◆部下の悩みに同調しすぎる上司の末路

部下が動いてくれない、距離感がつかめない……そんな悩みを解決するのが、ソフトバンクで「汐留の母」と呼ばれた澤田清恵 著『伝え方ひとつで部下が動き出す 上司の「コミュ力」大全』（ダイヤモンド社）。生身のリーダーに求められる最強の武器は、生成AIには代替できない「コミュ力（共感力）」。同書をベースに、表面的なテクニックではなく、心・技・体を整え、信頼で組織を動かすための実践的ノウハウを紹介しよう。

マネジメントにおける「共感」の落とし穴

現代のマネジメントにおいて、部下への「共感」は不可欠なスキルと言われています。しかし、「部下の悩みを聞いているうちに、自分まで疲弊してしまった」「感情に寄り添ったはずなのに、根本的な問題解決につながらない」といった悩みを抱える管理職の方も多いのではないでしょうか。

実は、効果的なマネジメントを行うためには、相手の感情にただ同調するだけでは不十分です。ここでは、部下の本音を引き出し、的確なサポートにつなげるための共感のコツをお伝えします。

感情の波に引き込まれるリスク

もちろん、相手の喜怒哀楽に寄り添い、共感を示すことはコミュニケーションの大切な第一歩です。しかし、相手の感情の波に深く引き込まれすぎると、かえって問題の本質を見失うことがあります。

相手の感情を自分のことのように感じることを「情動的共感」と呼びます。この情動的共感ばかりが強くなりすぎると、相手の状況を客観的に理解し、解決策を共に探るための冷静な「認知的共感」への移行が難しくなってしまいます。

管理職としては、一緒に感情的になるのではなく、一歩引いて状況を俯瞰する視点を持つことが求められます。

「無意識の変化」が本音を教えてくれる

そこで大切にしていただきたいのが、相手の「感情」に惑わされず、「無意識レベルの変化」に注意を向ける姿勢です。

人は、その人にとって本当に大切なテーマや核心に差しかかると、本人が気づいていなくても、言葉より先に体が反応を見せることがあります。たとえば、面談中に部下の声が急に大きくなったり、同じ言葉を何度も繰り返したりすることはありませんか。

あるいは、ふと目を見開いたり、身振り手振りが急に激しくなったりする瞬間があるかもしれません。これらはすべて、言葉の裏にある「無意識のサイン」です。

観察力を高め、本質的なマネジメントへ

上司がこうした小さな変化を見逃さず、「今の話題に強い思いがあるのかな」「ここに課題のヒントが隠れていそうだ」と気づくことができれば、対話の質は劇的に変わります。表面的な言葉や感情の起伏にとらわれることなく、部下の本当の悩みやモチベーションの源泉へ的確にアプローチできるようになるからです。

部下の感情に飲み込まれず、冷静に「無意識の変化」を観察すること。これこそが、より良い組織づくりへとつながる真の共感力です。日々のミーティングや雑談で、ぜひ相手のちょっとした変化に注目してみてください。

※本稿は、『伝え方ひとつで部下が動き出す 上司の「コミュ力」大全』（ダイヤモンド社）をもとに作成しました。