菅沼菜々が「テレビで観てた」あのレジェンドとの嬉しい2ショットを大公開！ 「宝物です 歓喜、、」
菅沼菜々が自身のインスタグラムを更新。日米通算23勝、2010年には世界ランキング1位にも輝いた日本女子プロゴルフ界のレジェンド、宮里藍との2ショットを投稿した。
【写真】最高の笑顔をファンも称賛！ 宮里藍&菅沼菜々の2ショット
「テレビで観てたあの藍さん、、」「宝物です 歓喜、、」と投稿文からも喜びが溢れだしていた。「宮里藍 サントリーレディス」のロゴが入ったライトブルーのジャケットを着て優しい笑顔を浮かべる宮里と、両手でピースをしながら嬉しそうな笑みを浮かべる菅沼の2ショットだ。写真を見たファンからも「おお〜！ いい笑顔です」「本当に嬉しそう」「宮里藍さんを目指してがんばれ」「来年は是非とも表彰式で！」など、たくさんのコメントが寄せられていた。今シーズンの菅沼は「NTTドコモビジネスレディス」でツアー通算4勝目を挙げたのをはじめ、4試合でトップ10に入り、メルセデス・ランキングは14位につけている。今週は千葉県で開催される「ニチレイレディス」に参戦する予定。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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