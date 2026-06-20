[6.20 北中米W杯グループリーグ第2節](シアトル)

※04:00開始

<出場メンバー>

[アメリカ]

先発

GK 24 マット フリーズ

DF 3 クリス・リチャーズ

DF 5 アントニー・ロビンソン

DF 13 ティム・リーム

DF 16 アレックス・フリーマン

MF 2 セルジーニョ・デスト

MF 4 タイラー・アダムス

MF 8 ウェストン・マッケニー

MF 9 リカルド・ペピ

MF 17 マリク・ティルマン

FW 20 フォラリン・バログン

控え

GK 1 マット・ターナー

GK 25 クリス ブレイディ

DF 6 オーストン・トラスティー

DF 12 マイルズ ロビンソン

DF 22 マーク・マッケンジー

DF 23 ジョー・スカリー

MF 7 ジョバンニ・レイナ

MF 11 ブレンデン・アーロンソン

MF 14 セバスチャン バーハルター

MF 15 クリスティアン ロルダン

MF 18 マックス アーフステン

FW 19 ハジ ライト

FW 21 ティモシー・ウェア

FW 26 アレハンドロ センデハス

監督

マウリシオ・ポチェッティーノ

[オーストラリア]

先発

GK 18 パトリック ビーチ

DF 3 アレッサンドロ・チルカーティ

DF 4 ジェイコブ イタリアーノ

DF 5 ジョーダン・ボス

DF 19 ハリー・サウター

DF 21 キャメロン・バージェス

MF 7 マシュー・レッキー

MF 13 エイデン オニール

MF 23 ニシャン ヴェルピレイ

MF 24 ポール オコン

FW 9 モハメド トゥーレ

控え

GK 1 マシュー・ライアン

GK 12 ポール イゾー

DF 2 ミロシュ デゲネク

DF 6 ジェイソン・ゲリア

DF 15 カイ トレウィン

DF 16 アジズ ベヒッチ

DF 25 ルーカス ヘリントン

MF 8 コナー・メトカーフ

MF 10 アイディン・フルスティッチ

MF 11 アワー・メイビル

MF 14 キャメロン デヴリン

MF 20 クリスティアン・ボルパト

MF 22 ジャクソン・アーバイン

FW 17 ネストリー イランクンダ

FW 26 テテ・イェンギ

監督

ポポヴィッチアントニー

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります