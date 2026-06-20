6月21日第2戦のチュニジアを控えるサッカー日本代表。前回オランダとの一戦で、2度のビハインドをはね返して手に入れた勝ち点1は、早朝の日本列島を大いに沸かせた。グループ最大の難敵とされるオランダに常に先行されながら追いついた初戦は、日本にとってたしかな手応えを残すものだったが、対戦国であるオランダは、あの90分をどう見たのか？オランダサッカーに詳しい、サッカー指導者でアナリストの白井裕之氏に聞いた。（文・大塚一樹）

「オランダが対処を間違えた」

中村敬斗の見事なゴール、セットプレーからふたたびの同点弾、強豪相手に怯まなかった日本代表。

それでは、対戦国であるオランダ国内では2-2のドローはどのように評価されているのだろうか。

「合理主義」と「実力主義」の国（katatonia82 / Shutterstock.com）

話を聞いたのは、日本人でありながら、名門アヤックスの育成アカデミーや世代別のオランダ代表でアナリストを務めた経験を持つ白井裕之氏。フレンキー・デ・ヨングら現オランダ代表の主軸が育つ現場にいた「日本でもっともオランダサッカーを知る男」に、オランダから見た日本戦を聞いた。

──まず、日本代表との初戦、引き分けたことについて、オランダではどんなふうに受け止められていますか？

「オランダ国内ではロナルド・クーマン監督がかなり批判されていて大変なことになっています。『日本はすごくいいチームだった』『素晴らしい選手がたくさんいた』という論調は多いのですが、それと同じくらいか、それ以上に、『オランダが対処を間違えた』という声が大きいんです」（白井裕之氏、以下同）

オランダで白熱した日本戦後の討論番組

──日本が追いついたというより、オランダが自滅した、と。

「オランダ国内の報道を見ても個々のクオリティも高く、戦術理解度のある日本代表の選手が、集中力を切らさず90分プレーし続けたのだから、オランダと言えども厳しかったとは言われています。ただ、やり玉にあがっているのは選手交代を含めた采配ですね。W杯期間中、オランダでは、ダイジェスト番組やハイライトの放送だけではなく、ゲストを招いたサッカー討論番組を毎日かなりの時間放送しています。その討論番組でも、後半のクーマン監督の選手起用と交代の部分を間違えなければ我々が2-1のまま普通に勝てていたよね、という意見が多く出ていました」

──「采配」とは、後半のオランダがリードしていた場面のことですね。

「2-1とリードして迎えた70分に、クーマン監督はティジャニ・ラインデルス、ドニエル・マレン、それに勝ち越し点を決めたばかりのクリセンシオ・サマーフィルまで、一度にベンチに下げてしまった。さらに84分には日本を困らせていたコディ・ガクポも交代させています。つまり、前線で相手の背後を狙えた選手が、次々とピッチから消えてしまったんです」

背後へのプレッシャーが完全に消えてしまった

──リードしている側が守りを固めるのは、よくあることにも思えますが。

「日本が1-1に追いついた場面を見てもわかるように、日本代表は点を取らなければいけない状況になれば、エンジンをかけてプレッシャーをかけ、前への推進力を高めてきます。その状況で、日本の背後に生まれるスペースに走り込める選手を、全員ピッチから下げてしまった。交代で出場し、谷口選手との競り合いでイエローカードをもらっただけで、いいところのなかったメンフィス・デパイに批判が集まっていますが、私は、交代で出た選手たちのパフォーマンス以前に、交代の人選そのものに問題があったと思っています」

──あの場面、あの時間帯はデパイではなかったと。

「デパイは、ボールキープに優れていて、試合を落ち着かせるには良い選手なんです。でも、押し込まれた展開で数10メートルを走って点を取るようなタイプではない。状況と、選んだ選手が合っていなかったわけです。下げたサマーフィルは、イエローカードをもらっていたとはいえ、攻勢に出た日本のDFラインの背後に走れる選手でした。彼を代えるなら、ユスティン・クライファートのような縦に速い選手を入れるべきだった。それなら、相手にボールを持たせても、1発の脅威で押し返せる。ところが、ガクポもマレンもいなくなって、日本の背後へのプレッシャーが完全に消えてしまった。そのうえDFの枚数を増やして逃げ切ろうとしたことも、オランダでは批判の的になっています」

理屈っぽく合理主義の国・オランダ

逃げ切るために守りを固める。サッカーではありふれた選択に見える。なぜ、それがオランダでそれほど批判されるのか。白井氏の答えは、戦術論であると同時に、オランダ人の「サッカー観」や「気質」に触れるものだった。

「そもそもオランダ人にとって『守る』とは、ゴール前を固めることじゃないんです。自分たちのゴール近くで守ると、それはミスが起きたとき、それが直接失点につながる致命傷になる。だから、そんなリスクは冒したくない。オランダ人は、一番安全なのは『自分たちがボールを持っているとき』だと考えるんです。守って試合をクローズするのではなく、ボールを支配して、相手に攻撃させずに守る。これは、オランダサッカーの礎を築いたヨハン・クライフ以来、連綿と受け継がれてきた考え方です。この哲学を捨てたことが一番ダメだと批判されているんです」

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デイリー新潮編集部