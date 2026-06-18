　日本取引所が公表したオプション手口情報によると、18日の日中取引における日経225プットオプション（期近2026年7月限・SQ 7月8日）の売買動向は以下の通り。

◯7万円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　 356(　 356)
ビーオブエー証券　　　　　　　 235(　 135)
モルガンMUFG証券　　　　　　　 100(　 100)
ソシエテジェネラル証券　　　　　88(　　88)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　24(　　24)
JPモルガン証券　　　　　　　　 414(　　14)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　13(　　13)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　10(　　10)
フィリップ証券　　　　　　　　　 7(　　 7)
楽天証券　　　　　　　　　　　　36(　　 6)
インタラクティブ証券　　　　　　 3(　　 3)
岩井コスモ証券　　　　　　　　　 2(　　 2)
松井証券　　　　　　　　　　　　 2(　　 2)
UBS証券　　　　　　　 　　　　 634(　　 0)

◯7万250円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　 143(　 143)
モルガンMUFG証券　　　　　　　 100(　 100)
ソシエテジェネラル証券　　　　　16(　　16)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　 3(　　 3)

◯7万500円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　35(　　35)
ビーオブエー証券　　　　　　　　15(　　15)
JPモルガン証券　　　　　　　　　11(　　11)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 4(　　 4)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　 3(　　 3)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 3(　　 1)
松井証券　　　　　　　　　　　　 1(　　 1)

◯7万1000円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　81(　　81)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　 9(　　 9)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　12(　　 8)
ビーオブエー証券　　　　　　　　 3(　　 3)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　 2(　　 2)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 2(　　 2)
岩井コスモ証券　　　　　　　　　 1(　　 1)

※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース