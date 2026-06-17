VT COSMETICSのトーンアップクリーム登場！白玉肌を叶える日本限定アイテム

韓国発の人気スキンケアブランドVT COSMETICSから、日本限定の「お米トーンアップクリーム」と「お米ボディトーンアップクリーム」が登場します。お米由来成分とナイアシンアミドを配合し、自然なトーンアップ感とうるおいを両立したアイテムです。メイク前のベースやボディケアに取り入れやすく、毎日の美容習慣をより快適にサポート。2026年7月1日より順次、全国のドン・キホーテ系列店舗、アピタ、ピアゴ限定で発売されます。

お米由来成分配合の日本限定アイテム

今回発売される2商品は、日本市場向けに開発された限定アイテムです。

お米由来成分※1とナイアシンアミド※2を配合し、肌にうるおいを与えながら自然な明るさを演出。毎日のスキンケアやメイク前に取り入れやすい処方に仕上げられています。

肌になじませると自然に密着し、白浮きしにくいナチュラルな仕上がりが魅力。透明感のある印象を目指したい方や、手軽にトーンアップケアを取り入れたい方にぴったりです♡

※1 コメヌカ水、コメ胚芽エキス、コメ発酵液（いずれも保湿）

※2 保湿成分

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フェイス用・ボディ用それぞれの魅力

お米トーンアップクリーム



価格：20mL／1,089円（税込）

SPF50+ PA++++の高いUVカット機能を備えたフェイス用トーンアップクリームです。

メイク下地、UVケア、トーンアップを1本で叶えるオールインワンタイプで、忙しい朝にも活躍。ホワイトクリームが肌に塗り広げた瞬間にベージュへと変化し、肌色になじみながら自然な透明感を演出します。

うるおいを与えながら、白玉肌※4のようなツヤ感のある印象へ導いてくれるため、ノーファンデメイクの日にもおすすめです。

※3 メイクアップ効果による

※4 白玉のようなキメ整ったツヤ肌のこと

お米ボディトーンアップクリーム



価格：220mL／1,199円（税込）

たっぷり使える220mL容量のボディ用トーンアップクリーム。

腕や脚、首＆デコルテ、脇など全身に使いやすく、塗った瞬間に自然な明るさを演出します。肌にさらっとなじみ、自分の肌そのものが美しく見えるようなナチュラルな仕上がりが特長です。

さらに、お米由来成分※1とナイアシンアミド※2に加え、10種のヒアルロン酸※5を配合。うるおいをしっかり与えながら、なめらかな肌印象へ整えます。

衣類に色移りしにくい処方を採用しているため、日常使いしやすいのも嬉しいポイント。爽やかなシトラス系の香りで、ボディケアタイムを心地よく彩ります。

※5 ヒアルロン酸Na、ヒアルロン酸ジメチルシラノール、加水分解ヒアルロン酸Na、加水分解ヒアルロン酸、ヒアルロン酸、ヒアルロン酸K、ヒアルロン酸クロスポリマーNa、ヒアルロン酸ヒドロキシプロピルトリモニウム、ヒアルロン酸ジメチルシラノールNa、アセチルヒアルロン酸Na（いずれも保湿）

発売情報をチェック

発売開始日は2026年7月1日より順次予定。取扱店舗は全国のドン・キホーテ系列店舗、アピタ、ピアゴです。

*一部取り扱いのない店舗がございます。

*順次発売予定のため、店舗によってお取り扱い状況および在庫状況が異なる場合がございます。

毎日のケアで自然な透明感を目指して

VT COSMETICSの新作「お米トーンアップクリーム」と「お米ボディトーンアップクリーム」は、自然なトーンアップと保湿ケアを同時に叶えたい方にぴったりのアイテムです。

メイク前のベースとしても、全身のボディケアとしても使いやすく、季節を問わず活躍してくれそう。うるおいを保ちながら明るい印象の肌を演出したい方は、ぜひチェックしてみてくださいね♪