「日経225オプション」7月限プット手口情報（18日日中）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、18日の日中取引における日経225プットオプション（期近2026年7月限・SQ 7月8日）の売買動向は以下の通り。
◯7万円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 356( 356)
ビーオブエー証券 235( 135)
モルガンMUFG証券 100( 100)
ソシエテジェネラル証券 88( 88)
BNPパリバ証券 24( 24)
JPモルガン証券 414( 14)
三菱UFJeスマート 13( 13)
SBI証券 10( 10)
フィリップ証券 7( 7)
楽天証券 36( 6)
インタラクティブ証券 3( 3)
岩井コスモ証券 2( 2)
松井証券 2( 2)
UBS証券 634( 0)
◯7万250円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 143( 143)
モルガンMUFG証券 100( 100)
ソシエテジェネラル証券 16( 16)
BNPパリバ証券 3( 3)
◯7万500円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 35( 35)
ビーオブエー証券 15( 15)
JPモルガン証券 11( 11)
ソシエテジェネラル証券 4( 4)
BNPパリバ証券 3( 3)
楽天証券 3( 1)
松井証券 1( 1)
◯7万1000円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 81( 81)
BNPパリバ証券 9( 9)
SBI証券 12( 8)
ビーオブエー証券 3( 3)
三菱UFJeスマート 2( 2)
楽天証券 2( 2)
岩井コスモ証券 1( 1)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯7万円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 356( 356)
ビーオブエー証券 235( 135)
モルガンMUFG証券 100( 100)
ソシエテジェネラル証券 88( 88)
BNPパリバ証券 24( 24)
JPモルガン証券 414( 14)
三菱UFJeスマート 13( 13)
SBI証券 10( 10)
フィリップ証券 7( 7)
楽天証券 36( 6)
インタラクティブ証券 3( 3)
岩井コスモ証券 2( 2)
松井証券 2( 2)
UBS証券 634( 0)
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 143( 143)
モルガンMUFG証券 100( 100)
ソシエテジェネラル証券 16( 16)
BNPパリバ証券 3( 3)
◯7万500円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 35( 35)
ビーオブエー証券 15( 15)
JPモルガン証券 11( 11)
ソシエテジェネラル証券 4( 4)
BNPパリバ証券 3( 3)
楽天証券 3( 1)
松井証券 1( 1)
◯7万1000円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 81( 81)
BNPパリバ証券 9( 9)
SBI証券 12( 8)
ビーオブエー証券 3( 3)
三菱UFJeスマート 2( 2)
楽天証券 2( 2)
岩井コスモ証券 1( 1)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
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