも設置可能！使う前に知っておきたい注意点

裏面には金具が3か所付いていて、縦向き・横向きのどちらでも使える仕様です。

取り付け用のひもも付属していますが、自分で結んで長さを調整する必要があります。ひもはポリプロピレン製で少し伸縮するため、結ぶときはその分も考慮しておくと設置しやすくなります。

サイズは24cm×30cmで、顔全体を余裕を持って映せます。メイクやヘアセットをするときはもちろん、お出かけ前の身だしなみチェックにも使いやすい大きさです。

撮影時はフックの位置の都合でひもが見えていましたが、長さや位置を調整すれば目立たない状態で見た目もスッキリ使えます。

鏡自体の重量がそれなりにあるので、設置する際はしっかりとしたフックを用意するのをおすすめします！

今回は、ダイソーの『フレームミラー（シンプル、壁掛けタイプ）』をご紹介しました。壁掛けタイプなので机や棚のスペースを使わずに設置できるのも嬉しいところ。

インテリアになじむ見た目と実用性を両立したミラーで、細かく見ると価格相応に感じる部分もありますが、それを含めても300円とは思えないアイテムです。ぜひダイソーでチェックしてみてください！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年6月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。