【本日誕生日】広瀬すず、実は超豪華だった主演映画『チア☆ダン』若手キャストの現在
人気女優の広瀬すずが本日28歳の誕生日を迎えた。10代より活躍を続ける広瀬が今から約10年前、10代最後の年に主演したのが映画『チア☆ダン〜女子高生がチアダンスで全米制覇しちゃったホントの話〜』だ。福井の県立高校のチアリーダー部が全米大会で優勝した実話を実写化した本作は、ヒロインの広瀬以外にものちのち大ブレイクした逸材が少なくない。今回はそんな映画『チア☆ダン』若手キャストたちの軌跡を振り返る！
【写真】豪華すぎ！ 映画『チア☆ダン』キャストの現在の姿（6人）
■ 中条あやみ（玉置彩乃役）
ファッション雑誌「Seventeen」専属モデルが決まる「ミスセブンティーン」オーディションでグランプリを受賞し、華々しくデビューを飾った中条。本作の翌年2019年4月スタートの『白衣の戦士！』（日本テレビ系）で連ドラ初主演を飾ったほか、2021年の1年は『ぐるぐるナインティナイン（日本テレビ系）の人気シリーズ「グルメチキンレース・ゴチになります！」レギュラーメンバーを務めた。
私生活では、2023年5月に自身のInstagramにて一般男性との結婚を発表している。
■ 福原遥（永井あゆみ役）
福原は2009年から2013年にかけ子ども向け料理番組『クッキンアイドル アイ！マイ！まいん！』（NHK Eテレ）への出演で、この当時すでに「まいんちゃん」として親しまれる元人気子役だった。
本作以後も確実にキャリアをステップアップさせ、2022年度下期のNHK連続テレビ小説『舞いあがれ！』ではヒロイン・岩倉舞役をオーディションで射止めた。2023年公開の主演映画『あの花が咲く丘で、君とまた出会えたら。』が大ヒットしたほか、昨年放送の『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』（NHK総合ほか）でNHK大河ドラマ初出演も果たしている。また、再来月には『あの花が咲く丘で〜』の続編である主演作『あの星が降る丘で、君とまた出会いたい。』が公開を控えている。
■ 新田真剣佑（山下孝介役 ※当時の芸名は真剣佑）
本作の前年『ちはやふる』シリーズで注目を集め、第40回日本アカデミー賞新人俳優賞を受賞した新田。その後、映画『コード・ブルー ードクターヘリ緊急救命ー』（2018年）や、映画『るろうに剣心 最終章 The Final』（2021年）、映画『鋼の錬金術師 完結編』（2022年）など数々の話題作に出演した。2021年からは海外作品を中心に活動しており、配信ドラマ『ONE PIECE』ではゾロ役を演じたことで話題を集めた。
私生活では2023年に一般女性と結婚した。
■ 中条あやみ（玉置彩乃役）
ファッション雑誌「Seventeen」専属モデルが決まる「ミスセブンティーン」オーディションでグランプリを受賞し、華々しくデビューを飾った中条。本作の翌年2019年4月スタートの『白衣の戦士！』（日本テレビ系）で連ドラ初主演を飾ったほか、2021年の1年は『ぐるぐるナインティナイン（日本テレビ系）の人気シリーズ「グルメチキンレース・ゴチになります！」レギュラーメンバーを務めた。
私生活では、2023年5月に自身のInstagramにて一般男性との結婚を発表している。
■ 福原遥（永井あゆみ役）
福原は2009年から2013年にかけ子ども向け料理番組『クッキンアイドル アイ！マイ！まいん！』（NHK Eテレ）への出演で、この当時すでに「まいんちゃん」として親しまれる元人気子役だった。
本作以後も確実にキャリアをステップアップさせ、2022年度下期のNHK連続テレビ小説『舞いあがれ！』ではヒロイン・岩倉舞役をオーディションで射止めた。2023年公開の主演映画『あの花が咲く丘で、君とまた出会えたら。』が大ヒットしたほか、昨年放送の『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』（NHK総合ほか）でNHK大河ドラマ初出演も果たしている。また、再来月には『あの花が咲く丘で〜』の続編である主演作『あの星が降る丘で、君とまた出会いたい。』が公開を控えている。
■ 新田真剣佑（山下孝介役 ※当時の芸名は真剣佑）
本作の前年『ちはやふる』シリーズで注目を集め、第40回日本アカデミー賞新人俳優賞を受賞した新田。その後、映画『コード・ブルー ードクターヘリ緊急救命ー』（2018年）や、映画『るろうに剣心 最終章 The Final』（2021年）、映画『鋼の錬金術師 完結編』（2022年）など数々の話題作に出演した。2021年からは海外作品を中心に活動しており、配信ドラマ『ONE PIECE』ではゾロ役を演じたことで話題を集めた。
私生活では2023年に一般女性と結婚した。