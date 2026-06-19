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26/27 GAME KIT

ユニフォームデザイン決定

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2026/27シーズンを戦うNIKEユニフォームデザインを発表



コンセプトは「NEXT TEN」。

世界一をかけた舞台で戦った2016シーズンのユニフォームからインスパイア。… pic.twitter.com/IBNSjhYYQn