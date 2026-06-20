アメリカvsオーストラリア スタメン発表
[6.20 北中米W杯グループリーグ第2節](シアトル)
※04:00開始
<出場メンバー>
[アメリカ]
先発
GK 24 マット フリーズ
DF 3 クリス・リチャーズ
DF 5 アントニー・ロビンソン
DF 13 ティム・リーム
DF 16 アレックス・フリーマン
MF 2 セルジーニョ・デスト
MF 4 タイラー・アダムス
MF 8 ウェストン・マッケニー
MF 9 リカルド・ペピ
MF 17 マリク・ティルマン
FW 20 フォラリン・バログン
控え
GK 1 マット・ターナー
GK 25 クリス ブレイディ
DF 6 オーストン・トラスティー
DF 12 マイルズ ロビンソン
DF 22 マーク・マッケンジー
DF 23 ジョー・スカリー
MF 7 ジョバンニ・レイナ
MF 11 ブレンデン・アーロンソン
MF 14 セバスチャン バーハルター
MF 15 クリスティアン ロルダン
MF 18 マックス アーフステン
FW 19 ハジ ライト
FW 21 ティモシー・ウェア
FW 26 アレハンドロ センデハス
監督
マウリシオ・ポチェッティーノ
[オーストラリア]
先発
GK 18 パトリック ビーチ
DF 3 アレッサンドロ・チルカーティ
DF 4 ジェイコブ イタリアーノ
DF 5 ジョーダン・ボス
DF 19 ハリー・サウター
DF 21 キャメロン・バージェス
MF 7 マシュー・レッキー
MF 13 エイデン オニール
MF 23 ニシャン ヴェルピレイ
MF 24 ポール オコン
FW 9 モハメド トゥーレ
控え
GK 1 マシュー・ライアン
GK 12 ポール イゾー
DF 2 ミロシュ デゲネク
DF 6 ジェイソン・ゲリア
DF 15 カイ トレウィン
DF 16 アジズ ベヒッチ
DF 25 ルーカス ヘリントン
MF 8 コナー・メトカーフ
MF 10 アイディン・フルスティッチ
MF 11 アワー・メイビル
MF 14 キャメロン デヴリン
MF 20 クリスティアン・ボルパト
MF 22 ジャクソン・アーバイン
FW 17 ネストリー イランクンダ
FW 26 テテ・イェンギ
監督
ポポヴィッチアントニー
※04:00開始
<出場メンバー>
[アメリカ]
先発
GK 24 マット フリーズ
DF 3 クリス・リチャーズ
DF 5 アントニー・ロビンソン
DF 13 ティム・リーム
DF 16 アレックス・フリーマン
MF 2 セルジーニョ・デスト
MF 4 タイラー・アダムス
MF 8 ウェストン・マッケニー
MF 9 リカルド・ペピ
MF 17 マリク・ティルマン
FW 20 フォラリン・バログン
GK 1 マット・ターナー
GK 25 クリス ブレイディ
DF 6 オーストン・トラスティー
DF 12 マイルズ ロビンソン
DF 22 マーク・マッケンジー
DF 23 ジョー・スカリー
MF 7 ジョバンニ・レイナ
MF 11 ブレンデン・アーロンソン
MF 14 セバスチャン バーハルター
MF 15 クリスティアン ロルダン
MF 18 マックス アーフステン
FW 19 ハジ ライト
FW 21 ティモシー・ウェア
FW 26 アレハンドロ センデハス
監督
マウリシオ・ポチェッティーノ
[オーストラリア]
先発
GK 18 パトリック ビーチ
DF 3 アレッサンドロ・チルカーティ
DF 4 ジェイコブ イタリアーノ
DF 5 ジョーダン・ボス
DF 19 ハリー・サウター
DF 21 キャメロン・バージェス
MF 7 マシュー・レッキー
MF 13 エイデン オニール
MF 23 ニシャン ヴェルピレイ
MF 24 ポール オコン
FW 9 モハメド トゥーレ
控え
GK 1 マシュー・ライアン
GK 12 ポール イゾー
DF 2 ミロシュ デゲネク
DF 6 ジェイソン・ゲリア
DF 15 カイ トレウィン
DF 16 アジズ ベヒッチ
DF 25 ルーカス ヘリントン
MF 8 コナー・メトカーフ
MF 10 アイディン・フルスティッチ
MF 11 アワー・メイビル
MF 14 キャメロン デヴリン
MF 20 クリスティアン・ボルパト
MF 22 ジャクソン・アーバイン
FW 17 ネストリー イランクンダ
FW 26 テテ・イェンギ
監督
ポポヴィッチアントニー
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります